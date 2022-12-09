Папа Римский Франциск вспомнил об операции Рейнхардт» в контексте событий на Украине. Как передает VaticanNews, понтифик «вновь упомянул о страданиях украинского народа». Папа Франциск обратился с особым приветствием к полякам, заявив, что «операция Рейнхардт»привела во время Второй мировой войны к уничтожению почти двух миллионов жертв, прежде всего еврейского происхождения. Пусть память об этом чудовищном событии пробудит во всех нас намерения и дела мира. Между тем история повторяется. Теперь мы видим, что происходит на Украине. Давайте молиться о мире». Слова понтифика тут же подхватила пропаганда киевского режима, утверждая, что «Франциск снова напомнил о войне, продолжающейся на Украине», сравнив «ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев».

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

Сравнение потрясающее. Хотя бы потому, что именно нынешний киевский режим продолжил прославление украинских националистов и их пособников, которые во время Второй мировой войны убивали евреев. «Коллаборация, то есть соучастие местного населения в действиях оккупантов и в особенности в нацистском «окончательном решении еврейского вопроса», приобрела в Западной Украине большой размах, — пишет портал «Лехаим». — Гораздо больший, чем в Восточной (т. е. исконно советской) Украине; больший, чем в Белоруссии, как Восточной, так и Западной; больший, чем в этнической Польше. Как и в других странах, в Восточной Галиции и Западной Волыни были неевреи, спасавшие евреев или помогавшие им. Но, как и повсюду, эти люди составляли малое меньшинство — меньшинство не только маргинальное, но и маргинализованное. Историки стараются найти объяснение этому феномену; иногда они пытаются приуменьшить его масштаб; но отрицать его невозможно. Соучастие западных украинцев в геноциде евреев происходило на трех уровнях: евреев убивали члены местной полиции, сформированной оккупантами себе в помощь; их убивали участники украинского национального движения — члены «Полесской сечи», УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т.п.; и — убивали или выдавали — простые селяне и горожане».

Но папа Франциск «вдруг» решил вспомнить о российской армии, то есть армии той страны, которая прославляет героев, спасших евреев от окончательного уничтожения, взяла штурмом концлагерь Аушвиц-Биркенау, и этот день стал Днем памяти жертв Холокоста. Политически своим сравнением понтифик подыграл многим. Во-первых, комитету по международным отношениям Сената США, который 7 декабря принял резолюцию, которая признает «действия России против Украины геноцидом украинского народа» и «призывает Вашингтон и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях». Как заявило в ответ посольство России в США, «американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики. Капитолий давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив».

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный частный сектор после обстрелов ВСУ. Донецк

Печально и то, что восемь лет не обращал внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима папа Франциск. Террористический киевский режим продолжал и продолжает обстреливать Донецк, убивая не военных, а мирных жителей. И сколько с начала СВО на Украине мы видели заявлений понтифика по этому поводу? Ноль. Папа Франциск обращал внимание лишь на «страдания» людей, взятых в заложники киевским режимом, но не видел убийства мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Это, безусловно, не говорит о том, что их не замечал весь Ватикан. Государственный секретариат Святого престола — структура весьма информированная. К нему поступали все сведения, в том числе и о преступлениях киевского режима против населения Украины. Вопрос в том, почему папа Франциск не видит страдания жителей ДНР и ЛНР, выступая фактически на стороне американских конгрессменов, отрабатывающих политическую повестку Вашингтона.