Американское издание Politico решило преподнести своим читателям «сенсацию». Ссылаясь на дипломатические источники, оно поведало, что Европейский союз и НАТО в ближайшее время примут совместную декларацию, в которой «потребуют от Москвы немедленно вывести войска из Украины» и «засвидетельствуют полную поддержку» киевского режима.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что проект совместной декларации, который разрабатывался больше года, может быть принят или обнародован «на следующей неделе либо в начале 2023 года», что квалифицируется как возможное «дипломатические достижение». Но в чем смысл такого «достижения? Оказывается, в том, полагает Politico, что «задержка с разработкой декларации была связана с напряженностью между Турцией и Кипром, а подписать ее изначально планировалось на июньском саммите НАТО в Мадриде». То есть речь идет о преодолении определенных разногласий внутри западного лагеря на украинском направлении, лидером которых выставляется всё же Турция, а не «демарши Венгрии или противоречия с поставками оружия с Италией».

Но как раз в такой парадигме и скрывается многоходовая интрига. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung говорил, что «Турция проводит очень хорошую работу» по проведению посреднической миссии между Россией и Украиной, так как «у нее хорошие отношения с обеими сторонами». По его же словам, «ЕС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной», так как «русские этого не примут». При этом он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России», «Турция проводит очень хорошую работу там, у нее хорошие отношения с обеими сторонами», но «лучше всего, конечно, была бы ООН». Но категорически против посреднических усилий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступает президент Франции Эммануэль Макрон. «Как так получилось, — восклицает он, — что от имени Запада в отношениях с Россией выступает только одна Турция?»

Действительно, у Турции в качестве посредника что-то получалось. В Анталье при ее участии прошла встреча глав МИД России и Украины. Но в дальнейшем, как подчеркивал президент России Владимир Путин, «Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик». Тем не менее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключает созыва саммита лидеров России, Турции и Украины по урегулированию конфликта, настойчиво названивает в Москву и общается с Путиным, посылает эмиссаров разного ранга в Киев, позиционирует себя в переговорах с другими странами как «признанный посредник и главный специалист на Западе по проблемам Украины». Этот факт стал серьезно раздражать ЕС и НАТО, утративших все переговорные позиции с Москвой. Брюссель не устраивает и то, что Москва в отличие от Киева не пытается политически дискредитировать миссию Эрдогана, хотя на данном этапе трудно представить себе формат неизбежных переговоров, которые в теории рано или поздно должны завершить украинский кризис.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

С другой стороны, Киев начинает выражать недоверие Анкаре как посреднику, полагая, что она почувствовала падение интереса к Украине со стороны Европы и предпринимает попытку заполнить собой образовавшийся вакуум. Поэтому сообщение о том, что подпись Турции может оказаться под совместным официальным обращением ЕС и НАТО, подается Politico как ее отказ от позиции выступать на украинском направлении в роли альтернативного Западу актора. Однако надо иметь в виду и то, что Россия избавилась от зависимости от украинского транзита благодаря «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», предложила Анкаре статус мощного регионального энергетического хаба, демонстрируя, что «горизонты взаимоотношений двух стран шире украинских проблем». Это первое.

Второе. Может показаться, что выход ЕС и НАТО на совместное официальное обращение, предоставляет Украине какое-то «решающее преимущество» в конфликте с Россией. В сентябре, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что «пришло время согласовать новую совместную декларацию для продвижения нашего партнерства вперед». А в начале месяца Европейский парламент пожаловался, что, «несмотря на эффективное сотрудничество на местах, затягивание особенно заметно в отношении долгожданной третьей совместной декларации». Но когда Politico сообщает, что текст обращения «в основном ничем не примечателен», выходит, что гора родила мышь, а интрига вокруг декларации может уже восприниматься маркером определенных процессов и инструментом реализации внешнеполитических целей Запада, когда Украина используется лишь как предлог.

Последний пример тому, спор в ЕС относительно «четырех документов» — «поддержка Украины, план расходов Венгрии в рамках европейского Фонда восстановления экономики, решение о замораживании 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа». Сначала против пакета выступило венгерское правительство, попытавшись связать одобрение им инициативы о выделении киевскому режиме кредита в размере 18 млрд евро и установление ставки минимального налога для транснациональных корпораций с разблокировкой средств из европейских фондов для Венгрии. Это у Будапешта, однако, не получилось, он был вынужден пойти на попятный. Сейчас эстафету перехватила Польша, ограничившись только претензиями к минимальной налоговой ставке, но поскольку «четыре документа» идут в единой связке, то и «поддержка Украины» фактически Варшавой ограничена.

Gaj777i Беженцы на Центральном железнодорожном вокзале Варшавы

Если оценивать готовящуюся декларацию ЕС — НАТО с этой позиции, то ситуация выглядит так, что каждый член альянсов пытается решать свои проблемы за счет другого. Ничего нового. Украинский кризис долгосрочный. У него могут быть разные фазы. Сейчас идет конкретная военная фаза, но на этом ничего не закончится. Будут новые катаклизмы, выходить из которых с помощью только заявлений и деклараций ни у кого не получится.