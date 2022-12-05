Заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что НАТО должно позволить украинцам использовать оружие для поражения российских ракетных объектов или аэродромов, не осталось незамеченным в США. По оценке бывшего сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, это говорит о том, что Латвия провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

На своем сайте он также отметил, такие действия лишь усиливают риск ядерной конфронтации.

Напомним, ранее Пол Крейг Робертс заявлял о том, что Россия могла бы за один день сровнять с землей подконтрольную Киеву территорию б. УССР, не применяя ядерное оружие, если бы руководство страны не проявило сдержанность. Он подчеркивал, что Путин поступил правильно, поспособствовав воссоединению Крыма с Россией.

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Предлагая бомбить русские аэродромы, Латвия ведёт себя как «духарной пацан» из советского двора, считает глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия»).

Council.gov.ru Олег Морозов

По его словам, «большие пацаны» обычно перед тем, как устроить драку, выпускали «маленького духарного» впереди себя. Его задача была в том, чтобы спровоцировать потасовку. Однако бывает и так, что такой «духарной пацан» начинает задирать соперников без всякого на то приказа. И тут может быть обратный результат — побьют тех, кому этот паренёк служит.

Ссылаясь на помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности, экс-сотрудник Белого дома ранее подчеркивал, что Вашингтон передаёт руководству стран Запада «полные мешки денег» за антироссийскую позицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что украинцам необходимо позволить использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции против украинской критической инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, союзники по НАТО не должны бояться эскалации.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

Пол Крейг Робертс работал в администрации 40-го американского президента Рональда Рейгана. Он считает, что предложение Латвии разрешить Киеву атаковать аэродромы в России напоминает события во Вьетнаме.

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