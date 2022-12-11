Посольства Польши и Украины при Святом престоле провели пиар-акцию. Дипломатические представительства вывезли в Киев журналистов ведущих западных католических изданий (National Catholic Reporter, LaCroix, CNA-EWTN, Ansa, Vatican News), организовав им встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Киевский режим пользуется любым поводом для политической критики России, но в ходе беседы с западными католическими журналистами Кулеба расширил её за счет религиозного фактора. Как пишет National Catholic Reporter, украинский министр «не жалел слов, говоря об участии патриарха Кирилла или Московского патриархата в войне. «Русская православная церковь предала Бога, — сказал он. — Всё, что они делают, противоречит Божьей воле. Я не думаю, что быть связанным с этим институтом приемлемо с моральной, с политической точки зрения. Хотя Кулеба заявил, что верующие имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру так, как они хотят, по его словам, украинское государство будет использовать «все доступные ему законные методы» для подавления без колебаний любых религиозных групп, «которые хотят разрушить украинскую государственность». По словам Кулебы, ряд русских православных священников и некоторые епископы благословляли российские военные действия, укрывали шпионов и распространяли материалы, выгодные России».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Перевод внимания киевского режима на Русскую православную церковь носит политический характер. После того как в Верховной раде в конце ноября появился законопроект «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций», возникла определенная путаница с тем, против кого администрация Зеленского готовит главный удар — Русской православной церкви или Украинской православной церкви. В президентской фракции «Слуга народа» утверждают, что одобрен законопроект «о запрете так называемой Русской, так называемой православной, так называемой Церкви — РПЦ», и призывают «граждан и народных депутатов Украины не распространять ложную информацию о запрете Украинской православной церкви или любой другой религиозной организации». Однако религиоведческое сообщество выдвигает иные предположения. Религиозно-информационная служба Украины видит в нынешней операции Киева атаку именно на Украинскую православную церковь, которую идентифицирует с Московским патриархатом. И усматривает определенные политические угрозы для киевского режима.

По мнению портала, «проблема нового закона с условным названием «о запрете УПЦ МП (РПЦвУ)» не в том, хорошо ли он написан или нелепо, как нынешние варианты, этот закон позволит РПЦ затянуть время (от 6 до 24 месяцев). За это время внимание украинского общества будет постоянно отвлекаться от этой организации, но они системно будут «работать» со вниманием зарубежных институтов, которые чувствительны к притеснениям в сфере свободы совести… Включается вариант официальной критики Украины политизированными международными правозащитными организациями и правительственными структурами (вплоть до санкций). Достаточно сказать, что сейчас в Украине еще только происходят осмотры лавр и монастырей (обыски состоялись только в Тульчинско-Брацлавской и Кировоградской епархиях), а уже в США (где к этой теме особенно чувствительны) готовится мысль о «гонениях на религиозную свободу» и необходимости урезания помощи Украине».

В этой ситуации киевскому режиму важно сместить угол зрения с Украинской православной церкви на Русскую православную церковь, сделав из нее «церковь-агрессора». Такие попытки предпринимались и раньше. Так, в июне префект Дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох в интервью немецкому католическому изданию Die Tagespost уже упрекал патриарха Кирилла в «ереси». О других случаях в беседе с ватиканским католическим агентством Agenzia Fides рассказал предстоятель Ассирийской церкви Востока патриарх Мар Ава III, посетивший в ноябре в Москве патриарха Кирилла и в Ватикане папу Римского Франциска. «Я не считаю правильным давление, оказываемое с целью маргинализации русских православных на экуменических встречах, как это пытались сделать на Ассамблее Всемирного совета церквей (ВСЦ), проходившей в августе–сентябре в Карлсруэ (Германия)», — отметил ассирийский патриарх. Он также добавил, что «в любом случае демонизация Русской церкви или самого Кирилла — неправильна».

موقع كنيسة المشرق الأشورية Мар Ава III

В ситуации, когда киевский режим использует машину государственного насилия против украинских православных, в чьей политической лояльности он сомневается, он хотел бы, чтобы мировое церковное сообщество заняло как минимум нейтральную позицию по данному вопросу. Западные католические издания могут создать здесь благоприятный для Киева фон, «улучшив язык описания, который используется на Западе, особенно некоторыми католическими средствами массовой информации, в течение многих недель подвергающих цензуре такие слова, как «агрессия», «Россия» и «нападение». Однако чем дальше, тем труднее киевскому режиму будет скрывать, что он атакует не «иностранную» Русскую православную церковь, а разжигает религиозную гражданскую войну в обществе, натравливая одних украинских верующих против других.