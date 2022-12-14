Вокруг одного из банков с иностранными бенефициарами — АО «Банк Интеза», попавшего в список компаний, для реализации долей в которых нужно спецразрешение президента РФ Владимира Путина, активизировались слухи о возможной продаже. Даст ли президент разрешение итальянским бенефициарам на сделку, пока не известно, но вот второй свой актив в России — «Интеза Риэлти Руссия» — компания «Интеза Санпаоло С. П. А.», судя по всему, решила просто ликвидировать. ИА REGNUM попыталось разобраться, какие активы есть у итальянской компании с американскими акционерами в России и что с ними на сегодня происходит.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, 26 октября 2022 года указом президента РФ почти пять десятков банков были включены в список юрлиц, которым можно проводить сделки с долями иностранцев из недружественных стран только по специальному разрешению. «Интеза» также попала в этот список.

13 декабря 2022 года издание Frank Media со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Intesa Sanpaolo пытается продать российскую банковскую «дочку» Газпромбанку, отмечая, что «переговоры пока нельзя назвать успешными». Уточняется, что сделка может и не состояться «из-за сложной переговорной позиции итальянской стороны».

Из той же публикации известно, что интерес к покупке банка некоторые инвесторы проявляли ещё с лета 2022 года. Например, в ноябре ИА Интерфакс даже писало о возможной продаже актива топ-менеджерам «дочки» во главе с главой совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико, который также возглавляет московское представительство «Интеза Санпаоло С. П. А.».

Цитата из видео «Выступление Антонио Фаллико» Антонио Фаллико

Примечательно: в сентябре 2021 года Фаллико, который также позиционировался как президент ассоциации «Познаем Евразию», заявлял, что банк «Интеза» заинтересован в участии в инфраструктурных и нефтегазовых проектах в России. Среди крупных акционеров «Газпромбанка» — ПАО «Газпром».

gazprombank.ru Газпромбанк

Группе «Интеза Санпаоло» в России принадлежит АО «Банк Интеза», который оказывает услуги компаниям и гражданам России в 21 регионе. Группа в России работает уже почти 50 лет. Основные направления работы АО — корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. На конец 2021 год активы российской «дочки» оценивались в 92,7 млрд рублей, а капитал по МСФО был 13,7 млрд рублей. По открытым данным, акционерами банка являются два иностранных юрлица из одной группы — «Интеза Санпаоло С. П. А» и «Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл СА» (Люксембург).

Pava Интеза Санпаоло

АО «Банк Интеза» в ЕГРЮЛ зарегистрировано 18 января 1993 года. Председатель правления — Ольга Леин. Ранее в разные годы главами правления были Паоло Дезидери, Джузеппе Джампьетро, Джанлука Корриас, Юрий Тверской.

Ранее банк владел ООО «КМБ-Лизинг-Северо-Запад» (Санкт-Петербург), но компания была ликвидирована в 2005 году.

Какие ещё активы у итальянской «Интезы» есть в России?

Помимо банка, у итальянской группы в России есть ещё два юрлица — АО «Интеза Лизинг» и ООО «Интеза Риэлти Руссия». Лизинговая компания работает в России с 2001 года, она является «дочкой» АО «Банк Интеза» и в случае сделки купли-продажи последует за банком.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год лизинговая компания указала выручку в размере 1,05 млрд рублей, но при этом зафиксирован чистый убыток — 78,2 млн рублей.

Что касается ООО «Интеза Риэлти Руссия», юридическим владельцем которого является итальянское «Интеза Санпаоло С. П. А.», то, видимо, его судьбой отдельно заморачиваться не стали. В качестве руководителя этой компании, работающей в РФ с 2003 года, указан ликвидатор. В базе «Контур. Фокус» также фигурирует заявление о ликвидации юридического лица от 29 сентября 2022 года. 2021 год для ООО завершился с печальным итогом: убыток и нулевая выручка.

Состоится ли сделка по банку, пока не известно, но с точки зрения санкционных поветрий переход под контроль российских юрлиц для ряда клиентов был бы предпочтительней. Если судить по финотчёту группы «Интеза Санпаоло», то на 30 сентября 2022 года риск, связанный с российскими контрагентами, в отношении которых действуют санкции, включенные в списки OFAC SDN и/или ЕС по замораживанию активов, составил 0,4 млрд евро.