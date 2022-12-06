Тем обстоятельством, что США вмешались в конфликт на Украине и стараются извлечь из него максимальную выгоду, китайское издание Global Times 5 декабря обосновало необходимость разгрома американской гегемонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Вашингтон считает, что страна всегда будет стремиться к гегемонии, как только она станет сильнее. Она проецирует такую логику именно на Китай, мирную страну, и считает, что более напористый Китай будет угрожать его доминирующему положению в мире», — говорится в статье.

По мнению автора, постоянно призывая Европу выступать против России, Америка теряет доверие союзников и международного сообщества. С другой стороны, американцы провоцируют жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики, но гегемония, которая маскируется под «международный порядок», основанный на правилах, подходит к своему концу.

По оценке Global Times, настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Вашингтону.

g7germany.de Саммит G7 2022 в Германии

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В конце ноября 2022 года посол России в Китае Игорь Моргулов на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ваном И подчеркнул, что российская сторона намерена углублять сотрудничество с Китаем во всех сферах, а также прилагать совместные с КНР усилия для того, чтобы сообща противодействовать однополярной гегемонии, отстаивать миропорядок, основанный на международном праве и Уставе ООН.

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С тем, что на фоне кризиса интенсивных военных поставок на Украину растут противоречия между США и странами Европы, согласен профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский:

«Соединённые Штаты упорно настаивают на продолжении и развитии конфликта в Восточной Европе для достижения всеобъемлющей гегемонии на европейском континенте и развития национальной экономики за счет разрушающейся Европы».

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Тем временем глава Белого Джо Байден заявляет, что США в эпоху «меняющегося мира» поддерживают свою гегемонию с помощью дипломатии, которая основывается на мощи американских вооруженных сил.

(сс) The White House Джо Байден

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В середине ноября 2022 года глава фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий предостерег: «Черная [киевская] дыра», позеленевшая от долларового потока, вполне может затянуть и самого президента США Джо Байдена.

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Как сообщало ИА REGNUM, о конце гегемонии Запада по итогам саммита G20 заявили читатели Daily Mail.

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