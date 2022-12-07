Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 декабря подтвердил, что в России рассматриваются различные варианты ответов на ограничение потолка цен на отечественную нефть.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сообщил он.

Ранее о том, что власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России странами G7 и Евросоюзом, известила газета «Ведомости». Со ссылкой на свои источники, близкие к правительству, издание отметило, что, согласно первому сценарию, может быть введен полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали введение потолка цен на импорт российской нефти. Под запрет попадут как прямые закупки, так и через страны-посредники.

Второй сценарий предполагает запрет на экспорт по контрактам, содержащим условие ограничения цены на нефть. Такой запрет будет действовать в отношении любых стран-получателей.

Третий ответ предполагает введение так называемой индикативной цены. В этом случае продажу нефти запретят, если будет превышен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

ArtseBie Нефть

В то же время на данный момент ни один из обнародованных вариантов не одобрен, вероятно, возможны и другие альтернативы или их комбинация.

Напомним, поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и ЕС в 2021 г. составили 214,7 млн т на $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В 2021 году на них пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта. Такие объемы доктор экономических наук Никита Кричевский считает серьёзной величиной.

«Предпочтительными кажутся родственные первые два варианта. Однако нефть, как правило, продается через посредников, типа Trafigura, которых в вариантах впрямую нет. Также нет варианта запрета на продажу в страны, поставляющие нефтепродукты на Украину, а это в основном тоже наша нефть. Или бомбить энергетическую инфраструктуру можно, а трогать нефть ни-ни? Наконец, нужно определиться с поставками в страны, поддерживающие Украину вооружениями и живой силой. Чтоб неповадно было», — подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале 7 декабря.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что Россия рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в рамках ответа на введённый странами G7 потолок цен.

«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», — говорится в материале.

Таким образом, на законодательном уровне может быть зафиксирована минимальная «отпускная цена» и «максимальный размер скидок». Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки странам, которые примут потолок цен на российскую нефть, прекратятся, а это может вызвать резкий рост цен на черное золото. Тем не менее министерство финансов США опубликовало официальное постановление о начале действия с 5 декабря политики потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, неспособен оказать разрушающего воздействия на доходы российского бюджета», — считает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его словам, потолок цен имеет больше психологический эффект, чем финансовый. В 2022 году в бюджете заложена цена отсечения порядка 44 долларов за баррель. В 2023 году бюджетное правило изменилось, и примерный эквивалент нефтегазовых доходов планировался на уровне 60–62 доллара США за бочку нефти.

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По поводу новостей о потолке цен для нефти высказался вице-премьер российского правительства Александр Новак: «Ценовой потолок приведёт лишь к росту цены на энергоноситель, а Россия не видит трагедии в таком решении Европы, хоть и придется поменять логистические цепочки».

Kremlin.ru Александр Новак

Вероятно, наступил как раз тот случай, когда потолок цен на нефть может стать «полом». Современные проблемы требуют современных решений.

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