В Азербайджане проведены совместные с Турцией масштабные военные учения «Братский кулак». Хотя в сообщениях азербайджанского министерства обороны указывается, что они проводились «в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между двумя странами», по всем признакам маневры носили внеплановый и демонстрационный характер. Так, для наблюдения за учениями в Азербайджан прибыло всё командование Вооруженных сил Турции: министр обороны Хулуси Акар, начальник генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВВС Атилла Гюлан, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу и другие. Это первое. Второе: учения проводились на приграничных с Ираном территориях — в Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах. Ряд примечательных моментов: учения охватывали выполнение таких учебно-боевых задач, как наведение понтонных мостов через реку Араз и высадка десанта в глубину условного противника, что обозначает их главную смысловую нагрузку.

Mod.gov.az Военные учения «Братский кулак»

В этой связи бакинские эксперты отмечают, что учения являются ответной реакцией Баку и Анкары на начавшиеся еще в октябре прошлого года военные учения Ирана вдоль границ с Азербайджаном, в ходе которых также отрабатывались приемы наведения понтонных мостов и форсирование на реке Араз. Но тогда после визита в Москву министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в отношениях между Тегераном и Баку наступила «разрядка» и стороны стали искать возможности и ресурсы для мирного урегулирования возникших проблем. Однако становилось очевидным и то, что после победоносной для Баку второй карабахской войны Тегеран меняет свою повестку на закавказском направлении, поднимает планку до геополитического уровня и выступает против открытия так называемого Зангезурского коммуникационного коридора из западного Азербайджана в Нахичевань. В иранских изданиях появились даже сообщения о том, что Тегеран может «оккупировать Нахичевань», чтобы не допустить создания единого тюркского коридора между Турцией и Азербайджаном.

Mod.gov.az Совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Тегеран настораживало и то, что одновременно при поддержке США и Израиля осуществляется «прорыв» в Иран и из Иракского Курдистана. По оценке директора иранской программы в вашингтонском Институте Ближнего Востока Алекса Ватанка, «ни разу в своей истории Израиль не имел такого количества дипломатических, экономических и военно-разведывательных отношений со странами, граничащими с Ираном». Поэтому осложнения, появившиеся в ирано-азербайджанских отношениях, стали приобретать серьезные геополитические характеристики. Тегеран завил о намерениях создавать на границе с Азербайджаном «передовую долговременную оборону», чтобы, если исходить из иранской доктрины, «отодвигать возможный фронт противостояния дальше от своих границ». Такой ход событий требовал от бакинской дипломатии большого искусства, так как необходимо юридически закрепить итоги второй карабахской войны и выиграть так называемое мирное время. Но новая вооруженная конфронтация в регионе в любом варианте может обнулить все прежние азербайджанские военные победы.

По большому счету Баку мог бы двигаться в сторону решения проблем с Тегераном политико-дипломатическими средствами. Но складывается устойчивое ощущение того, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не дают возможности для мирной передышки и постепенно втягивают в «иранские потрясения». Сценарии предполагаемых действий уже давно отработаны в американских аналитических центрах. Как еще весной 2012 года писал известный американский эксперт Майкл Видлянски, «США ни в коем случае не следует самим нападать на Иран, это сделать должны другие». Даже самый поверхностный анализ складывающейся сейчас ситуации свидетельствует о том, что военные учения «Братский кулак» не случайно по времени совпали с проходящими в Иране протестами, заявлениями Вашингтона о том, что «Америка готова защитить Азербайджан в случае угрозы со стороны Ирана». На наш взгляд, это новое обстоятельство в определенной степени стало стимулировать действия Анкары на иранском направлении, что способно развалить и астанинскую «тройку» по сирийскому урегулированию в лице России, Ирана и Турции.

Официальное интернет-представительство президента России Ильхам Алиев

Баку и Анкара также не делают секретов из того, что готовы в Иране разыграть и «азербайджанскую карту». Так что как ни крути, но иранский фактор создает в регионе новое геополитическое уравнение, и реальным становится перевод ситуации в фазу «гибридного противостояния». С другой стороны, такой ход событий после украинского кризиса потенциально создает «второй фронт», так как Москва и Тегеран формируют фактически военно-политический альянс. Геополитическое соперничество Ирана и Турции дестабилизирует страны Закавказья, втягивает их в военное противостояние вопреки национальным интересам и безопасности. Вот почему военные учения Азербайджана и Турции «Братский кулак» — это и сигнал Москве о том, что нависает угроза над региональным миром, безопасностью и заявленными широкими коммуникационными проектами, что вынуждает переосмысливать военно-политическую ситуацию в регионе и делать серьезные выводы.