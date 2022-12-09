Пекин отодвигает Вашингтон в арабском мире
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию стал политической реальностью. Он долгое время по разным причинам откладывался. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года или в начале будущего года. При этом до момента приземления самолета с главой КНР в аэропорту Эр-Рияда китайские издания вообще не упоминали об этом. Возможно, это было связано с обеспечением безопасности. В то же время в Пекине знали, что американская дипломатия предпринимает огромные усилия для того, чтобы если не отменить визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, то изменить переговорную повестку.
Эр-Рияду указывали на то, как подметило издание Foreign Policy, что в «мусульманском браке разрешено иметь четырех жен», поэтому «Китая может быть для него только «новой, может быть любимой женой, но не главной». При этом указывалось на то, что именно США, а не Китай «остаются ключевым партнером Эр-Рияда в области безопасности и разведки», выступают в роли гаранта свободы судоходства в Персидском заливе — ведь именно ВМС США защищают там поставки энергоресурсов тому же Китаю». Такой подход диктует, чтобы Эр-Рияд и Пекин стали использовать новаторские приемы в дипломатические маневрирования с целью «застолбить» новые общие региональные и глобальные международные интересы. Они есть. Саудовская Аравия начинает позиционировать себя на Ближнем Востоке качестве одного из «центров силы» и лидера всего арабского мира. В ситуации ослабления влияния США она стала обозначать центризм в треугольнике США — Китай — Россия в соответствии с собственными национальными интересами.
Формула «США нужна саудовская нефть, а Саудовской Аравии американский «зонтик безопасности» уже не работает. Это стало очевидным уже после того, как в 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд совершил поездку в Азию.
По этому маршруту недавно последовал и наследный принц Мухаммад ибн Салмана. В ходе этого турне он встречался и вел переговоры с китайским руководством, обсуждая экономические связи и стратегические отношения. Но саудовцы, выстраивая новую региональную политику, не демонстрируют склонность к рискам. И вот почему. Дело в том, что ранее Китай постепенно, но системно наращивал свое экономическое присутствие в регионе. Визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию — своеобразная кульминация этого процесса, который пока только потенциально обозначает возможность перевода его на уровень стратегического партнерства. Но так обозначается фактор эрозии американской исключительности, сужение возможностей Вашингтона продолжать рулить всем в своих интересах в арабском мире. В такой ситуации Китай заявляет, что развитие отношений с Саудовской Аравией является его приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке.
В то же время он держит себя на почтительном расстоянии от вооруженных конфликтов в регионе, действуя, как пишет катарское агентство Al Jazeera, «с помощью предлагаемых для реализации таких мегапроектов, которые, в частности, позволяют Саудовской Аравии диверсифицировать свою экономику, основу которой сейчас составляет нефть». Такие усилия Китая будут иметь важные последствия для будущего всего Ближнего Востока. Но пока о новой концепции в области обороны и безопасности речи не ведется, хотя в среднесрочной перспективе США придется там потесниться не только с Пекином, ведь как не крути, но Китай зависит от импорта сырой нефти из частей региона, которые затронуты или могут быть затронутыми новыми кризисами и нестабильностью. Поэтому не исключено, что в будущем Пекину придется проводить политику, основанную не только на торговле, но и военных ходах.
Теперь о внешней стороне визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Он, конечно, демонстрирует смыслы происходящих в мире перемен, что нашло отражение в подписанных документах о стратегическом партнерстве Эр-Рияда и Пекина и соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около 30 млрд долларов. Одна из тем переговоров — это переход к расчетам за энергоносители с долларов на юани, в которых ведутся расчеты, кстати, за российскую нефть, поставляемую в Китай. По данному вопросу Пекин и Эр-Рияд ведут диалог в течение последних шести лет. Китайский лидер принимает участие и в саммите стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это первый китайско-арабский саммит, организованный Лигой арабских государств. Но считать, что арабы полностью утеряли невосприимчивость к командам Вашингтона, преждевременно. Не случайно в опубликованном как раз в эти дни проекте американского оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) не упоминается о каком-либо сокращении в области военного сотрудничества на Ближнем Востоке.
Тем не менее рычагов воздействия на регион у США становится всё меньше и меньше, и визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию демонстрирует смену вех.
Главные события, как считает китайская англоязычная газета Global Times, еще впереди, когда «станет проявлять себя мощная внутренняя сила, продвигающая сотрудничество между Китаем и арабскими государствами, далеко выходящая за рамки торгово-экономического взаимодействия». Сейчас же стороны проводят корректировку новых многопрофильных отношений.