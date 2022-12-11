В ходе реализации новой «патриотической программы» минобразования и науки (МОН) Украины из школ по всей контролируемой официальным Киевом украинской территории были уволены сотни неугодных нынешнему режиму преподавателей. На их места пришли бывшие военнослужащие ВСУ и боевики националистических батальонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Комиссованный из рядов вооружённых сил Украины Алексей М. стал классным руководителем, а по совместительству — учителем украинской литературы и истории в одном из престижных киевских лицеев. При этом новоиспеченный педагог не имеет не только профильного, но и даже законченного среднего образования. Алексея, который с некоторыми перерывами на протяжении последних семи лет воевал в Донбассе, пригласили на работу в учебное заведение с единственной целью — повысить уровень патриотизма школьников. «Только люди, непосредственно участвовавшие в боевых действиях, смогут научить наших детей по-настоящему любить родину», — отметил директор учебного заведения, подписавший М. соответствующую рекомендацию.

Тот факт, что Алексей одинаково плохо разбирается и в литературе, и в истории Незалежной, ни главу лицея, ни представителей родительского комитета не смущает. «Зато он на собственном героическом примере воспитает новых патриотов и солдат», — подобострастно заявила мать одного из учеников вверенного М. класса.

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

И это далеко не единственный случай. Сегодня на Украине к преподаванию в школах и центрах детского и юношеского творчества активно привлекаются непрофессионалы, способные донести детям и подросткам азы новой киевской идеологии. Идеальными «учителями» здесь зачастую становятся «ветераны ВСУ» и другие случайные в педагогике люди. «В нашей школе ввели странный предмет под названием «Урок Майдана» (речь идет о событиях государственного переворота на Украине в 2014 году. — Авт.), — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывшая учительница одной из сельских начальных школ в Сумской области. — Тех педагогов, кто отказался признавать идеи проевропейских и антироссийских выступлений восьмилетней давности в Киеве, попросту уволили. На их место пришли те, кто может вложить в умы учеников ненависть к России в частности и постулаты национализма в целом».

Подобное мнение разделяют и другие учителя. «Работы лишились сотни и даже тысячи профессионалов, — отмечает экс-куратор детской литературной студии небольшого города в Черниговской области. — Сейчас наших детей воспитывают люди, сами выросшие на идеях Бандеры и Шухевича (лидеров запрещенной в РФ организации УПА. — Авт.) и непосредственно участвовавшие в карательных операциях против своих же сограждан и сил РФ в Донбассе. Можно только догадываться, какие всходы дадут подобные посевы».

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

Уже дают. Например, в ходе конкурса детского рисунка в Тернополе (Западная Украина) первый приз получила работа под названием «Горящий Кремль», написанная местной пятиклассницей. Объясняя журналистам свое видение сюжета, подросток в красноречивой форме заявила, что, «как говорили создатели украинской нации, Москва является врагом и должна понести наказание за порабощение Киева». А в Луцке на Волыни юный участник поэтического турнира призвал «цивилизованных украинцев раз и навсегда покончить с «московской ордой» в целом, а также Лениным и его детьми в частности».

Дальше — больше. Находящимся на удаленном режиме обучения лицеистам Чернигова «прогрессивный» учитель из числа «ветеранов ВСУ» задал написать сочинение на тему «За что я люблю героев УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ненавижу Россию». В качестве ответов на поставленный вопрос предлагались такие тезисы: «Бандера — наш отец, Украина — мать», «РФ — страна-агрессор» и «Киев — столица мирового сопротивления московскому режиму». При этом на вопрос отца одного из детей, можно ли выбрать другую тему для произведения, новоявленный педагог ответил нецензурной бранью.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

В своем очередном телевизионном выступлении президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «повышать уровень патриотизма в школах и центрах детского творчества страны». Как отметил глава государства, преподавателям необходимо сосредоточить внимание на прославлении «национальных героев былых лет и современности» (соответственно — УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ВСУ. — Авт.). По некоторым данным, министерство образования и науки Украины готовит очередной пакет наставлений и рекомендаций для педагогов. В пакете — признание Гоголя «украинским писателем эмиграции», Мазепы — героем антимосковского сопротивления, а Богдана Хмельницкого — «обманутым Москвой политически неграмотным гетманом».

Предполагается, что в ближайшее время двери сотен украинских школ и ПТУ будут открыты для «учителей» из ВСУ.