В рамках специального проекта киевского оборонного ведомства на Украине стартовала специальная программа психологической поддержки для военнослужащих ВСУ, непосредственно принимавших участие в боевых действиях. Предполагается, что в ближайшее время к работе с потенциальными пациентами будут привлечены ведущие психологи и психиатры со всей страны. Независимые эксперты назвали новый проект «утопией».

Ханс Ларвин. Солдат и смерть. 1917

Активист украинской так называемой территориальной обороны небольшого городка в Черниговской области Юрий Т. совершил попытку самоубийства. Перед этим он оставил предсмертную записку, где указал, что в его гибели просит винить неверную супругу, продажных друзей и другие обстоятельства. Сейчас Юрий пребывает в одном из центральных военных медучреждений страны с диагнозом «алкогольный параноид». Военнослужащий (тероборона на Украине считается отдельной структурой при ВСУ. — Прим. авт.) на протяжении последних нескольких месяцев беспробудно пил и неоднократно был замечен за употреблением наркотических веществ. Сегодня на укоры врачей и медсестер Т. неизменно заявляет: «Скоро у нас вся армия будет состоять из алкоголиков и параноиков».

Дабы воспрепятствовать подобному превращению, в Незалежной начала свою работу линия психологической поддержки для военных и их близких. Линия носит символическое (кодовое) название «Стоит жить!». Десятки украинских специалистов уже прошли курсы повышения квалификации в Израиле и приступили к работе на родине. Помимо прочего, в рамках проекта киевские психологи создали документальный фильм «Война в моей голове», якобы призванный предотвратить возможные «нервные срывы» у украинских военных. «Надо работать над менталочкой (речь идет о ментальном здоровье. — Прим. авт.) ещё до тех пор, как будет «бабах» (взрыв), — заявил в эфире украинского националистического «5 канала» военный психолог, исполнитель главной роли в этой ленте Андрей Козинчук. — У нас очень много [эксцессов] — там чувак вошел с гранатой в кабинет, а там другой парень заминировал мост. А сколько случаев домашнего насилия — вообще не перечесть (было употреблено жаргонное слово. — Прим. ИА REGNUM).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Нашей стране нужно морально и психически здоровое общество, — заявила журналистам в Киеве местный общественный деятель Янина Соколова. — Именно поэтому мы будем помогать нашим военным в предотвращении случаев нервных срывов».

На вопрос, можно ли спрогнозировать эффективность работы новой структуры, Соколова не ответила.

Да этого и не нужно. В 2018-м году при Минобороны Украины уже был открыт Центр оказания помощи военнослужащим ВСУ под не менее символическим названием «Я вернулся». Целью структуры определялась помощь «ветеранам Донбасса» в их возвращении к мирной жизни. По некоторым данным, за 4 года работы Центра к «нормальной жизни» вернулось не более 200 человек.

Министерство обороны России Пленные солдаты ВСУ

«При этом в реальной помощи сегодня нуждаются десятки тысяч военнослужащих ВСУ и теробороны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM украинский социальный психолог Елена Мильто. — Случаи, когда военные стреляются сами и представляют угрозу для мирного населения стали уже, к сожалению, обыденным для Украины явлением. Нет никаких сомнений в том, что простой профилактикой суицидов или лечением посттравматического синдрома официальный Киев не сможет решить проблему алкоголизма, наркомании и психических заболеваний в армейских рядах. Есть и ещё один вектор проблемы: многие из «ветеранов» прямо или косвенно принимали участие в уничтожении мирного населения. Для любого нормального человека это является сильнейшей эмоциональной травмой. Сейчас по всей Украине наблюдается усиление мобилизации — в ВСУ порой призываются откровенно асоциальные элементы. Поэтому вопрос, как именно в стране будут «спасать от нервных срывов», ответа не имеет. По крайней мере, на сегодняшний день».

Как сообщил в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM врач одного из военкоматов в Киевской области, лично он уже констатирует увеличение числа психически неуравновешенных граждан, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ. «Большинству из них я ставлю печать с оттиском «годен», — отметил, в частности, он. — Возможно, их дальнейшей судьбой будут заниматься мои другие коллеги».