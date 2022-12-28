Еще одно западное издание назвало Владимира Зеленского политиком года. О том, что конфликт на Украине закончится в 2023 году, украинский президент заявил в видеообращении для Politico. Именно это издание назвало предводителя киевских террористов самым влиятельным человеком в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

При этом Politico пишет, что из-за «лидерских качеств» Зеленского Запад якобы игнорирует проблемы Украины. Издание приводит примеры восхищения Зеленским. Так, отстающие на выборах лидеры ЕС едут в Киев, где устраивают фотосессии с президентом Украины.

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Также Зеленский заявил, что украинцы «будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

«Зеленский предсказал журналу Politico, что в следующем году Украина будет номер один, но уже в мирное время. Неужто капитуляцию задумал подписать?» — иронизирует 8 декабря в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов. Он также напомнил, что Зеленский получил еще один титул. Газета The New European назвала его «европейцем года» и «героем сопротивления». В обоснование этого решения редакция выражает надежду на то, что под чутким руководством этого «героя» Украина сможет пережить зиму.

«А что с ней будет дальше — похоже, это мало кого на Западе волнует», — иронизирует политолог.

Рассмотрев обложки западных изданий, Владимир Корнилов обращает внимание:

«Time и Financial Times вручили титул «Человек года — 2022» двум разным людям! В первом случае — человеку по фамилии Зеленску, а во втором — Зеленскуу. Удивительно, что за годы президентства сего комика западные издания так и не сошлись в том, как же его фамилию правильно писать».

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Напомним, в 1938 году «титула» «Человек года» был удостоен Гитлер.

«Объявление Зеленского человеком года, по версии журнала Time, укладывается в рамки русофобского общеевропейского мейнстрима», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он отметил, что при желании конфликт на Украине может быть завершён и завтра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Киев готов пойти на переговоры с Россией только при условии восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесённых войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что вторжение не повторится.

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