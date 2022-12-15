Роль участковых врачей-педиатров в современном мире сложно переоценить. Они первыми посещают новорожденного на дому после роддома. Они первые, кто обследует младенца на приеме в детской поликлинике. При детских недомоганиях именно участковые врачи в числе самых первых спешат на помощь. Для того чтобы оказывать необходимую помощь детям и их родителям, требуются большая выдержка, терпение, энтузиазм и бесконечная любовь к маленьким пациентам. Но те, кто ежедневно сражается за детское здоровье, сами очень нуждаются в поддержке. Профессиональному оказанию помощи участковым педиатрам Подмосковья, содействию развития наставничества, повышению образовательного уровня и психологической защищенности призван содействовать проект «Наш участковый врач», разработанный минздравом Московской области и Научно-исследовательским клиническим институтом детства (НИКИ детства). С начала старта проекта прошло всего несколько месяцев, но данными о его преимуществах располагают уже свыше 20 регионов России.

Научно-исследовательский клинический институт детства Коллектив проекта «Наш участковый врач»

Напомним, по численности населения Подмосковье является одним из крупнейших регионов, там проживает более полутора миллионов детей. Заботятся о них более 2,5 тысячи педиатров, но всё равно сохраняется кадровый дефицит, и каждому второму врачу приходится работать на 1,25 ставки, и времени на восстановление сил и образование почти не остается. Свыше 70% детских докторов испытывают профессиональное выгорание, а 80% в отсутствие наставничества увольняются в первый год работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Наш участковый врач

Проект «Наш участковый врач» призван объединить врачей Подмосковья, поясняет главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области, директор института детства Московской области Нисо Одинаева:

«На первом этапе мы постарались объединить детских врачей Подмосковья в рамках ежегодных съездов и конгрессов. На втором этапе — запустили образовательные программы, возродили систему наставничества и организовали стажировки для участковых педиатров. Третий этап — психологическая и юридическая поддержка. Задача — максимальное внимание нашим детским специалистам».

Научно-исследовательский клинический институт детства Проект «Наш участковый врач»

Ключевая цель проекта заключается в снижении нагрузки на детских докторов, оказании помощи в более рациональном использовании рабочего времени: чтобы у них оставалось больше времени на маленьких пациентов, а не на оформление документов.

Для воплощения проекта были выработаны семь самых актуальных направлений поддержки:

обучение;

наставничество;

профилактика профессионального выгорания;

мотивация;

организация работы;

обратная связь;

корпоративная поддержка.

Выбор был сделан на основе изучения мировых практик ведущих медицинских учреждений Японии, Европы и США. В частности, речь идет о переходе от непрерывного медицинского развития (НМР) к непрерывному профессиональному развитию (НПР), включая не только медицинскую, но и юридическую, и социально-психологическую подготовку. Также на вооружение взята трёхстадийность обучения, куда вошли: тестирование; теоретическая часть; отработка практических навыков на конкретных клинических ситуациях и/или симуляционном оборудовании. Важной составляющей удобства обучения стала цифровизация.

Учесть все ошибки, Или учёба по-новому

Проект «Наш участковый врач» располагает широким спектром современных образовательных технологий. Их внедрением занимается Учебный центр развития профессиональных компетенций в педиатрии Государственного бюджетного учреждения Московской области «Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области» (ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО»), созданный осенью 2022 года. В его структуру вошли три отдела: отдел наставничества и стажировок; отдел профессиональных и надпрофессиональных компетенций; отдел информационных технологий корпоративной поддержки.

«Для меня лично этот проект — возможность проявить заботу о людях, которые самоотверженно трудятся во благо будущего. Ведь дети — это завтрашний день страны. Врачи всегда отдают тепло, улыбку, знания. Хочется вернуть им хоть немного в виде заботы об их эмоциональном состоянии, чтобы у них высвободилось время и для усовершенствования знаний, и для досуга, и собственных семей. Чтобы их труд снова был помощью, а не оказываемой услугой, чтобы они были мотивированы оставаться в своей профессии и делать своё дело на высоком профессиональном уровне», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Теа Маргиева.

К примеру, образовательный формат «Час с экспертом» предполагает живое общение в онлайн-режиме. Выбор темы происходит по итогам предварительного опроса врачей. Приглашённые лидеры направлений проводят предоставленные ими разборы клинических случаев и отвечают на вопросы. Это, к примеру, главный внештатный детский пульмонолог, профессор ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, д. м. н. Александр Малахов, всемирно известный врач-иммунолог и соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус, д. м. н., профессор РАН, профессор Ольга Тамразова и другие.

Получение новых знаний и интеграция мирового опыта в практику подмосковного врача происходит на вебинарах с зарубежными коллегами — международной медицинской панораме. Её цель — знакомство с лучшими зарубежными практиками и новыми технологиями в педиатрии. В ноябре текущего года международная медицинская панорама была посвящена развитию педиатрии в XXI веке, и провел ее профессор факультета специализированной медицины и диагностики Болонского университета (Италия) Георгий Дрынов.

В мероприятии (очно и онлайн) приняли участие более 1,6 тыс. врачей не только Подмосковья, но и других регионов нашей страны.

Научно-исследовательский клинический институт детства «Международная панорама» с профессорлм факультета специализированной медицины и диагностики Болонского университета (Италия) Георгием Дрыновым

Дистанционный информационно-образовательный модуль (ДИОМ) — еще один формат обучения, но уже не онлайн, а с возможностью многократного просмотра, возвращения к материалу, с оценкой уровня своих знаний по данной теме до и после изучения, разрабатывается на основании клинических национальных и международных рекомендаций для более глубокого освоения какой-либо болезни или группы болезней.

Образовательные активности на этом не заканчиваются. В понятие «Учим по-новому» заложены нестандартные форматы с элементами геймификации. К примеру, в течение трех дней (с 6 по 9 сентября) на платформе «Телеграм» врачи не только Подмосковья, но и коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Казани, Рязани, Уфы, Сочи, Словении стали участниками образовательного квест-марафона по лабораторной диагностике. Квест, подготовленный Союзом молодых врачей Московской области, включал в себя мини-лекции, чек-листы, ссылки на полезные интернет-ресурсы, памятки для работы, тесты, задачи. По результатам были определены три победителя, им вручили памятные подарки. Следующий квест-марафон пройдет совсем скоро — в декабре.

Иван Шилов ИА REGNUM Наш участковый врач

Сократить время на образование помогает передвижной учебно-симуляционный комплекс. Его применяют для проведения тренингов (каждые 1,5–2 часа) по отработке практических навыков по: 1) базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР); 2) аускультации, то есть методу диагностики, заключающемуся в выслушивании звуков сердца и легких, 3) отоскопии — осмотру наружного слухового прохода, барабанной перепонки с применением специальных инструментов.

«Выражаю огромную благодарность от себя и от своего коллектива центру НИКИ детства за слаженную работу команды профессионалов. Благодаря им наши участковые врачи могут получить знания, не покидая территории медицинского учреждения, в котором они работают. Убеждена, что каждый руководитель найдет два часа свободного времени для своих сотрудников и организует им тренинги, которые, как показала практика, очень важны для участковых врачей с учетом их высокой нагрузки и занятости», — отметила заведующая детской поликлиникой №1 в Красногорске Елена Бутакова.

«В тренинге по СЛР, проведенном на базе детского отделения поликлиники №3, приняли участие шесть врачей. Участников ознакомили с базовыми принципами сердечно-легочной реанимации, закрепили навыки реанимации пациента на манекене, а также отработали методологию с мешком Амбу. Все участники получили очень полезные навыки, некоторые впервые столкнулись с таким форматом — симуляционное обучение. В дальнейшем врачи наших учреждений (а у нас пять поликлиник) тоже запланировали провести такую учебу. Мы благодарны администрации НИКИ детства за уникальную возможность получить знания, которые могут пригодиться в любых экстренных жизненных ситуациях, а также при сдаче экзаменов на аккредитацию», — отметила заместитель главного врача по детству Красногорской городской больницы Светлана Силкина.

«Манекен позволяет учесть все ошибки: если мы неправильно выполняем искусственное дыхание или массаж сердца, датчики считают все параметры, и пациент не «оживет». Теория не сравнится с практикой. Таких тренингов должно проводиться как можно больше, и каждый сотрудник медицинского учреждения должен посетить занятия по СЛР, чтобы суметь применить навыки в экстренной ситуации. У меня не было опыта применения СЛР в повседневной жизни, но теперь я уверена в своих силах», — поделилась старшая медсестра педиатрического отделения Наро-Фоминской больницы Анастасия Нарышкина.

Стажировки, Или очень ценный опыт

Удостовериться в эффективности новых организационно-методических и лечебно-диагностических проектов, получить помощь от коллег детским докторам Подмосковья помогают стажировки. В программу входит также тренинг по стандартизированным действиям в работе врача-педиатра.

«В августе в рамках проекта «Наш участковый врач» я участвовала в стажировке вместе с коллегами из Красногорска и Наро-Фоминска. Мы ездили в Казань, где на базе Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан за трехдневный срок ознакомились со структурой больницы, организацией рабочего процесса, работой клинических отделений и стационара. Безусловно, мы приобрели очень ценный опыт», — считает заведующая детской поликлиникой №1 Красногорска Елена Бутакова.

В октябре 2022 года коллектив центральной городской больницы города Электросталь стажировался в одинцовской детской поликлинике.

«Нам было интересно побывать здесь, потому что наши здания построены по типовому проекту. Нас гостеприимно встретили коллеги, рассказали о сложившейся практике. Мы заглянули практически в каждый кабинет, где оказывается медицинская помощь. Была возможность оценить, как организована работа всех подразделений, обратили внимание на многие нюансы, которые позволят по-другому посмотреть на собственную работу. Большое спасибо за этот проект. Когда услышала о нем впервые, сразу возникли вопросы: как, когда (на это нет времени, у нас большая занятость на основной работе), как оторвать врачей-педиатров, кого вместо них оставить; но каждый руководитель должен для себя понять, что профессиональное общение — это крайне важно», — пояснила зам. главного врача по детству и родовспоможению Марина Мамошина.

В рамках развития данного направления ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» намерено расширить взаимодействие и привлечь новые базы в различных регионах России для проведения стажировок. Ближайшие пройдут в Санкт-Петербурге. Стажировок ждут педиатры в Красногорске, Одинцово, Мытищах, Домодедово, Балашихе и Люберцах. Будут также проведены онлайн-стажировки в формате вебинаров с лекторами из других стран.

Наставничество, Или глоток свежего воздуха

Помощь психологов и наставников необходима детским докторам для предотвращения профессионального выгорания. Согласно опросу, проведенному ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», 80% из числа врачей до 35 лет хотят иметь наставника и более 90% всех докторов обращаются к более опытному коллеге. Со временем процент нуждающихся в наставничестве только возрастает. Тестирование показало, что более 70% медиков имеют признаки целого спектра расстройств и нарушений разной степени тяжести.

Это связано с тем, что ежедневная деятельность медицинских работников сопровождается большой эмоциональной нагрузкой и высоким уровнем стресса, а это, в свою очередь, способствует развитию эмоционального и профессионального выгорания. Как результат, снижается качество жизни врача, падает удовлетворенность от работы, появляется риск развития психоэмоциональных расстройств. Как следствие — ухудшается качество оказания медицинской помощи, возникают проблемы при реализации пациентоориентированной модели здравоохранения, происходит отток медицинских работников из профессии. Поэтому созданная в учебном центре система профилактики профессионального выгорания медицинских работников включает в себя регулярную диагностику выгорания, обучение, краткосрочные курсы психологической поддержки.

Теперь подмосковные врачи имеют возможность пройти два очных тренинга: «Профилактика эмоционального и профессионального выгорания» и «Развитие эмоционального интеллекта». Предварительно перед проведением тренинга врачам предлагается пройти тестирование для определения наличия и уровня профессионального выгорания (результат тестируемый получает на указанный им адрес электронной почты с рекомендациями специалистов).

«Тренинг был очень полезен. В условиях реалий современной жизни и непростых условий работы подобные занятия просто необходимы, как глоток свежего воздуха. Под руководством прекрасного психолога мы научились справляться с эмоциями, провели самодиагностику с помощью специальных тестов, определили признаки эмоционального выгорания и выявили его причины, а также провели профилактику. В дальнейшей практике мы будем применять дыхательные упражнения, упражнения для нервно-мышечной релаксации, анализ в отношении внутренних установок к работе. Хотелось бы почаще проводить данные тренинги и оказывать психологическую разгрузку медицинским работникам», — пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделением ГБУЗ МО «Балашихинская городская больница» Шефиха Оруджева.

В случае, если врачам понадобится поддержка психолога, в Центре они могут получить индивидуальные онлайн-консультации или даже курс, состоящий из 10–15 занятий. Помощь оказывается анонимно. В команду психологов, обеспечивающих реализацию этого проекта, входят специалисты, имеющие опыт работы в сфере экстремальной психологии, коучинга и медиации.

«В октябре на базе детской поликлиники №1 г. Красногорска состоялся психологический тренинг по профилактике эмоционального и профессионального выгорания, в котором принимали участие мои коллеги — врачи педиатры. Для меня как для руководителя очень важно организовать комфортную среду для работы и для моих сотрудников, и для посетителей поликлиники. На тренинге мы узнали, что такое профессиональное эмоциональное выгорание. Научились распознавать первые его признаки. Понимать причины возникновения этого состояния. И также научились справляться с ним. Абсолютно все участники приобрели опыт, положительные эмоции от занятия и зарядились энергией», — поделилась заведующая детской поликлиникой №1 г. Красногорска Елена Бутакова.

Для повышения психологической осведомленности, для оценки рабочих ситуаций участковых врачей-педиатров с разных сторон учебный центр приглашает известных спикеров. К примеру, руководители поликлиник и участковые врачи-педиатры в гибридном формате (офлайн и онлайн) уже смогли пообщаться с кандидатом социологических наук, востребованным психологом и автором нескольких трудов об отношениях Анеттой Орловой.

Клубы по интересам, Или забота обо всём

Но и это еще не всё. Вступив в Союз молодых врачей Подмосковья, можно, к примеру, бесплатно заняться английским языком.

«В ходе занятий молодые специалисты активно практикуют живую речь, знакомятся и углубляются в грамматические аспекты языка, пополняют словарный запас медицинского английского, а также делятся друг с другом профессиональными навыками, используя иностранную лексику. Такие занятия помогают не только обрести новые знания, но и в какой-то мере расслабиться, отвлечься и переключить свое внимание», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Научно-исследовательский клинический институт детства Проект «Наш участковый врач». Занятие английским языком

Развивать свои коммуникативные способности педиатры могут также в клубах. К примеру, «Журнальный» учит писать статьи по медицинской тематике, а «Медицинский английский» — сформировать навыки чтения зарубежных статей.

Проектом «Наш участковый врач» предусмотрены социальные меры поддержки. К примеру, в 2022 году бесплатные земельные участки на определённых условиях получили 72 педиатра и 122 терапевта. Более 10 медиков воспользовались социальной ипотекой. Компенсацию аренды при съеме жилья получили почти 800 докторов. Свыше двух тысяч человек воспользовались губернаторскими доплатами для участковых врачей, работающих на 1,25 ставки. Также для участковых врачей-педиатров учреждена премия «Подмосковный врач».

Всё это служит комфортной работе и жизни педиатров Подмосковья и во благо наших детей.