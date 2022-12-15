Заявление ЕС и НАТО с призывом к России покинуть Украину, работа над которым велась более года, может быть опубликовано в скором времени, сообщает 15 декабря издание американской медиаорганизации Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Судя по обнародованным выдержкам, документ не содержит ничего нового, однако его официальное обнародование было бы существенным дипломатическим достижением. Со ссылкой на попавший в распоряжение документ, Politico информирует, что окончательная версия заявления может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

Как рассказал изданию один из дипломатов, в нём будет содержаться посвящённый Китаю раздел, который добавили по инициативе Германии. Также сообщается, что задержку публикации призыва якобы спровоцировали трения между Турцией и Кипром.

Пока скептики гадают, будет ли документ опубликован, уже сейчас ясно, что ЕС и НАТО планировали военную операцию на Украине гораздо раньше, чем Россия начала специальную военную операцию на Украине. Так, коллектив европейских журналистов вслед за НПО Judicial Watch провел собственное расследование, вскрыв масштабную утечку конфиденциальных данных в отчете о военно-биологических программах DTRA на Украине. Отчет подтверждается еще одним документом — планом организации процесса обучения украинских работников здравоохранения в рамках «Программы снижения биологической угрозы» США на Украине». Его предоставили информаторы из научных кругов, близких к DTRA. В результате раскрыты: информация о проектах Пентагона; шесть научных учреждений Украины, задействованных в реализации американских биоисследований на Украине; три компании — подрядчика Пентагона, принимавшие непосредственное участие в осуществлении проектов двойного назначения, а также подробная информация о них; персональные данные на более чем 30 сотрудников украинских лабораторий и 7 руководителей исследований со стороны компаний — подрядчиков Пентагона.

Также установлено, что Пентагон попытался скрыть факты моделирования США сценариев по реагированию на вспышки нетипичных для Украины заболеваний, таких как сибирская язва и туляремия, и другие чрезвычайно важные сведения. Это лишь усиливает необходимость в проведении тщательного расследования действий Пентагона на Украине на предмет их двойного назначения.

David B. Gleason Пентагон

«На территории Украины проводились работы по подготовке к применению биологического оружия. Подтверждение этому есть в документах, которые были получены в ходе проведения специальной военной операции», — заявил в конце ноября начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны РФ Дмитрий Поклонский.

По его словам, акты проверки коллекции микроорганизмов свидетельствуют о накоплении патогенных материалов в необоснованных количествах. Также есть подтверждения тому, что в ряде случаев изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины. Кроме того, были получены документы, указывающие на заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия.

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В своём нежелании обсуждать тему созданных в Киеве биологических лабораторий США ведут себя как ужи на сковородке, заявил 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, наличие десятков военных биолабораторий создаёт огромную проблему.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас американцы извиваются как ужи на сковородке, не хотят никоим образом обсуждать эту тему», — сказал министр во время выступления на международном форуме «Примаковские чтения».

Рост заболеваемости ОРВИ и свиным гриппом с деятельностью биолабораторий на территории Украины связывает военный блогер Алексей Живов:

«Мы же с вами помним, что на Украине действовало более 30 биолабораторий, и некоторые из них продолжают работать в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах. С учётом масштаба диверсионной деятельности, которую развернули украинцы, можно предположить также и попытку совершать акты биологического терроризма. Или вы думаете, что люди, которые уже пару раз пытались спровоцировать против России коллективный ответ НАТО, не способны на подобное?».

Так не хотят ли НАТО и Евросоюз призвать США покинуть Украину?

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