Папа Римский заигрывает с американскими конгрессменами
Папа Римский Франциск вспомнил об операции Рейнхардт» в контексте событий на Украине. Как передает VaticanNews, понтифик «вновь упомянул о страданиях украинского народа». Папа Франциск обратился с особым приветствием к полякам, заявив, что «операция Рейнхардт»привела во время Второй мировой войны к уничтожению почти двух миллионов жертв, прежде всего еврейского происхождения. Пусть память об этом чудовищном событии пробудит во всех нас намерения и дела мира. Между тем история повторяется. Теперь мы видим, что происходит на Украине. Давайте молиться о мире». Слова понтифика тут же подхватила пропаганда киевского режима, утверждая, что «Франциск снова напомнил о войне, продолжающейся на Украине», сравнив «ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев».
Сравнение потрясающее. Хотя бы потому, что именно нынешний киевский режим продолжил прославление украинских националистов и их пособников, которые во время Второй мировой войны убивали евреев. «Коллаборация, то есть соучастие местного населения в действиях оккупантов и в особенности в нацистском «окончательном решении еврейского вопроса», приобрела в Западной Украине большой размах, — пишет портал «Лехаим». — Гораздо больший, чем в Восточной (т. е. исконно советской) Украине; больший, чем в Белоруссии, как Восточной, так и Западной; больший, чем в этнической Польше. Как и в других странах, в Восточной Галиции и Западной Волыни были неевреи, спасавшие евреев или помогавшие им. Но, как и повсюду, эти люди составляли малое меньшинство — меньшинство не только маргинальное, но и маргинализованное. Историки стараются найти объяснение этому феномену; иногда они пытаются приуменьшить его масштаб; но отрицать его невозможно. Соучастие западных украинцев в геноциде евреев происходило на трех уровнях: евреев убивали члены местной полиции, сформированной оккупантами себе в помощь; их убивали участники украинского национального движения — члены «Полесской сечи», УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т.п.; и — убивали или выдавали — простые селяне и горожане».
Но папа Франциск «вдруг» решил вспомнить о российской армии, то есть армии той страны, которая прославляет героев, спасших евреев от окончательного уничтожения, взяла штурмом концлагерь Аушвиц-Биркенау, и этот день стал Днем памяти жертв Холокоста. Политически своим сравнением понтифик подыграл многим. Во-первых, комитету по международным отношениям Сената США, который 7 декабря принял резолюцию, которая признает «действия России против Украины геноцидом украинского народа» и «призывает Вашингтон и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях». Как заявило в ответ посольство России в США, «американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики. Капитолий давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив».
Печально и то, что восемь лет не обращал внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима папа Франциск. Террористический киевский режим продолжал и продолжает обстреливать Донецк, убивая не военных, а мирных жителей. И сколько с начала СВО на Украине мы видели заявлений понтифика по этому поводу? Ноль. Папа Франциск обращал внимание лишь на «страдания» людей, взятых в заложники киевским режимом, но не видел убийства мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Это, безусловно, не говорит о том, что их не замечал весь Ватикан. Государственный секретариат Святого престола — структура весьма информированная. К нему поступали все сведения, в том числе и о преступлениях киевского режима против населения Украины. Вопрос в том, почему папа Франциск не видит страдания жителей ДНР и ЛНР, выступая фактически на стороне американских конгрессменов, отрабатывающих политическую повестку Вашингтона.