Когда Совет Европейского союза, рассматривая 9-й пакет санкций против России, потребовал от Анкары изменить свою торговую политику в отношении Москвы и присоединиться к западным санкциям, Турция ограничилась на это ответом на уровне МИД. В нем отмечалось, что позиция Совета «касательно торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Анкарой является неприемлемой и предвзятой». При этом указывалось, что «поддержка диалога с Москвой важна и с точки зрения минимизации негативных последствий украинского кризиса». Был приведен тому пример: «зерновое соглашение и обмен пленными между Россией и Украиной».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Попытка Анкары свести всё к обычной межведомственной перебранке вначале объяснялась тем, что накануне заседания Совета ЕС турецкая дипломатия располагала информацией о том, что введение рестрикций в отношении юридических и физических лиц из Турции, которые якобы нарушают антироссийские меры, поставляя в Россию европейские товары, продвигает Греция, стремящаяся обозначить для Анкары в отношении Москвы так называемые красные линии. Не случайно было и то, что на Украине стали призывать ввести санкции против турецких бизнесменов из-за того, что Турция не присоединилась к решениям Запада, направленным против России. Но затем в распоряжении немецкой Funke Media Group, затем Berliner Morgenpost оказалось письмо главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к Европарламенту, в котором содержатся обвинения в адрес Турции. Её попрекали тем, что Анкара, состоя в Европейском таможенном союзе, внутри которого обеспечено свободное перемещение товаров, «может направлять в Россию продукцию «двойного назначения, которая может использоваться и в военных целях». Анкару также подозревают в том, что она предоставляет Москве возможности для обхода санкций.

После чего не выдержал уже сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Я не воспринимаю Борреля как собеседника, его уровнем общения может быть наш министр иностранных дел, — заявил он. — Очень некрасивое заявление с его стороны. Боррель не может определять наши отношения с Россией. У него нет ни квалификации, ни способности принимать такие решения. Как он может оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Каким образом поступает 44% получаемого Европой зерна? По Черному морю. Кто посредник в этом? Турция. Сказал ли он «спасибо» за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят, а вы встаете и делаете такое заявление!» То, что Эрдоган недолюбливает Борреля, было хорошо известно и раньше. Глава европейской дипломатии постоянно предпринимал в Евросоюзе антитурецкие атаки. Отношения между политиками стали перерастать в личную неприязнь после событий во Франции в октябре 2020 года, когда произошло убийство учителя, продемонстрировавшего карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные акты насилия являются «результатом кризиса, который переживает сегодня ислам во всем мире». В ответ Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику», на что Боррель пригрозил Турции ещё «большей изоляцией».

European Parliament Жозеп Боррель

Сейчас выпады против Анкары объясняются иными причинами. Известный турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир, выступая на форуме «Примаковские чтения», отмечал, что альянс Турции с Россией придал Анкаре «невиданное даже по историческим меркам новое геополитическое дыхание» и она «может занять не только место Германии среди ключевых внешнеторговых партнеров России, но и более активно интегрироваться с российской экономикой». По данным национального института статистики Турции (TUIK), Россия лидирует по поставкам своей продукции в республику за девять месяцев 2022 года. Объемы достигли 44,6 млрд долларов, за весь прошлый год российский импорт в Турцию составил 29 млрд долларов, а к 2025 году товарооборот между Россией и Турцией может достигнуть 60 млрд долларов. По словам Оздемира, «сотрудничество двух стран может расшириться и в военной, и политической сферах», но и «сейчас Турция с геополитической точки зрения стала ближе к России, чего нельзя было представить ещё два года назад». Так что Анкара показала, что умеет вести свою «тонкую игру».

Это стало очевидным и в ситуации со скоплением танкеров в Босфоре, и в истории с введенным Западом потолком цен на российскую нефть. Западные издания пытались представить это как «выпад Анкары против Москвы». Но выяснилось, что подавляющее большинство задержанных танкеров перевозили казахстанскую нефть, принадлежащую крупнейшим западным компаниям со штаб-квартирами в США. Как считает турецкая газета Hürriyet, так «Турция демонстрировала силы и возможности вступать в экономическую схватку с Западом, чего ранее не наблюдалось». Более того, как констатирует турецкое правительственное агентство Anadolu, Анкара стала более решительно выстраивать свою политику в Восточном Средиземноморье, сильнее давить на Грецию, проявляя в НАТО оппортунизм, но без желания покинуть этот альянс, что и вызывает повышенное раздражение как Североатлантического альянса, так и Евросоюза. Сбить эту волну можно только какими-то новыми прорывными предложениями Турции, а не стремлением «вернуть её в прежние ряды». Понимания со стороны Запада не происходит. Что же касается самой Турции, то там реально зреют ожидания новых геополитических, политических и экономических перемен, которые уже не зацикливаются исключительно на Западе.

Сайт президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде

Поэтому Боррелю из Анкары посылают сигналы либо «сменить колоды игральных карт, либо покинуть должность главы европейской дипломатии, использующей в отношении Турции архаические тезисы». В противном случае, как считают турецкие эксперты, «Боррель проиграет не только Европу, но и Турцию». В целом же на примере Анкары мы наблюдаем один из сюжетов острого кризиса европейской дипломатии, которая утратила искусство выстраивать нормальные отношения со странами, сводя набор своих действий лишь к угрозам и санкциям. И произошло это не сегодня и не вчера, и не только во взаимоотношениях с Турцией. Даже определение «коллективный Запад» уже становится конструкционным атавизмом: противоречий в Европе, а тем более западном мире, не меньше (возможно, даже больше), чем во внешнем контуре. Так что аплодисменты срывают лидеры уровня Эрдогана, а не чиновники «класса Борреля», которые, с одной стороны, выступают с заявлениями о пересмотре условий сотрудничества Турции с Европейским таможенным союзом, с другой — говорят о намерении развивать отношения с ней «поэтапно».

Однако Европа не в силах выработать единую внешнюю политику по многим вопросам. Ситуация заведена в тупик. Теперь, по мнению многих западных экспертов, конфликт Борреля с Эрдоганом может привести к отставке главы европейской дипломатии. Посмотрим.