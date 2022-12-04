Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о покушении на пакистанского посла в Кабуле и заявил, что требует «немедленного расследования и ареста виновных в этом гнусном инциденте».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Министерство иностранных дел Пакистана решительно осудило нападение на посольство в Кабуле и призвало к «немедленному и полному расследованию».

МИД призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «немедленно провести полное расследование, арестовать и привлечь к ответственности виновных в нападении, а также принять немедленные меры для обеспечения безопасности дипломатического персонала и граждан Пакистана в Афганистане».

В ходе инцидента был «тяжело ранен» телохранитель посла.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили нападение на пакистанское посольство и заявили, что не позволят «враждебным лицам покушаться на безопасность иностранных миссий.

МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что по факту нападения было начато «немедленное расследование».

Халид Задран, пресс-секретарь полиции Кабула, написал в Твиттере, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали подозреваемого в сегодняшнем нападении на пакистанское посольство в Кабуле.

Oxam Кабул

Задран написал, что после открытия стрельбы «из здания» в сторону посольства Пакистана в районе Карте-Парван силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «оперативно» прибыли в этот район и «пресекли дальнейшую стрельбу, арестовали подозреваемого и изъяли у него две единицы оружия».

Нападение на Хекматияра

Также в Кабуле нападению подвергся офис Исламской партии Афганистана (ИПА), возглавляемой Гульбеддином Хекматияром.

(сс)BBC Persian Гульбеддин Хекматияр

Хекматияр через несколько часов после нападения сообщил, что офис партии атаковали двое смертников в женских чадрах.

Он сообщил, что в результате стрельбы, открытой нападавшими, один человек был убит и двое ранены из числа людей, расходившихся после совершения молитвы.

По словам Хекматияра, террористы-смертники были убиты до того, как достигли цели.

Согласно сообщениям, во время пятничной молитвы вооруженные лица напали на мечеть, расположенную в штаб-квартире ИПА в Дар-уль-Амане, в 6-м округе безопасности города Кабула.

По данным источников, нападавшие прибыли на легковом автомобиле и открыли огонь по верующим.

ИПА опубликовала заявление, в котором говорится, что Хекматияр и другие члены руководства партии в результате этого нападения не пострадали.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

За последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов и перестрелок, ответственность за ряд из них взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).