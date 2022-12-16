У руководства Центра детского и юношеского творчества (ЦДЮТ, бывший Дом пионеров) небольшого городка в Черниговской области возникла серьезная проблема. Буквально за две недели до Нового года вышестоящие инстанции потребовали кардинальным образом изменить сценарий детских утренников и «убрать из действа» русского Деда Мороза.

Дед Мороз. Открытка СССР

«Следует сделать акцент на более цивилизованных западных персонажах», — говорится в рекомендации культмассового сектора местной государственной администрации. В качестве «более цивилизованных персонажей» были предложены американский Санта-Клаус, французский Пер Ноэль и украинский казак. В качестве спутницы главного новогоднего героя рассматриваются различного рода эльфы, тролли и почему-то диснеевская Русалочка с немецкой водоплавающей ведьмой Ундиной.

«Я не понимаю, кому и зачем понадобилось вносить изменения в десятилетиями утвержденные планы мероприятий, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель регионального ЦДЮТ. — На это потребуются дополнительные деньги и расходные материалы, которых у нас в нынешних условиях попросту нет».

На первый взгляд, ответ на вопрос, кому и зачем все это понадобилось, лежит на поверхности. Не так давно министр культуры Украины Александр Ткаченко в свойственной ему манере посетовал на неэффективность работ по «искоренению русских сказочных героев, чуждых для Незалежной». «Мы должны усилить борьбу с последовательным насаждением русификации на украинской территории, — резюмировал, в частности, он. — Надо доказать, что украинские традиции не имеют ничего общего с московскими сказками».

А вот этот призыв на местах был воспринят буквально. Так называемые «общественные активисты» сразу в нескольких регионах Украины начали сбор электронных подписей в пользу введения официального запрета на «деяния русского Деда».

«В языческой мифологии Дед Мороз был повелителем зловещей зимы. Его изображали как гигантского злого деда, который вымораживал людей вместе со скотом и всеми припасами, — говорится в заявлении соответствующих инициативных групп. — Не дадим москалям нас заморозить!» Следует особенно отметить, что на подобный призыв в «незалежной» откликнулось минимальное количество «патриотов». «В Киеве и Киевской области против Деда Мороза выступили менее 200 человек, в Житомирской и Черкасской областях — чуть больше 100, а в Хмельницкой и Черновицкой — по 50 в каждой, — констатировал куратор одного из правительственных интернет-проектов Украины. — С такими темпами ввести запрет на русскую новогоднюю культуру у нас не получится еще очень и очень долго».

Как бы там ни было, а сегодня в украинском сегменте Всемирной паутины уже идет настоящая борьба за умы подрастающего поколения, еще верящего в сказки. Например, в Сумской области некий папа, обратившийся к сообществу с просьбой дать координаты профессиональной актрисы для исполнения роли Снегурочки на новогоднем мероприятии своей маленькой дочери, получил гневные отповеди, суть которых сводилась к пошлости и личным оскорблениям. «Нам не нужны дети, которые верят в Снегурочку», — заявили «патриотически настроенные» пользователи Сети. И в качестве иллюстрации привели кадры из популярного советского мультфильма «Ну, Погоди!», где Волк на новогоднем утреннике заявляет буквально следующее: «За тобою бегала, Дед Мороз. Пролила немало я горьких слёз».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Волк в костюме Снегурочки.

Отдельно взятые «горячие головы» предлагают внести того же Деда Мороза в печально известный список портала «Миротворец».

В то же время ввести тотальный запрет на «героев русского фольклора» у официального Киева получится вряд ли. «Новая украинская власть пока не в состоянии заменить традиционного «Зимнего Деда» и его внучку на западные «аналоги», — сказал в комментарии для ИА REGNUM известный киевский культуролог. — В украинском фольклоре нет достаточного количества позитивных героев, способных представлять смену времен года и переход в новый год в целом. Американский Санта-Клаус и его приспешники в нашей стране отнюдь не создают атмосферы романтического праздника. Совершенно очевидно, что Дед Мороз и Снегурочка из украинской парадигмы в ближайшее время не исчезнут».