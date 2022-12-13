Служба безопасности Украины объявила о начале реализации очередной масштабной операции по выявлению «тайных недоброжелателей страны». Отныне в поле зрения спецслужб будут автоматически попадать граждане, не только уличенные в положительных отзывах по отношению к Российской Федерации, но и лица, замеченные в критике действующего киевского режима. Им грозят реальные сроки тюремного заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сразу по нескольким телевизионным каналам Украины регулярно демонстрируется пропагандистский мультфильм под странным названием «У вас стокгольмский синдром, если…». Далее авторы предлагают продолжение ситуационной фразы на манер «Для вас не все русские — плохие», «Вы думаете, что нужно садиться за стол переговоров с Москвой» и «Вы верите в силу армии Российской Федерации». В завершение сюжета карикатурному мультяшному человечку, согласному с тремя вышеуказанными постулатами, рекомендуется обратиться к психиатру или к патриотически настроенным соотечественникам. А вот самим «патриотически настроенным» украинцам рекомендовано выявлять в среде сограждан тех, кто так или иначе сочувствует идеям Русского мира.

Сегодня словосочетание «стокгольмский синдром», характеризующее явление, при котором потенциальная жертва испытывает одностороннюю или взаимную симпатию к террористу (агрессору), в украинском теле- и радиоэфире стало едва ли не одним из самых ходовых. Местные комментаторы с подачи руководства государства изо всех сил пытаются заставить аудиторию «возненавидеть Россию» на фоне общего усугубления общественно-политического кризиса в самой Незалежной. «Всё дело в том, что многие украинцы, недовольные регулярным отключением электроэнергии, резким подорожанием продуктов и товаров первой необходимости, а также ростом безработицы в стране, «отвлеклись» от проблемы противостояния Киева с Москвой и начали критиковать политику действующего украинского президента Владимира Зеленского, — отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM социальный психолог Елена Мильто. — Нет ничего удивительного в том, что официальный Киев ищет пути искоренения фронды».

Интернет-представительство главы киевского террористического режима Владимир Зеленский

И, похоже, находит. В частности, в рамках проводимой украинскими спецслужбами и МВД акции только в период с 1 по 11 декабря нынешнего года были закрыты десятки форумов и интернет-сайтов, посетители которых имели неосторожность нелицеприятно высказаться в адрес курса нынешней Украины, «подчищены» сотни публикаций и комментарии к ним на крупнейших информационных порталах страны. В отдельных случаях в отношении авторов «нелояльных» материалов возбуждены уголовные дела. «Таких случаев день ото дня будет становиться всё больше, — заявил в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший сотрудник СБУ. — Сейчас местные правоохранительные органы получили четкое указание изобличать и публично наказывать всех инакомыслящих. На данный момент «нарушителям» грозит штраф в размере до 10 тыс. гривен (17 тыс. рублей. — И. А.), а «злостным апологетам России» — тюремное заключение на срок от двух до пяти лет».

Следует особенно отметить, что в категорию «злостных апологетов России» могут попасть и уже попадают люди, лишь пытающиеся подвергнуть критике ситуацию в Незалежной. В частности, мэр небольшого городка в Черниговской области пригрозил тюрьмой местной журналистке и ее матери только за то, что те на своих страничках в социальных сетях усомнились в широко рекламируемых «успехах» ВСУ в Донбассе и призывали провести расследование фактов бомбардировок украинскими военными мирных регионов Донецкой и Луганской областей.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

А киевский участник популярного регионального интернет-сообщества был вызван для беседы в отделение полиции после публикации поста об «историческом братстве России и Украины». На первый раз юношу предупредили об ответственности за «потакание стране-агрессору» (имеется в виду РФ. — И. А.).

В то же время «лояльным гражданам» предлагается в буквальном смысле этого слова докладывать «куда следует» о друзьях и соседях, так или иначе симпатизирующих России. «Нужно просто объяснять любителям Москвы, что их позиция является преступной по отношению к украинскому народу», — говорится в рекламном ролике.

Зачастую за подобными роликами следуют высказывания «ветеранов ВСУ», неизменно завершающиеся угрозами в адрес России и русскоязычных украинцев.