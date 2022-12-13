Когда в Брюсселе анонсировали встречу глав МИД стран — членов «Восточного партнерства» под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в рамках заседания Совета ЕС, возникло множество вопросов. Сразу напомним, что «Восточное партнерство» было создано в 2009 году и было нацелено на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Последние три подписали соглашения об ассоциации с ЕС и пока еще демонстрируют желание вступить в Евросоюз. Минск объявил о выходе из «Восточного партнерства», Армения и Азербайджан участвуют в формате без цели вступления в ЕС. Такой перспективы лишилась и Грузия. Поэтому вопросы были связаны с тем, что «Восточное партнерство» перестало восприниматься даже как инструмент регионального сотрудничества, не говоря уже о провале ранее заявленных грандиозных геополитических целей Брюсселя на постсоветском пространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Поэтому, как говорил Боррель, на саммите главным было «определение будущего этой структуры». Без чего заявленные позиции типа «укрепления стабильности и процветания в регионе, обеспечения продвижения верховенства закона и реформ, последствий кризиса на Украине, а также реализации «Экономического и инвестиционного плана» теряют всякий смысл. К тому же само «Восточное партнерство» оказалось расколотым на два блока: ставшие кандидатами в ЕС Молдавию и Украину и Грузию, Азербайджан и Армению. Причем между этими блоками, по словам того же Борреля, встала проблема «пересмотра всей концепции отношений и их стратегической ориентации». Потому что продвинувшиеся вперед на пути европейской интеграции членов «Восточного партнерства» Молдавия и Украина стали призывать ЕС наполнить политику новыми аспектами, связанными со сферой безопасности и дальнейшей интеграцией с внутренним европейским рынком. Второй блок «Восточного партнерства» лишался подобной перспективы. То есть произошло то, о чем предупреждал еще в начале 2016 года тогдашний глава МИД Польши Витольд Ващиковский, хорошо разбиравшийся в проблемах постсоветского пространства.

European Parliament Жозеп Боррель

Он говорил, что «Восточное партнерство» провалится в Закавказье из-за долго культивируемых Брюсселем иллюзий относительно перспектив членства в ЕС для таких стран, как Грузия, Армения и Азербайджан». По его мнению, ошибочным было то, что Закавказье объявлялось «самой восточной границей Европы», он предупреждал, что Брюсселю никогда не удается создать в этом регионе «буферную антироссийскую зону из членов «Восточного партнерства». Как отмечал Ващиковский, в итоге «Европе придется заплатить высокую цену». Речь шла о крахе евроцентристских политических и геополитических устремлений стран Закавказья, которые вдруг стали осознавать, что воссоздается прежняя историческая матрица — безальтернативное пребывание в традиционном центре между Европой и Азией, между Россией, Ираном и Турцией. В итоге Европа утратила важнейший инструмент своей внешней политики — «морковку» в виде перспективы членства стран региона, а предлагаемые Брюсселем очередные «привилегии» воспринимаются всего лишь как добавочный механизм для обычного двухстороннего сотрудничества.

EU2017EE Estonian Presidency Витольд Ващиковский

Поэтому для того, чтобы изменить ситуацию, Брюсселю необходимо было предложить странам Закавказья какой-то новый стратегический проект, к чему ЕС не был готов и что стало очевидным на саммите глав МИД «Восточного партнерства». Не случайно по его итогам стороны воздержались как от широких комментариев, так и подписания общего документа. Налицо и серьезные имиджевые потери, связанные с отдалением от Брюсселя Баку, Еревана и Тбилиси, даже несмотря на сохраняющееся военное противостояние Армении и Азербайджана и проблемы в отношениях между Грузией и Россией из-за Абхазии и Южной Осетии. На этих направлениях ЕС не может предложить что-то новаторское в силу отсутствия соответствующего внешнеполитического инструмента, способности выстроить устраивающую конфликтующие стороны четкую перспективу урегулирования. Звучат заявления без конкретного политического значения, чем, кстати, злоупотребляли чиновники, готовившие разные доклады с оценкой состояния дел и предложениями для «Восточного партнерства». К конкретной политической практике это не имело никакого отношения.

Есть проблемы и с включением в работу программы «Восточного партнерства» антироссийской повестки с намеками на противостояние Москве на постсоветском пространстве, с перетягиванием государств Закавказья из российской сферы влияния в так называемую европейскую зону. Не получается, тем более что для Брюсселя Баку, Ереван и Тбилиси так и остаются целями равного значения, хотя Франция демонстрирует больше политических симпатий Грузии и Армении. Но по факту ЕС пытается нарушить баланс сил в регионе, следовательно, работает на дестабилизацию ситуации, пытаясь конкурировать с Москвой за влияние на страны региона. Но он просто не может выбрать какую-то одну из сторон и начать тащить ее на себя, поскольку, во-первых, у другой стороны немедленно укрепятся отношения с Россией, а во-вторых, Москва успеет нейтрализовать процесс до того, как ее интересам может быть нанесен существенный урон. Другое дело, что страны Закавказья пытаются балансировать между Москвой и Брюсселем и продолжают формально поддерживать формат «Восточного партнерства».

Но это будет работать недолго, до тех пор, пока европейцы будут оставаться настроенными на жесткую конфронтацию в регионе с Россией. Рано или поздно перед Баку, Тбилиси и Ереваном могут поставить выбор: с кем вы — с Россией или Европой? Стоит напомнить, что Закавказские республики уже имеют развитые формы экономического партнерства с Москвой, Армения даже находится на второй стадии экономической интеграции. С учетом того, что Белоруссия и Армения являются членами ОДКБ и Евразийского экономического союза, с Азербайджаном регулярно проводятся многопрофильные консультации, ответ напрашивается сам собой. Что же касается «Восточного партнерства», то оно в кризисе и дни его сочтены.