Приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане и складывающаяся там ситуация — процессы весьма неоднозначные, и многое еще сокрыто от широкой публики. Далее будет рассмотрен один из аспектов этих событий — действия США по отношению к терроризму в Афганистане в сравнении с подходом России и ряда государств региона, выработанным на Московской консультативной встрече по Афганистану, состоявшейся в ноябре текущего года. О встрече будет сказано ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

Я решил не упоминать призыв Конгресса США, т. к. Соглашение в Дохе (29 февраля 2020 года) между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было выработано и подписано в период президентства Трампа.

Тот факт, что у коллективного Запада и, прежде всего, у Соединенных Штатов существуют двойные стандарты практически по всей повестке международной политики, — давно не является секретом. Точно так же и с подходами к борьбе с терроризмом. Наглядный пример — Сирия, где террористов всех мастей делили на «кровавых радикалов» и «борцов» с не менее «кровавым» режимом Башара Асада.

Теперь, похоже, упомянутые стандарты начали применяться и по отношению к Афганистану, правда, в несколько ином варианте. В Афганистане американцы не стали делить террористов на «хороших» и «плохих», а попросту «забыли» тех, кто, по их мнению, не представляет потенциальной угрозы для самих Соединенных Штатов и к тому же может оказаться им полезным. Причем уже в Соглашении в Дохе от 29 февраля 2020 года между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в числе террористических группировок упоминались только «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U. S. Department of State Представитель США Залмай Халилзад и представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Гани Барадар подписывают соглашение. 29 февраля 2020 год

Первые заявления об «укреплении» позиций и росте потенциала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане прозвучали из уст американских военных, причем отставных, нынешним летом. Застрельщиками выступили бывшие главы Центрального командования США Кеннет Маккензи и Дэвид Петреус. Последний к тому же успел непродолжительное время поработать директором ЦРУ. Далее эстафету подхватили парламентарии-республиканцы, например сенатор Джонни Эрнест и член палаты представителей Майк Вальц. Хотя конгрессмены делали упор не столько на рост террористических угроз, сколько на его причину — позорное бегство из Афганистана, в их заявлениях фигурировали опять-таки только ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Что представляют из себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группировки сегодня?

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданная в 1988 году, после вывода советских войск из Афганистана направила остриё борьбы против США, стран так называемого «западного мира» и их сторонников в исламских странах. Целью организации является свержение светских режимов в этих странах и создание «Великого исламского халифата». Эксперты выделяют 5 периодов в истории «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): возникновение (конец 1980-х гг.), «дикий» период (1990–1996 гг.), расцвет (1996–2001 гг.), периоды существования в виде сети (2001–2005 гг.) и фрагментации (после 2005 г.). Признаком упадка организации является принесение ее главой Айманом аз-Завахири «присяги на верность» лидерам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — мулле Ахтару Мансуру (2013–2016 гг.) и мулле Хайбатулле Ахундзада (с 2016 г.). Неслучайно Завахири после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти укрывался в Кабуле.

Hamid Mir Айман Завахири

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ставит своей целью установить халифат, подобный тому, который существовал в средние века. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится распространить свою власть сначала на Иорданию, Палестину и Ливан (страны Леванта) и, наконец, на весь исламский мир. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восприняло создание халифата буквально, в отличие от «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Египта и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которых халифат является либо духовной идеей, либо целью на далёкое будущее. Из-за безжалостного насилия все основные мусульманские богословы осудили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как еретиков. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признаёт государственных границ и допускает только мирные соглашения на срок до десяти лет. Поддержка «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможна в принципе — в структуре «Халифата» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет места самостоятельному «Исламскому Эмирату Афганистан».

Американские СМИ со ссылкой на бывшего члена афганского парламента Нахида Фарида привели фантастическую цифру в 4,5 тыс. боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в Афганистане. Интересно, откуда у бывшего парламентария, более года назад бежавшего из страны и даже в республиканский период не имевшего доступа к сколь-нибудь значимым секретам, такая конкретная информация? Тем не менее американские политики и ангажированные СМИ, как, например, телеканал Afghanistan International (имеет офисы в Лондоне и Вашингтоне), во всех своих заявлениях и передачах упоминают только эти две террористические организации, напрочь «забыв» о других организациях радикалов, не менее опасных, если не для мира в целом, то для региона. К таковым относятся следующие.

«Лашкаре-Таиба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (букв. «Армия чистых» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Армия праведников» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) — одна из самых больших и самых активных террористических организаций в Южной Азии. Была основана в 1989 году при финансовой поддержке Усамы бен Ладена. Цель — освобождение Кашмира, базируется в Пакистане и Афганистане, действует в Кашмире и Индии. Некоторые свои теракты совершала в Пакистане. Организация признана террористической и запрещена в Индии, Пакистане, США, Великобритании, ЕС, России и Австралии.

Hamid Mir Усама Бен Ладен

«Джайше-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Армия Мохаммеда», сокращенно JeM (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) — пакистанская джихадистская группировка, действующая в Кашмире. Создана в 2000 году. Основная цель — отделить Кашмир от Индии и объединить его с Пакистаном. После освобождения Кашмира намерена нести «джихад» в другие части Индии с намерением изгнать индуистов и других немусульман с Индийского субконтинента. Поддерживает тесные отношения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Эксперты утверждают, что JeM была создана при поддержке Межведомственной разведки Пакистана, которая использует её для ведения боевых действий в Кашмире и других местах. «Джайше-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была запрещена в Пакистане с 2002 года, но вновь появилась под другими названиями. Признана террористической организацией Пакистаном, Россией, Австралией, Канадой, Индией, ОАЭ, Великобританией, США и ООН.

«Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) — радикально-исламистская боевая организация. Создана в 2007 году, базируется в Федерально управляемой территории племён, имеет ряд опорных пунктов в Афганистане. Представляет собой объединение большинства (не всех) пакистанских группировок на основе общих целей: сопротивление «прозападному» пакистанскому правительству, установление непосредственного (неконституционного, недемократического) шариата в Пакистане, мусульманской Индии, сопротивление войскам НАТО на территориях Пакистана и Афганистана (до 2021 года). ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не объединена с афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако эти группировки тесно сотрудничают, что особенно наглядно проявилось в ходе Афганской войны 2001–2021 гг. Они отличаются в своей истории, незначительно — в целях. В обеих организациях в активной части преобладают пуштуны.

«Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (также — «Туркестанская исламская партия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Туркестанское исламское движение» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) — уйгурское незаконное вооружённое формирование, целью которого является создание независимого исламского (шариатского) государства в Восточном Туркестане и обращение всего китайского народа в ислам. Иногда ошибочно называется «Аль-Каидой в Китае» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что маловероятно, так как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — салафитская группировка, а ИДВТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — суфийская.

«Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — исламистская террористическая организация, созданная в 1996 году бывшими членами ряда запрещённых в Узбекистане политических партий и движений. Цель — свержение светской власти в Узбекистане и установление шариатского государства. Рассматривается в качестве террористической организации многими странами мира, включая Россию и США.

«Джамаат Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — таджикская террористическая организация. Ставит своей целью создание шариатского государства в Таджикистане. По некоторым данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали под контроль группировки 5 граничащих с Таджикистаном уездов в провинции Бадахшан и оказали помощь оружием и боеприпасами.

Всего, по разным оценкам, в Афганистане действуют от 20 до 50 различных террористических группировок. Выше приведены наиболее крупные и активные.

Ситуация с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода США из Афганистана

Против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), точнее его отделения в Афганистане и Пакистане — «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно провели несколько, пусть не особо крупных, операций, но война была объявлена. Реакция бывших союзников по борьбе с американскими войсками не заставила себя ждать — в ответ талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ряд кровавых терактов смертников, преимущественно в хазарейских районах, и широкую реакцию в социальных сетях в связи с тем, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии обеспечить безопасность населения. Более того, в последнее время игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли к атакам на талибскую (организация, деятельность которой запрещена в РФ) армию — например, нападение на транспорт 205-го армейского корпуса в Герате, когда было убито 14 военнослужащих армии «Исламского Эмирата». В настоящее время конфликт принял затяжной характер с незначительными акциями с обеих сторон.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

С «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дело обстояло несколько иначе. У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто «рука не поднялась» на своего давнего союзника по приснопамятным временам сотрудничества и дружбы бен Ладена и муллы Омара. К тому же Айман аз-Завахири возобновил «присягу на верность» мулле Хайбатулле Ахундзада. Ответ американцев не заставил себя ждать: 31 июля американский беспилотник ликвидировал Завахири в Кабуле.

Здесь необходимо небольшое отступление. В ноябре прошлого года в Афганистан стала прибывать «гуманитарная помощь» наличными от «международного сообщества» на сумму в 32 миллиона долларов США еженедельно (впоследствии размер пакетов «помощи» вырос до 40 млн). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бодро рапортовали о том, что прибывшие деньги передаются в один из коммерческих банков. Смешно даже предположить, чтобы какой-либо из банков Афганистана попытался распорядиться хотя бы одним долларом из этих средств без ведома талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К настоящему времени общий объем поступившей наличности превысил 1,4 млрд долларов. Ни США, ни «международное сообщество», ни сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали вразумительного объяснения происхождению и способам использования этих средств. Невнятное бормотание высокопоставленных сотрудников ООН в очередной раз сообщило миру, что в Афганистане тяжелейший гуманитарный кризис, с которым надо бороться, и для этого нужны деньги, много денег. Они, наверное, запамятовали, что в США лежит кругленькая сумма в 7 млрд долларов замороженных активов Афганистана, половину которой американцы хотят передать семьям жертв 11 сентября, а вторую половину — в созданный ими фонд в Швейцарии, якобы призванный «оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, минуя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Первый «результат» налицо — в Польше напечатали афганские банкноты и передали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Un.org Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Афганистане

Так вот, после убийства Завахири этот поток несколько замедлился, американские генералы с гордостью сообщили, что, несмотря на то, что американцы не имеют физического присутствия в стране, они способны уничтожить любую цель на территории Афганистана, читай — любого из руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недаром Сираджуддин Хаккани, глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), немедленно покинул Кабул и укрылся в регионе, где он имеет наибольшее влияние — в провинции Кунар на востоке страны. Но за «кнутом» последовал «пряник» — спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст побывал в Афганистане; в Катаре с американскими чиновниками, в том числе с тем же Уэстом, встречался министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Мохаммад Якуб (сын основателя движения одноглазого муллы Омара), и как апофеоз — встреча в Дохе начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с замдиректора ЦРУ. Неизвестно, о чем они договорились, но объемы наличных, поступающих в Афганистан, резко увеличились — только за первую неделю ноября прибыло 4 пакета по 40 миллионов долларов. Незадолго до этого ряд источников подтвердил, что в северные провинции Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили свыше 400 боевиков и командиров ИДВТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джамаат Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С Пакистаном всё было гораздо сложнее. Во-первых, премьер-министром там был Имран Хан, который старался проводить самостоятельную внешнюю политику. Ничтоже сумняшеся американцы применили старый испытанный способ — они просто свалили «строптивого» премьера. Через три месяца Пакистан предоставил свою территорию и воздушное пространство для удара по Завахири. Разумеется, пакистанские власти открестились от этого, но не обязательно быть большим специалистом, чтобы понять: дрон мог прилететь только с территории Пакистана. Иран, по известным причинам, отпадает сразу, с территории государств Средней Азии БПЛА просто не смог бы долететь, с баз США и авианосцев в Индийском океане — тоже. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повозмущались для вида, но дальше этого дело не пошло. И тут, через пару недель, в восточных провинциях Афганистана начался отстрел видных командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причем до сих пор неясно, кем он осуществляется.

The White House Имран Хан

Что же скрывается за «избирательностью» американцев?

В Московской консультативной встрече по Афганистану приняли участие представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. В итоговом заявлении говорится, что страны-участницы «хотят мирного, единого, независимого Афганистана, свободного от терроризма и наркотрафика, и содержится призыв к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять серьезные меры для выполнения своих обязательств по искоренению терроризма и незаконного оборота наркотиков и решительно бороться с ними, чтобы гарантировать, что Афганистан никогда больше не станет убежищем или источником распространения терроризма. Участники также заявили о своей готовности помочь Афганистану в этой сфере. Заметьте, в заявлении не указываются конкретные террористические группировки, а говорится о терроризме как явлении.

Как было сказано выше, Соглашение в Дохе делало упор на борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно мнению ряда экспертов, соглашение включало в себя и некоторые секретные пункты или же устные договоренности. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что подразумевалось противодействие росту присутствия и финансированию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (только этих двух организаций) в Афганистане, при полном игнорировании и даже содействии прочим группировкам, которые можно использовать в следующих целях:

— напрямую против Китая в Синьцзяне («Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ));

— опосредованно против России — в Среднеазиатских государствах («Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамаат Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ));

— в качестве инструмента воздействия на Пакистан и Индию («Лашкаре-Таиба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джайше-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ));

— для дестабилизации ситуации в регионе в целом — как повода для военного вмешательства.