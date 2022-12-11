Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с очередным заявлением, что «Тбилиси не будет оказывать военную помощь Киеву». По его словам, «Грузия не хочет становиться стороной конфликта». Ранее он также говорил, что «их задачей (представителей украинского государства — С. Т.) было открытие «второго фронта» в Грузии», и что «это не интерпретация, не легенда, а слова, сказанные ими на пресс-конференции». Но сейчас конкретным поводом для таких заявлений стало нечто иное.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Запад уже почти десять месяцев не дает провести 56-й раунд в рамках Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Напомним, что Женевские дискуссии, основной целью которых является достижение соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией, проходят с октября 2008 года по договоренности президентов России и Франции. Переговоры идут под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ и остаются единственной платформой диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Но Запад кулуарно принял решение вместо объявления даты следующего — декабрьского — раунда поставить дискуссии на паузу до февраля 2023 года. В итоге в 2022 году состоялся лишь один раунд вместо обычных четырех. В результате налицо попытка развалить женевский переговорный формат, как ранее это было проделано с Минской группой ОБСЕ по карабахскому урегулированию, когда ее сопредседатели, Вашингтон и Париж, под надуманными предлогами отказались от сотрудничества с Москвой.

Это дало основание директору Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денису Гончару говорить о том, что «США и ЕС решили влезть в политику» на закавказском направлении». Конкретная их цель — сорвать выдвинутое Россией предложение о выработке соглашения о неприменении Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. По словам официально представителя МИД РФ Марии Захаровой, «скорейшее принятие хотя бы самого общего по содержанию заявления о неприменении силы позволило бы приступить к главной цели Женевских дискуссий в соответствии с договоренностями Медведева — Саркози — заключению обязывающих соглашений о неприменении силы между Тбилиси и Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом». При этом российская сторона специально подчеркивает, что «механизмы безопасности в регионе давно уже созданы». Не случайно появились сообщения о возможности отмены Россией виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар

В то же время в сложившейся ситуации Москва решила начать более активно продвигать платформу регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) без участия ЕС и США и предложила «в ближайшие месяцы провести второе заседание этой платформы». По словам Гончара, «в настоящее время продолжается проработка организационных модальностей» и «приглашение могут направить и Грузии». Раньше Тбилиси отказывался принимать участие в работе такого формата из-за своих отношений с Россией. Но в последнее время в Москве стало складываться ощущение, что Грузия не намерена игнорировать формат «3+3, что обещает ей участие в крупных региональных геополитических проектах. В стране есть и такие силы, которые, предлагают на данном этапе вывести за скобки геополитического контекста проблематику Абхазии и Южной Осетии. Хотя бы потому, что в регионе складывается сложная ситуация в связи с проблемами в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также обострившихся отношений между Азербайджаном и Ираном. Поэтому проблема выходит далеко за рамки исключительно российско-грузинского измерения.

Presidentofabkhazia.org Протестующие. Сухум

Дело в том, что так называемый внешний исторический треугольник Россия — Иран — Турция при наличии внутри него определенных противоречий по разным причинам заинтересован в выдавливании Запада из Закавказья. У него есть своя потенциальная модель партнерства в регионе, которая может свести к минимуму вероятность новой войны и укрепить безопасность. Другое дело, если Западу в своих интересах удастся сыграть на противоречиях, что возможно в случае фактора трещины в «кавказской платформе». Пока в таковой роли Западом рассматривается Грузия, хотя у нее конструктивные отношения как с Азербайджаном и Арменией, так и с Ираном и Турцией. Помимо этого, на данном этапе Россия, Иран и Турция, несмотря на свои возрастающие геополитические амбиции, выступают больше как партнеры, чем конкуренты на международной арене, что предоставляет им большую свободу действии в маневрировании в отношениях с США и их союзниками. Есть у них стартовые ожидания в отношении Грузии, и им, в отличие от Запада, есть что предложить ей в плане масштабного расширения регионального не только торгово-экономического взаимодействия.

Кстати, раньше Тбилиси уже призывал Армению и Азербайджан к сотрудничеству в трехстороннем формате. Неясно пока, считает ли Грузия трехстороннее сотрудничество каким-либо дополнением в рамках формата «3+3», чтобы получить свободу в действиях тактического свойства. Но именно такой предполагаемый ход событий настораживает Запад, который даже в налаживании более тесного транспортного сообщения между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом усматривает возможность нового геополитического переформатирования Закавказья без своего участия. Однако полная завязка Грузии на Запад вытолкнет её в позицию «геополитического офсайда» в регионе. Если же форум «3 + 3» с участием Грузии состоится, то это будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами через восстановление транспортных коммуникаций в регионе, не говоря уже о факторе политического доверия между сторонами. Появятся благоприятные условий и для поддержки армяно-азербайджанской, армяно-турецкой и азербайджано-иранской нормализации.

Но такая политика интерпретируется Западом и Киевом как «де-факто существующее стратегическое партнерство Грузии с Россией». В правящей партии «Грузинской мечта» с первого дня войны были уверены, что Россия победит, а теперь уверены в том, что «Россия не проиграет». Исходя из этого, Тбилиси старается действовать очень осторожно, хотя наступает момент для более решительных действий.