На днях президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников «проявить гражданскую сознательность и принять за данность регулярное отключение электроэнергии в стране». По словам главы украинского государства, в ближайшее время количество «темных дней» в стране будет неуклонно расти. «Веерные отключения неизбежны, «блэкаут» возможен, но мы выстоим», — пообещал он.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Киевлянка Анна Василевская (имя изменено, — Прим. авт.) хотела подать в суд на местную энергетическую компанию и на мэра Киева Виталия Кличко. А все из-за того, что в результате обесточивания микрорайона, в котором она проживает, у нее сгорел холодильник, сломалась стиральная машина и перестал работать старенький телевизор. В региональном отделении бесплатной юридической консультации, куда женщина обратилась за помощью в составлении соответствующего иска, Анне Витальевне объяснили все бесперспективность этого мероприятия. Во-первых, градоначальник не несет прямой ответственности за функционирование бытовых приборов отдельно взятых граждан. Во-вторых, в условиях боевых действий энергетические компании переводятся на режим аварийной работы, а посему оставляют за собой право самостоятельно формировать графики отключения и включения электричества. И, наконец, в-третьих, на сегодняшний день на Украине проблемы с электропитанием наблюдаются не только в жилом секторе — страдают оставшиеся «на плаву» немногочисленные предприятия, магазины, банки и даже административные здания. Единственное, что юристы могут в этих условиях посоветовать пострадавшим от перепадов напряжения в сети, — это обращаться за помощью к волонтерам с тем, чтобы те «насобирали нужную сумму для ремонта техники». Дескать, закон в данном случае попросту бессилен.

Цитата из видео «Киев без света. Атаки на Херсон. Ситуация на ЗАЭС» Киев без сета

По сути, это действительно так. На украинских форумах и в социальных сетях во Всемирной паутине можно встретить тысячи постов относительно сгоревших приборов, жалоб на невозможность снять наличные средства в банкоматах и перевести средства через терминалы, а также претензий к работе супермаркетов. Как правило, все комментарии к подобным постам сводятся к одной фразе — «сейчас плохо всем, подумайте о ВСУ, «защищающих» ваши интересы в еще более сложной обстановке. И прекратите недовольство и панику».

В более «мягкой» форме на эту тему высказался сам мэр Киева Виталий Кличко. Выступая в эфире одного из центральных украинских телеканалов, он, что называется, «признал наличие проблемы» и попросил киевлян в частности и жителей Украины в целом «запастись терпением». «Нас ждет очень суровая зима, отключение света станет обычным явлением, — отметил, в частности, он. — Графики таких отключений будут меняться, но не всегда — в сторону их уменьшения».

С этим мнением согласились эксперты. Как подчеркнул исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарчук, энергосистемы Незалежной находятся «в плачевном состоянии». «Российские военные уже повредили 900 электростанций, — сказал он. — А ведь нам нужно восстановить более 9 тысяч элементов оборудования объектов. Средств на их восстановление в действующих условиях понадобится в сотни раз больше, чем мы имеем сейчас».

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Поврежденная ТЭЦ в Харькове

Тем временем министерство энергетики Украины также обратилось к украинцам с просьбой оказать помощь в снижении нагрузки на сеть. «Каждая семья должна уменьшить потребление света на 25%, — говорится в заявлении ведомства. — Опровергая панические заявления в соцсетях, мы заявляем, что ситуация в энергетике сложная, но контролируемая».

А вот здесь возникает другой вопрос, и его задают уже сами энергетики. «Ситуация с сетью в нашей стране и ранее оставляла желать лучшего, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший сотрудник крупной распределительной компании Станислав Сташко. — Из-за устаревшего оборудования в некоторых регионах свет отключался регулярно — правда, в аварийном режиме. Сейчас же складывается впечатление, что под «общий шум» [официальный] Киев планирует полностью обновить свои энергосистемы. А для этого необходимо использовать западные средства. Чтобы их получить, нужно показать масштабы ужасной ситуации. Так что страна будет пребывать во тьме еще долгое время».