Русско-итальянский дуэт «Интезы» распадается?
Вокруг одного из банков с иностранными бенефициарами — АО «Банк Интеза», попавшего в список компаний, для реализации долей в которых нужно спецразрешение президента РФ Владимира Путина, активизировались слухи о возможной продаже. Даст ли президент разрешение итальянским бенефициарам на сделку, пока не известно, но вот второй свой актив в России — «Интеза Риэлти Руссия» — компания «Интеза Санпаоло С. П. А.», судя по всему, решила просто ликвидировать. ИА REGNUM попыталось разобраться, какие активы есть у итальянской компании с американскими акционерами в России и что с ними на сегодня происходит.
Напомним, 26 октября 2022 года указом президента РФ почти пять десятков банков были включены в список юрлиц, которым можно проводить сделки с долями иностранцев из недружественных стран только по специальному разрешению. «Интеза» также попала в этот список.
13 декабря 2022 года издание Frank Media со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Intesa Sanpaolo пытается продать российскую банковскую «дочку» Газпромбанку, отмечая, что «переговоры пока нельзя назвать успешными». Уточняется, что сделка может и не состояться «из-за сложной переговорной позиции итальянской стороны».
Из той же публикации известно, что интерес к покупке банка некоторые инвесторы проявляли ещё с лета 2022 года. Например, в ноябре ИА Интерфакс даже писало о возможной продаже актива топ-менеджерам «дочки» во главе с главой совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико, который также возглавляет московское представительство «Интеза Санпаоло С. П. А.».
Справка: у Газпромбанка и «Интезы Санпаоло» уже есть совместный актив, и не один. Так, ими летом 2012 года был создан фонд «МИР Кэпитал», который в 2013 году выкупил у компании «ИМИ Инвестименти» не контролирующую долю в капитале группы компаний «Лима Корпорейт». Последняя работает в сфере производства и сбыта ортопедических устройств, входя в топ-10 мировых компаний в своём сегменте. В то же время сам фонд «МИР Кэпитал» создавался для того, чтобы инвестировать до 300 млн евро в частные компании российского и итальянского рынков.
Примечательно: в сентябре 2021 года Фаллико, который также позиционировался как президент ассоциации «Познаем Евразию», заявлял, что банк «Интеза» заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России. Среди крупных акционеров «Газпромбанка» — ПАО «Газпром».
Группе «Интеза Санпаоло» в России принадлежит АО «Банк Интеза», который оказывает услуги компаниям и гражданам России в 21 регионе. Группа в России работает уже почти 50 лет. Основные направления работы АО — корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. На конец 2021 год активы российской «дочки» оценивались в 92,7 млрд рублей, а капитал по МСФО был 13,7 млрд рублей. По открытым данным, акционерами банка являются два иностранных юрлица из одной группы — «Интеза Санпаоло С. П. А» и «Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл СА» (Люксембург).
Справка: «Интеза Санпаоло» занимает четвёртое место среди крупнейших банков еврозоны. Филиалы и представительства у группы есть в США, Бразилии, России, Китае и Индии, «дочерний» банк есть также в Киеве — ПАОКБ «Правэкс-банк». Также есть у группы активы и в Ирландии — «Интеза Санпаоло Банк Айрленд плс». По открытым данным, крупными акционерами «Интеза Санпаоло» на конец октября 2022 года были Compagnia di San Paolo — 6,261%, Fondazione Cariplo — 5,063%. На сайте группы также уточнялось, что в 2020 году о наличии доли в чуть более 5% заявляло BlackRock Inc. Последнее — это международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Bloomberg в своих публикациях называл BlackRock «четвертой ветвью власти», так как это единственное частное агентство, которое тесно работает с центральными банками, уточняя, что многие сотрудники компании работали в Белом доме (США). Среди акционеров BlackRock Inc. отметилось The Vanguard Group, Inc. Издание lewrockwell.com в 2021 году писало, что Vanguard и BlackRock владеют монополией во всех отраслях промышленности в мире, а они, в свою очередь, принадлежат богатейшим семьям в мире, часть из которых являются членами королевских семей.
АО «Банк Интеза» в ЕГРЮЛ зарегистрировано 18 января 1993 года. Председатель правления — Ольга Леин. Ранее в разные годы главами правления были Паоло Дезидери, Джузеппе Джампьетро, Джанлука Корриас, Юрий Тверской.
Ранее банк владел ООО «КМБ-Лизинг-Северо-Запад» (Санкт-Петербург), но компания была ликвидирована в 2005 году.
Какие ещё активы у итальянской «Интезы» есть в России?
Помимо банка, у итальянской группы в России есть ещё два юрлица — АО «Интеза Лизинг» и ООО «Интеза Риэлти Руссия». Лизинговая компания работает в России с 2001 года, она является «дочкой» АО «Банк Интеза» и в случае сделки купли-продажи последует за банком.
По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год лизинговая компания указала выручку в размере 1,05 млрд рублей, но при этом зафиксирован чистый убыток — 78,2 млн рублей.
Что касается ООО «Интеза Риэлти Руссия», юридическим владельцем которого является итальянское «Интеза Санпаоло С. П. А.», то, видимо, его судьбой отдельно заморачиваться не стали. В качестве руководителя этой компании, работающей в РФ с 2003 года, указан ликвидатор. В базе «Контур. Фокус» также фигурирует заявление о ликвидации юридического лица от 29 сентября 2022 года. 2021 год для ООО завершился с печальным итогом: убыток и нулевая выручка.
Состоится ли сделка по банку, пока не известно, но с точки зрения санкционных поветрий переход под контроль российских юрлиц для ряда клиентов был бы предпочтительней. Если судить по финотчёту группы «Интеза Санпаоло», то на 30 сентября 2022 года риск, связанный с российскими контрагентами, в отношении которых действуют санкции, включенные в списки OFAC SDN и/или ЕС по замораживанию активов, составил 0,4 млрд евро.