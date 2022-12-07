Когда президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Польшу (5–6 декабря) заявила, что «Польша всегда стояла на стороне Грузии — не только в последние 30 лет, но и в течение последних 100 и более лет», это было вызвано не только «исторической сентиментальностью» грузинского политика. Речь шла и об определенных сюжетах отношений между Варшавой и Тбилиси во время распада Российской и Османской империй. «В начале 1920 года всё внимание польского общества было сосредоточено на войне с большевиками и на борьбе за установление границ на западе и юге страны, — пишет польский историк Павел Либера. — В то же время в министерстве иностранных дел шла подготовка к отправке на Кавказ специальной миссии. Ее цель состояла в том, чтобы установить политические и военные контакты с государствами, которые в этом регионе боролись за сохранение своей независимости».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Прежде всего, с Грузией, которая провозгласила свою суверенность 26 мая 1918 года. На тот момент эта декларация была признана в основном Германией, которая пыталась закрепить за собой новую республику. В противовес Берлину выступали соратники Юзефа Пилсудского, предлагавшие Варшаве установить более тесные отношения с Грузией, сначала экономические, а затем политические. Но на этот шаг Польша пошла лишь 24 марта 1920 года, признав Грузию, после чего отправила туда специальную дипломатическую миссию под руководством Титуса Филиповича. Делегация пробыла в грузинской столице с 30 марта по 24 апреля. Либера отмечает, что подробных отчетов о миссии не сохранилось. Однако, судя по редким упоминаниям, «был разработан проект военного союза с Грузией. Предусматривалась помощь польской стороны в поставке оружия и боеприпасов, а также план оперативного взаимодействия. Грузия должна была распространить эту акцию и на Северный Кавказ. Те же намерения имела миссия по отношению к остальным государствам Южного Кавказа».

Таким образом, пока основная схватка между Польшей и Россией в 1920 году происходила на украинском направлении, одновременно Варшава пыталась создать Москве проблемы, организовав против нее «второй фронт» в Закавказье. Это украинско-грузинское переплетение прослеживалось и сегодня во время переговоров Зурабишвили с президентом Польши Анджеем Дудой. «Мы благодарны и понимаем, что если бы не украинская борьба, путь интеграции в Европейский союз Украины, Молдавии и Грузии так бы не ускорился, — сказала она. — Мы действительно должны сказать спасибо за это. Следующий этап для нас — получить статус кандидата в члены ЕС, к сожалению, мы не смогли дойти до этого этапа вместе с Украиной и Молдавией, но мы должны получить его. Мы знаем, что и здесь мы можем рассчитывать на поддержку нашего друга — Польши, так же, как мы получали поддержку Польши на всём пути нашей европейской интеграции». В свою очередь Дуда заверил Зурабишвили, что Варшава «по-прежнему поддерживает европейские и евроатлантические устремления Грузии».

President.gov.ge Визит Саломе Зурабишвили в Польшу

Проблема в том, что политический курс в Тбилиси определяет не президент, которая является политически изолированной и слабой, а правящая партия «Грузинская мечта». Однако партия испытывает большие сложности в диалоге с США и Евросоюзом. Как уже отмечало ИА REGNUM, Запад продолжает вести против Тбилиси подковерную политическую борьбу, желая осуществить демонтаж сложившейся в стране политической и экономической конструкции. При этом «Грузинская мечта», как и силы радикальной оппозиции, выступала и выступает за членство Грузии в ЕС и НАТО, расхождения касаются только отношения к украинскому кризису. Определенные силы на Западе выступают за отставку правительства Грузии лишь для того, чтобы заставить Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Именно этот фактор начинает оказывать влияние на дальнейший ход политических процессов внутри республики. Поэтому с подачи Евросоюза и Киева действующее грузинское правительство объявляется «пророссийским», обвиняется в «медленном дрейфе в сторону России».

Какова в этой ситуации позиция Варшавы? В самой Польше обвинения в «пророссийскости» в адрес Тбилиси вроде бы не звучат. Однако за несколько дней до визита Зурабишвили в Европейском парламенте прошла конференция «Олигархи, видимые связи с Россией, война на Украине и будущее Грузии», которую организовала экс-глава МИД Польши, ныне депутат Европарламента от польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Анна Фотыга. «Тот факт, что грузинские власти избегают поддерживать Украину, ввязываясь вместо этого во всевозможные авантюры с Россией, а также выявленные связи олигарха Бидзины Иванишвили (основатель «Грузинской мечты». — С. С.) и его семьи с Россией напоминают ситуацию в Молдавии несколько лет назад при олигархе Плахотнюке, — заявила Фотыга. — С тех пор ситуация в Молдавии в этом отношении значительно улучшилась. Я верю, что Грузия вновь покажет пример и вскоре полностью присоединится к евроатлантическому сообществу, где ей самое место. Победа Украины и деолигархизация Грузии значительно ускорят этот момент».

European Parliament Анна Фотыга

Судя по всему, Варшава не прочь принять участие в операции, когда, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, над Грузией «занесен дамоклов меч государственного переворота с целью привести к власти силы так называемой радикальной оппозиции». В «коалиции заговорщиков» Польша, конечно, звено далеко не сильное, так как она не присутствует в Закавказье, но Варшава может действовать на европейских площадках с целью дискредитации грузинской правящей партии, а также поддерживать атаки киевского режима против «Грузинской мечты». На этом фоне визит Зурабишвили в Польшу и ее роль в происходящих процессах вызывают много вопросов. Возможно, они появятся по ее возвращении домой — и к самому президенту, и к ее варшавским «друзьям».