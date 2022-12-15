Есть ли в Польше сегодня герои, безусловно объединяющие всю страну? В России одним из таковых можно назвать первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Для Польши таковым мог бы стать первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский. Однако споры вокруг его личности, возникшие после ухода из жизни космонавта 12 декабря сего года, показывают, что политизация польского общества настолько велика, что до сих пор раскалывает страну.

astro.zeto.czest.pl Мирослав Гермашевский

Депутаты Сейма Польши от левых предложили, чтобы покойный бригадный генерал Мирослав Гермашевский был награжден орденом Белого Орла, а похороны носили государственный характер с полным военным церемониалом, пишет портал Onet. Однако многие указывают на противоречивые моменты жизни единственного поляка, побывавшего в космосе». В частности, с критической репликой выступил депутат Януш Ковальский, представляющий входящую в правящую коалицию партию «Солидарная Польша». По его словам, «есть что-то неприличное в том, чтобы обращаться с подобной просьбой 13 декабря, в 41-ю годовщину введения военного положения, относительно бывшего функционера коммунистического государства, члена советского Военного совета национального спасения (WRON — С. С.) в 1981–1983 годах». Речь идет о событиях 1981 года, когда генерал Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение и образовал WRON, куда был включен Гермашевский, находившийся в тот момент в Москве, где он учился в Военной академии Генерального штаба.

Участие в WRON в нынешней Польше — «страшное преступление», как, впрочем, и в принципе какая-либо заметная деятельность в структурах ПНР. Напомним, в 2018 году усилиями правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) был проголосован так называемый «закон о деградации», предусматривавший лишение воинских званий поляков, которые «в 1943–1990 годах предали польский национальный интерес». Под него, как член WRON, подпадал и Гермашевский. Однако президент Польши Анджей Дуда тогда наложил вето на законопроект. Постыдного не произошло. Ведь Мирослав Гермашевский — пример поляка, которым мог бы гордится каждый. Его путь к звездам не был легким. Родившийся в 1943 году, он чудом выжил в Волынской резне, когда украинские националисты и примкнувшие к ним «мирные» украинцы убивали своих соседей-поляков. Маленького Мирослава спасла мать, которая убежала с ним из села Липники. Как после вспоминал сам Гермашевский, из всей его семьи было убито 18 человек, его дед «погиб от семи ударов штыком в голову».

Adam Foster Спускаемый модуль корабля «Союз-30», который использовали Мирослав Гермашевский и Петр Климук во время полета на «Салют-6» в 1978 году

После войны семья космонавта перебралась в Нижнюю Силезию. Мальчик рос в крайней нищете, но упорно шел к своей мечте — летать. Несмотря на слабые физические показатели и недостаточный вес он закончил курс планеристов, поступил в Офицерскую авиационную школу в Демблине и стал летчиком-истребителем. После получения офицерского звания в 1964 году Гермашевский начал подниматься вверх в Военно-воздушных силах Польской Народной Республики. Так, в 1975 году, когда ему исполнилось 32 года, в звании майора он принял командование 11-м истребительным авиаполком во Вроцлаве, став одним из самых выдающихся польских военных летчиков. Но у него были еще большие амбиции. «Я реально смотрел на жизнь, у нас не было ни космодромов, ни ракет, — рассказывал Гермашевский РИА Новости. — Но после того, как полетел Гагарин, я подумал: «Боже, чтобы мне когда-нибудь увидеть настоящего космонавта!» Это была моя мечта».

И она сбылась. В 1976 году началась его подготовка к космическому полету, который он совершил вместе с Петром Климуком с 25 июня по 5 июля 1978 года. По итогам пребывания в космосе Гермашевскому указом президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза, он также был награжден орденом Ленина, а в Польше — орденом «Крест Грюнвальда» первой степени. На его родине выход поляка в космос произвел фурор. Газеты вышли со специальными выпусками. Гермашевский и его напарник по полету, белорусский космонавт Петр Климук, отправились в двухнедельное турне по польским городам, где их встречали с большим энтузиазмом. Так Советский Союз подарил полякам национального героя. Кстати, как вспоминал Гермашевский, во время обучения в Звездном городке, где уже были немцы и чехи, руководитель подготовки, советский космонавт Алексей Леонов, «к нам — к польской группе — относился с самой большой симпатией. Он часто приглашал нас к себе домой или на шашлыки. Когда я был на космодроме и в космосе, он каждый день навещал мою семью, приносил гостинцы дочери».

Mr. Ovčinnikov Гермашевский (первый справа) вместе с другими космонавтами и астронавтами в ЮНЕСКО в 2011 году по случаю 50-летия первого пилотируемого космического полета

В последний час стало известно, что министр национальной обороны Польши Мариущ Блащак принял решение обеспечить Гермашевскому «государственные похороны с военным церемониалом». Возможно, в пользу этого сыграл тот факт, что зятем космонавта является видный политик «Права и Справедливости» депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий. Не исключено также, что Блащак не захотел лишний раз злить польских военных, которые негативно восприняли отказ предоставить положенные почести скончавшемуся в феврале сего года генералу Рышарду Ольшевскому. Но, как бы то ни было, уважение, проявленное к первому и единственному польскому космонавту Мирославу Гермашевскому, дает надежду на то, что оно еще сыграет свою роль в будущем налаживании польско-российских отношений. Ведь его полет говорит о том, что поляки добивались достижений, когда были вместе с русскими, а не против них.