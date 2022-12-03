По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, попытки создания Западом «специального украинско-европейского» трибунала по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться, сообщил 1 декабря текущего года «Комммерсантъ». Летом Bloomberg также сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге может начать рассматривать дела о военных преступлениях на Украине уже в конце 2022 года или в начале 2023-го. Чего, судя по всему, не случится до полной победы России в СВО. В нарушениях «правил и обычаев» ведения которой «высокие конфликтующие стороны» обвиняют друг друга практически ежечасно. Что отнюдь не ново: так, свою звериную жестокость по отношению к советским военнопленным руководство фашистской Германии объясняло наличием для того юридических оснований, а именно: тем, что СССР формально не ратифицировал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 27 июля 1929 года. Вместе с тем советское правительство присоединилось к Гаагской конвенции 1907 года, содержащей все важнейшие положения, что и Женевская, и даже ратифицировало Гаагское соглашение принятием 19 марта 1931 года «Положения о военнопленных», в целом, хоть и не дословно, повторявшее Женевскую конвенцию. Оказавшуюся в итоге лишь словесной ширмой для реализации Третьим рейхом концепции «Натиска на Восток» (DrangnachOsten) — ключевого элемента нацистской идеологии, «освященного» в опусе MeinKampf Адольфа Гитлера — «Новой Библии» арийского, в том числе и англосаксонского, по убеждению «фюрера» и ему подчиненных и сочувствующих, мира. События Великой Отечественной, да и мировой войны в целом, лишь подтвердили главенство самодельных нацистских «правил» над любыми законами. Над которыми нацистский (только ли германский?) умысел, предельно конкретизированный в «правилах» той поры, возобладал на целых 12 лет — с 1933 года по май 1945-го. После которого, казалось, что навсегда были заложены основы нового миропорядка, под руководством ООН. Соучредителем которой, как известно, стал Советский Союз, а полноправными членами, что подзабыто, советские Украина и Белоруссия.

Иван Шилов ИА REGNUM США

К тому же в надежде на отсутствие разночтений в будущем 10 ноября 1954 года СССР, наивно полагаясь на всесилие международных законов, с незначительными оговорками и дополнениями присоединился к «Женевской конвенции об обращении с военнопленными» от 12 августа 1949 года. Ныне и Российская Федерация, как правопреемник СССР, и Украина, как полноправный и самостоятельный член ООН со дня её основания, обязаны подчиняться этому международному нормативному акту.

Но время шло, и международные законы всё больше сменялись «правилами» англосаксонского мира, для которого все упомянутые «конвенции» были лишь неудобной, хоть временами и полезной, условностью. Но истинный настрой разработчиков «правил» по мере их разработки и высочайшего утверждения хозяевами однополюсного мира, которых путать с руководством американского «Белого дома» было бы слишком сильным упрощением, год от года проявлялся всё чётче. «Миссии» НАТО в Югославии, Ираке (два раза за 12 лет), Афганистане, Ливии и прочих демократизированных «в щебень» странах породили немалый документооборот в силовых структурах условного «Запада». В силу начавшейся тотальной «цифровизации» ставший общедоступным благодаря Джулиану Ассанжу, Эдварду Сноудену и прочим неравнодушным подвижникам, прозревших первыми.

И случилось страшное: оказывается, носители демократии и прочих «ценностей» общества потребления, ограниченного одним, но зато «золотым» миллиардом из нынешних восьми, вовсе и не собирались исполнять все те конвенции, законы и договоренности. Кроме разве что, уставов, но своих, армейских, а не никакой-то там ООН. С другой стороны, в полном соответствии с «новой редакцией» MeinKampf в отношении зарождающегося «мира без границ» (но с одной столицей), «Натиск на Восток» требовал совершенствования тактики, оперативного искусства и стратегии для армий НАТО, начиная с англосаксонских подразделений. В отношении командования которых, а также методов ведения ими военных действий своего восхищения не скрывал даже и сам автор упомянутой выше книги.

Рассмотрим чуть более конкретно вопросы о «насилии над пленными», в чём киевский режим и коллективный западный информационный «Голливуд» обвиняют именно нас. Тут и горы выкопанных из могил трупов бойцов ВСУ, и расстрелянные мирные жители (тоже якобы нами), и прочее. Что, правда, не укладывается в единый видеоряд с пышущими здоровьем физиономии «Калыны», «Волыны» и прочих лидеров укронацистов во время их обмена на украинского оппозиционера Виктора Медведчука со товарищи; на всех их без слёз не взглянешь. Но это — лишь проходной, хоть и о многом говорящий, сюжет…

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

На видеозаписи встречи возвращения 23 военных Луганской Народной Республики из украинского плена от 29 ноября, имеющейся в распоряжении ИА REGNUM, в числе встречающих присутствует и уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова. Дословно рассказавшая следующее: «Угнетает отношение украинской стороны к положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пытки и истязания в отношении наших военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, не просто нарушение конвенции, а уголовно наказуемое деяние. Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны будет направлена в компетентные органы и международные организации».

29 ноября телеграм-канал «Кремлёвская прачка» приводит до боли схожий сюжет: недавно домой, в Россию, вернулись наши военнослужащие, побывавшие в украинском плену. Они рассказали о плохом обращении, побоях, пытках и даже убийствах в застенках СБУ. В то же время украинские военнопленные, в частности, на этих видео, сообщают о гуманном отношении, достаточном питании и медицинской помощи в российском плену. Помощь и гуманное отношение к пленным — признак цивилизованности, отличающий нас, людей, от нацистского отребья, преступления которого нарочито не замечают западные правительства.

Сюжет телеграм-канала Baltnews от 30 ноября: спасение заслуженного учителя Украины Аллы Душкиной из подвалов СБУ можно по праву считать чудом. Ее пытали, на ее глазах пытали сына, но женщина не сломалась, не стала лжесвидетельствовать и давать пищу украинской пропаганде. «Меня с сыном пытали и заставляли слушать крики друг друга», — говорит в видеоинтервью Алла Душкина.

И подобным сюжетам несть числа, справедливости ради — и с «той стороны» тоже (об этом — в конце публикации. — А. С.). Только вот «доказательства» с другой линии фронта при проверке почему-то рассыпаются в прах, что, впрочем, не заботит ни постановщика, ни его съёмочную группу — они люди военные, и не такое видали, да и сами же и делали; как во всемирно известной Буче.

Теперь же перейдём ко второй части изложения — о «правилах». Оказывается, пытки военнопленных отрабатываются в армиях НАТО воистину на промышленной основе. При этом в качестве жертв поначалу выступают сами обучаемые военнослужащие. Что логично и наверняка взято из «бойцовских» видов спорта: сначала бьют тебя, потом ты учишься и также бьёшь соперника. Для отработки методов подготовки военнослужащих была выбрана Австралия — страна англосаксонского мира, удалённая и от Европы, и от США, с их докучливыми журналистами, правозащитниками и прочей общественностью. Но участвовавшая во всех прошедших войнах и конфликтах с Первой мировой и до Ирака с Афганистаном, сначала — в качестве британского вассала, затем, после «перестройки» англосаксонского мира по результатам Второй мировой войны, — и американского. Но всё тайное становится явным: 30 ноября 2022 года, то есть на днях, в британской газете The Guardian в разделе AustralianAssociatedPress приведены данные расследования причин самоубийств военнослужащих Австралийской армии, проходивших подготовку по системе «PoWtraining» в роли военнопленных. Всего с 2001 года после прохождения курса этой самой «подготовки» с собой покончило 45 военнослужащих.

Делаем первый вывод: подготовка австралийской (и не только) армии, как части НАТО, ведётся уже 21 год. То есть к мировому обострению вроде современного на Западе готовились изначально; вернее — сами же и готовили его.

Австралийский солдат

В упомянутой выше статье The Guardian есть отсылка к публикации того же издания от 25 сентября текущего года с описанием подробностей «подготовки» (к слову, трёхуровневой: A, B и C), в котором австралийский солдат утверждает, что курс выживания при пытках включал имитацию изнасилования ребенка и оставил у него посттравматическое расстройство. По словам источника издания, тренер издевался и над верой курсанта, говоря, что «я, как католик, должно быть, получаю удовольствие от сексуальных домогательств к детям». После чего ему было велено имитировать изнасилование куклы с помощью фаллоимитатора, и сказано, что, если он не подчинится, другие его товарищи будут убиты. Он утверждал, что затем его попросили взять фаллоимитатор и имитировать эякуляцию на Библию.

По данным «Известий», в Вооруженных силах Украины пугают солдат пытками, которые им якобы придется вынести со стороны российских военных в случае попадания в плен. Об этом 1 декабря рассказал пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

Вывод два: если сопоставить сатанистские татуировки на телах укронацистов и места их поклонения языческим богам, можно сделать вывод, кто именно участвовал в искоренении христианства на территории Украины, которую, похоже, иначе, как «бывшая», назвать уже язык не повернётся. По данным СМИ, известно о нескольких погибших бывших (точно ли бывших, а не всё ещё действующих, из прикомандированных?) военнослужащих Австралии, участвовавших в боях на стороне ВСУ. Имеется и другая информация. Всё говорит о том, что вражеская пропаганда работает в зоне СВО именно на упреждение, по планам и методикам, давно уже отработанным до мелочей, задолго до какого бы то ни было «поднимания России с колен».

Поэтому объективности ради взглянем на войну непредвзято:

Первое: на войне люди убивают друг друга. Для этого им выдаётся оружие, а не, к примеру, метла. То есть статья 105 УК РФ («Убийство») к военнослужащим в зоне боевых действий не применима.

Второе: на войне бывает всякое. Разбить лицо или покалечить при получении нужной информации ради спасения своих товарищей по оружию всё-таки лучше, чем просто убить в бою, а боевые действия ещё не окончены. Проверять будут потом. Если сам доживёшь.

Третье: противник становится пленным, если сам о том попросит или не возразит на просьбу о том. На допросе обязан сообщить свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер или другую равноценную информацию (Статья 17 Конвенции об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года). Станет пленным — никто его не тронет.

Четвёртое: никто у нас пытками военнопленных не занимается. Но на линии фронта может быть всякое, поэтому военнослужащих ВСУ с нашими войсковой разведкой и спецназом вести себя надо предельно корректно, лучше — на коленях (наёмников этот приём может не спасти, они — не комбатанты, но бывает, как видим из СМИ, всякое — может и повезти).

Наконец — пятое: народ у нас добр и отходчив. И на выдумку горазд, но разве что — во благо.

Так, по данным одного из опросов, опубликованных агентством в октябре прошлого года, на тот период две трети опрошенных россиян (66%) считали, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах, а где-то десятая часть полагала бы таковые действия допустимыми, но только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей. Правда, об изнасилованиях детей и мастурбации на Библию в редких опросах на эту и смежные темы никто не спрашивал. Такого нашему человеку и в голову бы не пришло. Только шайтанам и сатанистам, по меткому выражению Рамзана Ахматовича.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Таким образом, по теме допустимости пыток во время военных действий приходится сделать очень неудобный для наших «партнёров» из НАТО, ныне располагающихся «по ту сторону прицела», вывод: массовое применение пыток ими не просто всегда допускалось. Но и готовилось на научной основе, как минимум — с 2001 года, не считая, собственно, разработки методики и её отладки. А это ещё лет 10-20, что в итоге выводит нас на рубеж 80-х годов прошлого века. Если взять шире, вспомнив и Вьетнам с Кореей, то пытки Западом применялись всегда. И это не эксцесс исполнителя, это — их наука «побеждать».