Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во время своего турне по стране сделал невольный комплимент Москве. Он назвал «чрезмерным оптимизмом» заявления о том, что «Россия проиграла войну Украине», поскольку она «устойчива к санкциям и дипломатической изоляции Запада». Качиньский также отметил, пишет проправительственный портал wPolityce, что, «если бы Украина рухнула после нескольких месяцев борьбы и была полностью оккупирована Россией, это «сегодня было бы дипломатической проблемой», но не было бы решающим для международной ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Устойчивость является сейчас тем, что особо беспокоит главу «Права и Справедливости» в отношении Польши. Ведь правящая партия сражается с вызовами как на восточном, так и на западном направлениях. В этом контексте Качиньский вводит в оборот новые тезисы. Он критикует «немецкий план» построения «европейского супергосударства» не только как продолжение политики Берлина «мирными методами», но и начинает обращать внимание на военный аспект. «Если такое государство действительно будет создано, если Германии удастся реализовать этот план канцлера Олафа Шольца, то сила этого государства окажется огромной, — говорит лидер PiS. — В глобальном масштабе оно было бы сопоставимо по ВВП с США, хотя и несколько меньше, а также появилась бы возможность создания вооруженных сил, сопоставимых с вооруженными силами реально великих держав, таких как США или Китай». Таким образом, в интерпретации Качиньского немецкий канцлер в перспективе получил бы возможность «наводить порядок» в Европейском союзе не одними политически-экономическими мерами принуждения, с чем Варшава еще могла бы побороться, а также и прямыми военными, против лома которых приемов нет. И НАТО не поможет. Ведь не случайно проговаривается депутат Европарламента, немецкий консерватор Михаэль Галер, заявляя, что ЕС должен быть в состоянии действовать самостоятельно, без оглядки на Североатлантический альянс, например, в том случае, если в нем нет консенсуса по тому или иному вопросу.

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский

Но даже если НАТО, которое Польша воспринимает прежде всего в качестве площадки координации с США, сохранит свою лидирующую роль, не факт, что в будущем это поможет Варшаве реализовывать с помощью альянса свои внешнеполитические приоритеты. На днях в Вашингтоне прошли межпарламентские консультации по линии ЕС — США. Комментируя их, польский политолог Кацпер Кноховский отмечает: «Подводя итог, можно сказать, что встреча строилась главным образом вокруг тематики, продиктованной Вашингтоном. Ведущая для американцев тема Китая и Индо-Тихоокеанского региона имела решающее значение. Экономические вопросы, представляющие наибольший интерес для европейцев (мягкая сила), рассматривались в общих чертах. Аспект прав человека был важной темой переговоров, но они по-прежнему в основном были сосредоточены на нарушениях этих прав в Китае. Поднят вопрос безопасности Центральной и Восточной Европы от российской угрозы, но опять же с точки зрения США, которые ориентированы на Китай». Иными словами, попытки Варшавы раскрутить в Центральной и Восточной Европе и на постсоветском пространстве (в первую очередь в треугольнике Прибалтика — Белоруссия — Украина) свои геополитические и интеграционные проекты в Вашингтоне будут оценивать с точки зрения противостояния американцев с Китаем, а не Россией.

А в «немецкой Европе»? Некоторые польские издания обратили внимание на выступление Шольца в ходе Берлинской конференции по безопасности, проходившей в минувшие дни. Портал Dzennik выделяет следующие слова канцлера: «Мы должны вернуться к соглашениям, которые были заключены в последние десятилетия и которые были основой порядка мира и безопасности в Европе. А для России это также означает, что она признает существование открытых обществ, демократий, которые идут совершенно другим путем в плане того, как они управляются и как они привлекают людей… Мы можем вернуться к тому мирному порядку, который работал, и обеспечить его снова, если в России есть желание вернуться к этому мирному порядку». Как подчеркивает польское издание, последняя фраза Шольца прозвучала под аплодисменты аудитории. Фактически же НАТО (Вашингтон) и ЕС (Берлин) еще сильнее связывают Варшаве руки, настойчиво «предлагая» ей следовать в жестком фарватере линии, где главная конкуренция обозначена вовсе не с Россией. Правящую польскую партию, судя по всему, это не устраивает, и она рассматривает возможность действовать автономно. Как говорит Качиньский, «мы не должны думать, что если Россия проиграет, то нас ждет мир на многие десятилетия», отчего на вооружение «мы должны тратить гораздо больше, только тогда мы сможем избежать той тяжелой участи, которая постигла Украину». Это при том, что киевский режим получает многомиллиардную военную и экономическую помощь от США и ЕС.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Однако выход в «одиночное плавание» потребует от Польши большого умения, так как она может столкнуться в перспективе с проблемой противодействия санкциям и дипломатической изоляции, причем со стороны Запада, с которым сегодня себя идентифицирует. Москва в такой ситуации находит выход в активизации работы со странами незападного мира. Но России есть что им предложить. А Польше?