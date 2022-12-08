Российский певец Филипп Киркоров снова попал в медиаповестку в свете скандала — в одной из его компаний налоговая служба приостановила операции по счетам, а тем временем в США некая группа активистов создала петицию к американским властям с просьбой запретить артисту въезд в страну, где у него, по заявлениям источников, есть вилла. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Петиция, о которой сообщил ряд российских СМИ, действительно, обнародована на одной из площадок по сбору подписей. Автором её выступает некая газета «Новое русское слово», расположенная в Нью-Йорке. В своём обращении, под которым уже подписались почти 400 человек, авторы требуют введения санкций не только в отношении Киркорова, но и ряда других деятелей культуры и искусства России. Авторы заявили, что Киркоров имеет недвижимость и другие активы в США, а также он «имеет водительские права штата Флорида, которые дают ему различные привилегии». Адресатами обращения выступают американские минфин, минобороны, Государственный департамент, министерство внутренней безопасности и минюст.

Напомню, ранее петиции против выступлений российского певца уже за границей создавали. Например, в марте 2022 года отличилась Эстония, где некая группа активистов потребовала запретить майский концерт Киркорова в столице страны. Персоной нон грата он является и для Литвы, которая ещё в январе 2022 года запретила певцу въезд. Числится он и в санкционном списке Украины.

С одной стороны — это вроде как попытка «наказать» Киркорова за занятую позицию по Крыму и СВО, а с другой стороны — а что, собственно, забыл российский певец в США и Эстонии, которые являются недружественными РФ странами, включёнными в соответствующий реестр? Курорты Кубани и Крыма ждут весь российский бомонд — и никакого риска санкций при этом, и «звёздные» капиталы останутся в местных бюджетах заодно.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — Концерт» Филипп Киркоров

Что касается второго скандального повода, с которым Киркоров попал в медиаповестку, — претензии налоговой службы — это явление, как оказалось, далеко не новое. Компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» и в 2021 году не спешила выполнять свои налоговые обязательства. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что имелись две отметки, которые позднее были исключены из базы судебных приставов: в апреле 2021 года речь шла о взыскании налогов и сборов, включая пени, — 551 094,45 рубля и 1 548 186,72 рубля. Помимо этого, на утро 8 декабря 2022 года имеется действующее решение ФНС России о приостановлении операций по счетам налогоплательщика — ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Основанием стало «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления». Соответствующее решение ФНС РФ вынесла ещё в середине июня 2022 года.

По имеющимся данным, за 2021 год компанией «Филипп Киркоров Корпорейшн» получен чистый убыток в размере 8,8 млн рублей при выручке 0 рублей и расходах на обычную деятельность — 8,47 млн рублей. Выручка 2019 года в открытых базах указана как 139,002 млн рублей при чистой прибыли 60,878 млн рублей. За 2020 год компания подавала нулевую отчётность. Занимательная математика, ничего не скажешь. При этом за 2021 год компании насчитали 8,515 млн рублей налогов и сборов.

Директором ООО является Геннадий Рыбак, который также ранее руководил и другим активом Киркорова — компанией «Филипп Киркоров Продакшн». На сегодня директор этой компании, созданной для деятельности в области исполнительских искусств в 2003 году, — Артём Кияшко. Этот актив российского певца также убыточен. За 2021 год получен чистый убыток в размере 9,6 млн рублей при выручке 41,67 млн рублей. За 2020 год фиксировался убыток в размере 11,75 млн рублей при выручке — 14,16 млн рублей. А вот в 2019 году выручка была 147,245 млн рублей при чистой прибыли — 85 млн рублей. Через эту компанию с Киркоровым были заключены как минимум два госконтракта с большим концертным залом «Октябрьский»: в 2012 году — на 547,56 тыс. рублей и в 2017 году — на 550 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Интересный факт об этой компании отражен в базе «Контур. Фокус». В декабре 2020 года в отношении ООО «Филипп Киркоров Продакшн» был составлен исполнительный лист, в котором фигурировала «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)» и сумма — 69 578 078,89 рубля. Данные об этом событии в апреле 2021 года из базы судебных приставов были исключены. При этом относительно этой компании в базах есть сведения как о штрафах в ГИБДД, так и взыскании налогов и сборов, включая пени (95,6 тыс. рублей в 2020 году).

На сегодня в ЕГРЮЛ за Филиппом Киркоровым, помимо вышеуказанных компаний, числятся доли ещё в двух компаниях: 100% в созданном в 2011 году ООО «Филл Фо Ю» по розничной торговле одеждой и 5% в радиовещательном ООО «РДВ С». Последнее интересно составом участников, в числе которых миллиардер Микаил Гуцериев с долей 44%, а также Дима Билан, Виктор Дробыш, Станислав Михайлов, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Николай Басков, Иосиф Пригожин, Валерия Перфилова, Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Яна Рудковская. Помимо этого, в «РДВ С» 11% доли имеет компания «Чайка Медиа Груп» Гуцериева.

«РДВ С» является владельцем 99% доли в ООО «Эвертон XXI» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами). Последнее также единственный владелец ООО «Большое радио» (радио «Русский хит»). Относительно ООО «РДВ С» в базе «Контур. Фокус» уточняется, что собственный капитал имеет отрицательное значение — 134,3 млн рублей, а 2021 год был завершён с чистым убытком 14 млн рублей. При этом убытки указывались юрлицом и все прошлые четыре года.

Такая же картина и у ООО «Филл Фо Ю»: в 2020–2021 годах компания была убыточна.

Работает Киркоров и как индивидуальный предприниматель — с 1998 года. Через ИП у него было пять госконтрактов на общую сумму 5,6 млн рублей, один из которых в 2021 году — на выступление в концерте «Нашим любимым», за 3,5 млн рублей. На ИП также числится парочка штрафов в ГИБДД в 2022 году.

Напомним, в июне 2022 года Киркоров уже попадал в медиаповестку после того, как на ПМЭФ-2022 подписал соглашение с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко на строительство во Всеволожском районе торгово-развлекательного комплекса, который планируют назвать «Звезда». Проект на 10–14 тыс. кв. м планируют в районе Уткиной заводи в Новосаратовке. Его оценили в 1,5 млрд рублей инвестиций. Сдать ТРК обещают в четвертом квартале 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

Для участия в этом проекте Киркоров, а также его бизнес-партнёр Михаил Баракин вошли в состав участников созданного за год до этого ООО «Строительные решения». 40% доли в компании принадлежит Дмитрию Кононову, который также занимался приобретением и продажей земли как индивидуальный предприниматель, был совладельцем трёх стройкомпаний. Он же выступал директором ЗАО «Бизнес-центр «Стелс-Платинум» в Санкт-Петербурге, теннисного и гольф-клубов во Всеволожске и был участником ООО «Строительная компания «Токсовская перспектива». В числе владельцев последней также был благотворительный фонд одного из российских миллиардеров.

Подробнее о сделке ИА REGNUM сообщало в материале «Ярмарка тщеславия» на ПМЭФ, или Как Киркоров в инвесторы подался