Пытки военнопленных — часть военной подготовки НАТО
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, попытки создания Западом «специального украинско-европейского» трибунала по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться, сообщил 1 декабря текущего года «Комммерсантъ». Летом Bloomberg также сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге может начать рассматривать дела о военных преступлениях на Украине уже в конце 2022 года или в начале 2023-го. Чего, судя по всему, не случится до полной победы России в СВО. В нарушениях «правил и обычаев» ведения которой «высокие конфликтующие стороны» обвиняют друг друга практически ежечасно. Что отнюдь не ново: так, свою звериную жестокость по отношению к советским военнопленным руководство фашистской Германии объясняло наличием для того юридических оснований, а именно: тем, что СССР формально не ратифицировал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 27 июля 1929 года. Вместе с тем советское правительство присоединилось к Гаагской конвенции 1907 года, содержащей все важнейшие положения, что и Женевская, и даже ратифицировало Гаагское соглашение принятием 19 марта 1931 года «Положения о военнопленных», в целом, хоть и не дословно, повторявшее Женевскую конвенцию. Оказавшуюся в итоге лишь словесной ширмой для реализации Третьим рейхом концепции «Натиска на Восток» (DrangnachOsten) — ключевого элемента нацистской идеологии, «освященного» в опусе MeinKampf Адольфа Гитлера — «Новой Библии» арийского, в том числе и англосаксонского, по убеждению «фюрера» и ему подчиненных и сочувствующих, мира. События Великой Отечественной, да и мировой войны в целом, лишь подтвердили главенство самодельных нацистских «правил» над любыми законами. Над которыми нацистский (только ли германский?) умысел, предельно конкретизированный в «правилах» той поры, возобладал на целых 12 лет — с 1933 года по май 1945-го. После которого, казалось, что навсегда были заложены основы нового миропорядка, под руководством ООН. Соучредителем которой, как известно, стал Советский Союз, а полноправными членами, что подзабыто, советские Украина и Белоруссия.
К тому же в надежде на отсутствие разночтений в будущем 10 ноября 1954 года СССР, наивно полагаясь на всесилие международных законов, с незначительными оговорками и дополнениями присоединился к «Женевской конвенции об обращении с военнопленными» от 12 августа 1949 года. Ныне и Российская Федерация, как правопреемник СССР, и Украина, как полноправный и самостоятельный член ООН со дня её основания, обязаны подчиняться этому международному нормативному акту.
Но время шло, и международные законы всё больше сменялись «правилами» англосаксонского мира, для которого все упомянутые «конвенции» были лишь неудобной, хоть временами и полезной, условностью. Но истинный настрой разработчиков «правил» по мере их разработки и высочайшего утверждения хозяевами однополюсного мира, которых путать с руководством американского «Белого дома» было бы слишком сильным упрощением, год от года проявлялся всё чётче. «Миссии» НАТО в Югославии, Ираке (два раза за 12 лет), Афганистане, Ливии и прочих демократизированных «в щебень» странах породили немалый документооборот в силовых структурах условного «Запада». В силу начавшейся тотальной «цифровизации» ставший общедоступным благодаря Джулиану Ассанжу, Эдварду Сноудену и прочим неравнодушным подвижникам, прозревших первыми.
И случилось страшное: оказывается, носители демократии и прочих «ценностей» общества потребления, ограниченного одним, но зато «золотым» миллиардом из нынешних восьми, вовсе и не собирались исполнять все те конвенции, законы и договоренности. Кроме разве что, уставов, но своих, армейских, а не никакой-то там ООН. С другой стороны, в полном соответствии с «новой редакцией» MeinKampf в отношении зарождающегося «мира без границ» (но с одной столицей), «Натиск на Восток» требовал совершенствования тактики, оперативного искусства и стратегии для армий НАТО, начиная с англосаксонских подразделений. В отношении командования которых, а также методов ведения ими военных действий своего восхищения не скрывал даже и сам автор упомянутой выше книги.
Рассмотрим чуть более конкретно вопросы о «насилии над пленными», в чём киевский режим и коллективный западный информационный «Голливуд» обвиняют именно нас. Тут и горы выкопанных из могил трупов бойцов ВСУ, и расстрелянные мирные жители (тоже якобы нами), и прочее. Что, правда, не укладывается в единый видеоряд с пышущими здоровьем физиономии «Калыны», «Волыны» и прочих лидеров укронацистов во время их обмена на украинского оппозиционера Виктора Медведчука со товарищи; на всех их без слёз не взглянешь. Но это — лишь проходной, хоть и о многом говорящий, сюжет…
На видеозаписи встречи возвращения 23 военных Луганской Народной Республики из украинского плена от 29 ноября, имеющейся в распоряжении ИА REGNUM, в числе встречающих присутствует и уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова. Дословно рассказавшая следующее: «Угнетает отношение украинской стороны к положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пытки и истязания в отношении наших военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, не просто нарушение конвенции, а уголовно наказуемое деяние. Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны будет направлена в компетентные органы и международные организации».
29 ноября телеграм-канал «Кремлёвская прачка» приводит до боли схожий сюжет: недавно домой, в Россию, вернулись наши военнослужащие, побывавшие в украинском плену. Они рассказали о плохом обращении, побоях, пытках и даже убийствах в застенках СБУ. В то же время украинские военнопленные, в частности, на этих видео, сообщают о гуманном отношении, достаточном питании и медицинской помощи в российском плену. Помощь и гуманное отношение к пленным — признак цивилизованности, отличающий нас, людей, от нацистского отребья, преступления которого нарочито не замечают западные правительства.
Сюжет телеграм-канала Baltnews от 30 ноября: спасение заслуженного учителя Украины Аллы Душкиной из подвалов СБУ можно по праву считать чудом. Ее пытали, на ее глазах пытали сына, но женщина не сломалась, не стала лжесвидетельствовать и давать пищу украинской пропаганде. «Меня с сыном пытали и заставляли слушать крики друг друга», — говорит в видеоинтервью Алла Душкина.
И подобным сюжетам несть числа, справедливости ради — и с «той стороны» тоже (об этом — в конце публикации. — А. С.). Только вот «доказательства» с другой линии фронта при проверке почему-то рассыпаются в прах, что, впрочем, не заботит ни постановщика, ни его съёмочную группу — они люди военные, и не такое видали, да и сами же и делали; как во всемирно известной Буче.
Теперь же перейдём ко второй части изложения — о «правилах». Оказывается, пытки военнопленных отрабатываются в армиях НАТО воистину на промышленной основе. При этом в качестве жертв поначалу выступают сами обучаемые военнослужащие. Что логично и наверняка взято из «бойцовских» видов спорта: сначала бьют тебя, потом ты учишься и также бьёшь соперника. Для отработки методов подготовки военнослужащих была выбрана Австралия — страна англосаксонского мира, удалённая и от Европы, и от США, с их докучливыми журналистами, правозащитниками и прочей общественностью. Но участвовавшая во всех прошедших войнах и конфликтах с Первой мировой и до Ирака с Афганистаном, сначала — в качестве британского вассала, затем, после «перестройки» англосаксонского мира по результатам Второй мировой войны, — и американского. Но всё тайное становится явным: 30 ноября 2022 года, то есть на днях, в британской газете The Guardian в разделе AustralianAssociatedPress приведены данные расследования причин самоубийств военнослужащих Австралийской армии, проходивших подготовку по системе «PoWtraining» в роли военнопленных. Всего с 2001 года после прохождения курса этой самой «подготовки» с собой покончило 45 военнослужащих.
Делаем первый вывод: подготовка австралийской (и не только) армии, как части НАТО, ведётся уже 21 год. То есть к мировому обострению вроде современного на Западе готовились изначально; вернее — сами же и готовили его.
В упомянутой выше статье The Guardian есть отсылка к публикации того же издания от 25 сентября текущего года с описанием подробностей «подготовки» (к слову, трёхуровневой: A, B и C), в котором австралийский солдат утверждает, что курс выживания при пытках включал имитацию изнасилования ребенка и оставил у него посттравматическое расстройство. По словам источника издания, тренер издевался и над верой курсанта, говоря, что «я, как католик, должно быть, получаю удовольствие от сексуальных домогательств к детям». После чего ему было велено имитировать изнасилование куклы с помощью фаллоимитатора, и сказано, что, если он не подчинится, другие его товарищи будут убиты. Он утверждал, что затем его попросили взять фаллоимитатор и имитировать эякуляцию на Библию.
По данным «Известий», в Вооруженных силах Украины пугают солдат пытками, которые им якобы придется вынести со стороны российских военных в случае попадания в плен. Об этом 1 декабря рассказал пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.
Вывод два: если сопоставить сатанистские татуировки на телах укронацистов и места их поклонения языческим богам, можно сделать вывод, кто именно участвовал в искоренении христианства на территории Украины, которую, похоже, иначе, как «бывшая», назвать уже язык не повернётся. По данным СМИ, известно о нескольких погибших бывших (точно ли бывших, а не всё ещё действующих, из прикомандированных?) военнослужащих Австралии, участвовавших в боях на стороне ВСУ. Имеется и другая информация. Всё говорит о том, что вражеская пропаганда работает в зоне СВО именно на упреждение, по планам и методикам, давно уже отработанным до мелочей, задолго до какого бы то ни было «поднимания России с колен».
Поэтому объективности ради взглянем на войну непредвзято:
Первое: на войне люди убивают друг друга. Для этого им выдаётся оружие, а не, к примеру, метла. То есть статья 105 УК РФ («Убийство») к военнослужащим в зоне боевых действий не применима.
Второе: на войне бывает всякое. Разбить лицо или покалечить при получении нужной информации ради спасения своих товарищей по оружию всё-таки лучше, чем просто убить в бою, а боевые действия ещё не окончены. Проверять будут потом. Если сам доживёшь.
Третье: противник становится пленным, если сам о том попросит или не возразит на просьбу о том. На допросе обязан сообщить свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер или другую равноценную информацию (Статья 17 Конвенции об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года). Станет пленным — никто его не тронет.
Четвёртое: никто у нас пытками военнопленных не занимается. Но на линии фронта может быть всякое, поэтому военнослужащих ВСУ с нашими войсковой разведкой и спецназом вести себя надо предельно корректно, лучше — на коленях (наёмников этот приём может не спасти, они — не комбатанты, но бывает, как видим из СМИ, всякое — может и повезти).
Наконец — пятое: народ у нас добр и отходчив. И на выдумку горазд, но разве что — во благо.
Так, по данным одного из опросов, опубликованных агентством в октябре прошлого года, на тот период две трети опрошенных россиян (66%) считали, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах, а где-то десятая часть полагала бы таковые действия допустимыми, но только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей. Правда, об изнасилованиях детей и мастурбации на Библию в редких опросах на эту и смежные темы никто не спрашивал. Такого нашему человеку и в голову бы не пришло. Только шайтанам и сатанистам, по меткому выражению Рамзана Ахматовича.
Таким образом, по теме допустимости пыток во время военных действий приходится сделать очень неудобный для наших «партнёров» из НАТО, ныне располагающихся «по ту сторону прицела», вывод: массовое применение пыток ими не просто всегда допускалось. Но и готовилось на научной основе, как минимум — с 2001 года, не считая, собственно, разработки методики и её отладки. А это ещё лет 10-20, что в итоге выводит нас на рубеж 80-х годов прошлого века. Если взять шире, вспомнив и Вьетнам с Кореей, то пытки Западом применялись всегда. И это не эксцесс исполнителя, это — их наука «побеждать».