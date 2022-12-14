Историки давно подметили, что события на Балканах и на Большом Кавказе очень часто развиваются синхронно и являются одним из «нервных узлов» в региональной и даже в международной политике. Дело даже не в такой особенности двух регионов, как этническая пестрота, нигде более в Европе и Западной Азии не встречающаяся. Многое упирается в то, что после развала Югославии и СССР на их территориях стали одновременно разгораться этнические и религиозные конфликты, часть из которых не получила разрешения и по сей день.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Если копнуть глубже, то видно, что многое связано и с географической принадлежностью субрегионов Закавказья и Балкан, которые в разные исторические эпохи причисляли их то к Европе, то к Азии, а сейчас их считают «буферными зонами». При этом страны Западных Балкан попытались преодолеть «буферный барьер» и продвинулись вперед в плане координации хозяйственной политики и институциональной стороны с объединенной Европой, в то время как Закавказье оказывается перед выбором между евроатлантической и пророссийской ориентацией. Не случайно с возникновением украинского кризиса 2014 года Балканы и Закавказье с новой силой стали вовлекаться Западом в пучину евроазиатского геополитического водоворота. Вновь заговорили о Балканах как «пороховой бочки Европы», местом, где есть пять времен года — зима, весна, лето, осень и война, а о Закавказье, как о «южном взрывоопасном подбрюшье России», хотя конфликты в этих двух регионах имеют собственные причины и динамику. Но они имеют важную точку соприкосновения: постановочность конкретных мотивационных событий, которые стали круто менять ситуацию.

Новый карабахский цикл начался в конце сентября боевыми столкновения на азербайджано-армянской границе и продолжается через блокирование Лачинского коридора и акциями протестов азербайджанских «экологов» в районе города Шуши, на одном из участков этого коридора, который обеспечивает единственную транспортную связь Нагорного Карабаха с внешним миром. К этому добавилась и энергетическая блокада — прекращена подача газа в Степанакерт. Кризис в Косово начался после того, когда Приштина приняла решение заменить автомобильные номера и личные документы, которые Белград выдал для проживающих на севере Косово сербов. Сербия пригрозила сформировать Содружество сербских муниципалитетов без согласия Приштины. После этого на севере непризнанной республики стали раздаваться выстрелы и взрывы. Сербскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности в то время, как косовский спецназ начал перекрывать границу. Самое удивительное тут в том, что как историю с Лачинским коридором, так со смену документов в Косово можно было избежать или решить конфликтующим сторонам, особенно в ситуации существования мирного переговорного процесса, иными средствами. Но такого не произошло, и кто-то явно ведет игру на обострение и появилась реальная опасность перерастания кризиса вооруженный конфликт. Возникает два вопроса: почему именно сейчас, кто в этом заинтересован?

CuriousGolden Лачинский коридор

Ответ на первый вопрос вроде бы очевиден: коллективный Запад пытается после украинского кризиса разжечь на Балканах и в Закавказье «второй фронт» с прямым или косвенным вовлечением. Есть ответ и на второй вопрос. Особенно усердствуют США, которые стремятся показать, что у Брюсселя не хватает ресурсов, чтобы поддерживать в замороженном состоянии мозаику реальных и потенциальных конфликтов на Балканах, а в Закавказье у России якобы нет достаточных ресурсов для поддержания мирного диалога между Азербайджаном и Арменией. Но дело в том, что переговоры как на косовском, на и азербайджано-армянском направлениях ведутся параллельно, помимо московского, еще на двух треках: европейском и американском. Оценивая ситуацию шире, получается, что нынешний статус-кво на Балканах и в Закавказье должен устраивает в первую очередь Брюссель, если не считать его стремление выдавить или потеснить Россию в Закавказье. Есть версия, согласно которой развитием событий, как в Косово, так и в зоне карабахского конфликта рулит Турция, пытающаяся таким образом вырваться из «курдской мышеловки», куда ее заталкивают американцы. Тогда выходит, что Белград не провоцировал кризис в Косово, как и Ереван в отношении Баку.

Объективно развитие событий на Балканах подрывает политическую позицию президента Сербии Александра Вучича, который не готов к войне за Косово и пытается избежать санкций ЕС. В такой же ситуации оказывается и премьер-министра Армении Никол Пашиняна, который еще не изжил синдром поражения во второй карабахской войне. Оба лидера продолжают пытаться проводить многовекторную внешнюю политику и пытаются максимально эффективно усидеть на двух стульях. Но каковы тогда перспективы у Белграда и Еревана? Мы это к тому, что разгадать косовско-карабахский геополитический ребус с наскока не получается. Отметим, что Косово запрос на вступление в ЕС намерено подать уже в середине декабря. Поэтому у Вучича ситуация крайне сложная, и, по оценке экспертов, «при любом раскладе конфликт будет ужесточаться». А к чему тогда готовятся Баку и Ереван, к продолжению переговорного процесса или к войне? Существует мнение, что сейчас определенное давление на развитие событий оказывают США, чья политика в косовском вопросе отличается от европейской, а на карабахском направлении они действуют совместно с шефом евродипломатии Жозепом Боррелем.

Predsednik.rs 16 июля 2020 года в Брюсселе встретились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти. По словам представителя ЕС по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля, Евросоюз ожидает от обеих сторон «конструктивного подхода»

И еще. Президент Сербии не просил помощи у российского коллеги Владимира Путина в связи с обострением косовского кризиса, тогда как президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян находятся с ним в постоянном телефонном контакте. Что касается повышенной активности Запада в отношении Баку и Еревана, то ранее аналогичные усилия предпринимались им в Грузии, но они оказались неэффективными. Россия же продолжает больше наблюдает за событиями, не желает ссориться с Азербайджаном, чтобы не создавать проблемы в отношениях с Турцией. Но и Армению она тоже не бросает и будет оказываться определенное давление с тем, чтобы не ущемлялись права армянского населения Нагорного Карабаха. Пока же имеем то, что имеем. В свое время Сербия проиграла после 78 дней сопротивления войну. Армяне тоже проиграли войну после более чем 40-дневного сильного сопротивления. Миротворческие силы были введены в Косово и в Карабах, что показывает, что спор и борьба еще далеки от завершения.