Представители спецслужб Украины объявили о своем намерении продолжить так называемые «следственно-оперативные мероприятия» в одной из главных православных святынь региона — Киево-Печерской Лавре. Одновременно предполагается, что уже в ближайшее время под контроль неканонической «Православной церкви Украины» будут переданы основные лаврские строения. Повлиять на этот процесс уже не могут ни здравомыслящие церковники, ни правозащитники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Накануне у одного из основных входов в Киево-Печерскую лавру (КПЛ) в украинской столице некий мужчина, называющий себя «священником настоящей православной церкви Украины (ПЦУ — раскольничья структура, частично признанная Константинопольским патриархатом. — И. А.), раздавал прохожим самодельные брошюрки с призывом «перекреститься от нечистой Москвы». «Всем, кто был крещен в русских или подконтрольных России церквях, необходимо срочно пройти новый обряд», — говорил человек, облаченный в засаленный подрясник (подрясник — часть одеяния священнослужителя. — И. А.). В брошюрке были указаны адрес и время акции, совпадающие с месторасположением и временем служений законной Украинской православной церкви (ранее — Московский патриархат). Несмотря на то, что от новоявленного «батюшки» несло алкоголем, местные прихожане принимали из его рук агитационную литературу: у входа в лавру «дежурили» полицейские автомобили и даже автозак.

Сегодня эта картина в элитном районе Киева стала обыденной. После того как 2 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) фактически вторглись на территорию КПЛ для проверки информации о «наличии антиукраинских элементов в монастырских стенах», всё больше региональных националистических структур намереваются взять под контроль уникальный комплекс. Главной из этих структур является раскольничья православная церковь Украины, пропагандирующая своей целью «избавление верующих от влияния Московии». Именно их теория предусматривает проведение «новых обрядов» крещения и бракосочетания, ранее заключенных в храмах УПЦ МП. «Таким образом, мы изгоним из вас бесов, которых в ваши души поселила Москва, — заявил в анонимной беседе с корреспондентом ИА REGNUM один из священников ПЦУ. — Необходимо избавляться от советского прошлого». При этом на вопрос, как быть с теми, кто избавляться от «советского прошлого» не собирается, батюшка не ответил.

Да этого и не нужно. На заданный вопрос уже ответил временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк. «В [Киево-Печерской] лавре были обнаружены материалы, подрывающие устои украинского государства, — отметил, в частности, он. — Мы и далее будем проводить оперативные работы на объекте, однако уже сейчас понятно, что эта структура не сможет функционировать в привычном для нее режиме».

Ssu.gov.ua Василий Малюк

Говоря проще — не сможет функционировать вообще. В настоящее время в качестве единственного пути выживания киевских лаврских образований официальный Киев предлагает передачу комплекса под контроль националистической организации ПЦУ. «Мы, конечно, можем пойти на определенный компромисс со сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата и договориться о проведении совместных богослужений, — заявил в эфире одного из крупнейших украинских телеканалов священник ПЦУ Георгий Коваленко. — Однако вполне вероятно, что эти люди не смогут и не захотят использовать общие для молебнов помещения. Я думаю, этот вопрос будет рано или поздно решен».

А ведь этот «вопрос» уже решается. Причем успешно — с точки зрения самих украинских националистов. Согласно информации, которую официальный Киев не торопится опровергать, только за последние полгода в ведение националистических структур по всей Украине перешло более 600 храмов и приходских зданий, ранее принадлежавших канонической православной церкви. При этом в результате таких рейдерских захватов ранения получили более тысячи человек.

Цитата из видео «СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре» Обыски СБУ

Следует особенно отметить, что сам священник Коваленко ранее был клириком ныне гонимой киевскими властями «московской церкви».

Как бы там ни было, сегодня с экранов ТВ и в эфире радио Украины ежедневно звучит заученная фраза «[Киево-Печерская] лавра будет нашей и Москве не достанется!». Наиболее «оптимистически» настроенные ведущие, нарушая журналистские традиции, говорят буквально следующее: «Наш лаврский колокол звучит по нам!».

На фоне усиления нарядов полиции и спецслужб Украины у Киево-Печерской лавры эта фраза звучит более чем символично.