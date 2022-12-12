С момента первого хлопка дверьми от иностранных компаний прошло достаточно времени, чтобы у российских арбитражей сложилась определённая судебная практика по наказанию тех, кто решил не соблюдать нормы делового оборота и контракты. Обкатку по наказанию рублём прошли на «дочерних» активах испанской группы Inditex, которая покинула российский рынок ещё в марте, но «забыла» расторгнуть арендные договоры на торговые площади. Судья, рассматривавший иски к ним, подчеркнул, что «введение внешнеэкономических санкций, проведение специальной военной операции не отнесено условиями договора к числу обстоятельств, освобождающих стороны от исполнения обязательств по договору аренды». На сегодня арбитражи России рассматривают целую серию дел, так или иначе связанных с экономическими санкциями против РФ и уходом (иногда похожим на бегство) иностранных инвесторов с российского рынка. ИА REGNUM рассмотрело подробнее такое дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Дела компаний из группы Inditex на сегодня рассмотрены частично, пара решений уже вынесена в отношении ООО «Пулл энд беар СНГ» и ООО «Массимо Дутти», которые арендовали помещения в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе «Зеленопарк» в Солнечногорском районе Подмосковья. В арбитражах в России между тем есть ещё ряд не до конца рассмотренных исков со схожими претензиями и требований взыскать штрафы за безосновательное приостановление коммерческой деятельности. Если все их удовлетворят, то группу ждут немалые траты за свой уход из России. Но, как говорится, дурной пример — другим наука.

Напомним, группа «Индитекс» (сеть магазинов одежды и аксессуаров) заявила о приостановке работы в России ещё в марте 2022 года. Но, судя по всему, арендные договоры при этом были не расторгнуты с владельцем торговых площадей, что и стало основанием для подачи исков.

По открытым данным, в России у группы было более 500 магазинов.

В делах по иску кипрской компании «Лидком Инвестмент Лимитед» (владелец ТРК «Зеленопарк») к ООО «Бершка СНГ», ООО «Пулл энд беар СНГ», ООО «Ойшо СНГ», ООО «Массимо Дутти» и АО «Зара СНГ» интерес представляют именно формулировки суда, которые могут стать примером для других арбитражей, где схожие иски к компаниям группы Inditex пока в стадии рассмотрения. Например, 13 декабря 2022 года в самарском арбитраже планируется рассмотреть иск ООО «Виктор и Ко Мега Парк» о взыскании 242 589 687,77 рубля с «дочки» Inditex — ООО «Бершка СНГ». Сумма фигурирует как долг по арендной плате с марта 2022 года, а также штраф за приостановку ведения коммерческой деятельности за этот период. Более того, истец просит начислять штраф вплоть до момента возобновления работы магазина. Основная сумма претензий — это убытки в виде арендной платы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытый магазин

Возникает вполне обоснованный вопрос, а почему же покидающие рынок компании не расторгли арендные договоры до получения исков. Ответ на него есть в материалах судебных дел. Ответчик полагал, что невозможность поставки товаров в Россию в связи с введением санкций Евросоюза — это обстоятельство непреодолимой силы, потому и платить неустойку не придётся. Опять же, товарные остатки хранить где-то нужно, почему бы не в закрытых магазинах?

Суд прямо указал на то, что компания обязана выплатить не только долг и разовую неустойку, но и ежедневную неустойку в размере 20 тыс. рублей вплоть до даты возобновления работы или же расторжения договора аренды. В материалах суда уточняется, что в договор аренды не включён пункт о приостановке внесения арендной платы «на случай экономической блокады». Не заявлял ответчик такие требования и в ходе заседаний.

«Введение внешнеэкономических санкций, проведение специальной военной операции не отнесено условиями договора к числу обстоятельств, освобождающих стороны от исполнения обязательств по договору аренды, в связи с чем риск негативных последствий для ответчика в результате таких санкций не может быть возложен на истца», — резюмировал судья.

В этих делах есть любопытный факт: истцы или, как правило, не требуют обеспечительных мер в виде ареста активов на сумму иска, или же, подав, отзывают соответствующие ходатайства. Вероятно, это сделано для того, чтобы юрлица с иностранными корнями не перешли в стадию банкротства, как было с тем же ООО «Гугл», который из-за ареста счетов как обеспечения по делам о разблокировке аккаунтов видеосервиса YouTube подался на самобанкротство.

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Дело группы Inditex — это своего рода первая ласточка. Ведь далеко не все компании покидают российский рынок через установленную законом процедуру ликвидации или продажу своих активов.

Помимо этого, в конце ноября 2022 года по иску ООО «Павелецкая площадь» с ликвидируемого актива шведской группы «Икеа», остановившей работу в марте, — «Икеа Дом» — была взыскана неустойка, которая будет начисляться «с 01.10.2022 г. до даты начала осуществления коммерческой деятельности по ставке 0,2%». Вердикт может быть обжалован.

Анна Рыжкова ИА REGNUM© Магазин IKEA в Омске

Таким образом, фактически иностранному инвестору в России сегодня как бы говорят — или возвращайтесь сейчас, или давайте прощаться. Вот только во втором случае есть риск того, что, вернувшись через несколько лет, они застанут нишу уже занятой.