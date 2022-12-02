Духовный глава Англиканской церкви, официальным предстоятелем которой является британский монарх, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби приехал на Украину. Событие знаковое. Лондон принимает активное участие в поддержке киевского режима. Но до сих пор им занималось британское правительство, Киев посещали премьеры Борис Джонсон и Риши Сунак. Сейчас уровень повышен. Ведь практически одновременно с визитом архиепископа Кентерберийского в Лондоне супругу президента Украины Елену Зеленскую принимал король Великобритании Карл III, который вместе с ней посетил кафедральный собор Украинской греко-католической церкви в Лондоне. Таким образом Великобритания перевела свою русофобскую линию с политического на высокий религиозный уровень.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Подтверждением чего стал и визит духовного главы Англиканской церкви в Киев. На сегодня известно, что он встретился с лидерами УГКЦ Святославом Шевчуком и Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия архиепископ Уэлби пока проигнорировал. Именно в день приезда духовного главы Англиканской церкви украинский президент Владимир Зеленский фактически призвал к ликвидации УПЦ.

Как сообщает Религиозно-информационная службы Украины, 1 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором «были рассмотрены многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов с государством-агрессором». По его итогам лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно предотвращения деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций». А Государственной службе по этнополитике и свободе совести предписано «обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры». Можно не сомневаться, что данные поручения приведут к роспуску Украинской православной церкви, которая ранее безуспешно пыталась дистанцироваться от Русской православной церкви.

president. gov. ua Владимир Зеленский

И на этом фоне слова архиепископа Кентерберийского в Киеве выглядят заявлениями одного из британских чиновников, руководствующегося политическими соображениями, а не духовного лидера Англиканской церкви. А ведь когда-то Англиканская церковь была другой. В мае 1922 года, когда патриарх Московский и всея Руси Тихон подвергся тюремному заключению, архиепископ Кентерберийский Рэндалл Дэвидсон от имени всего англиканского сообщества выразил советскому правительству протест против гонений на Церковь.

Архиепископ дважды поднимал этот вопрос в парламенте и подталкивал английское правительство оказать давление на советские власти («нота Керзона»). 16 марта сего года состоялась беседа патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Уэлби. Патриарх Кирилл особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям. Как сообщала пресс-служба Московского патриархата, «стороны подчеркнули необходимость скорейшего достижения прочного мира, основанного на справедливости, и договорились о продолжении взаимодействия».

Судя по всему, о взаимодействии теперь можно забыть, поскольку Англиканская церковь как в лице духовного лидера архиепископа Кентерберийского, так и номинального британского монарха четко обозначила свою поддержку киевскому режиму и его религиозному придатку, Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины. Это первое.

Ministry of Foreign Affairs and Commonwealth Affairs Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

И второе. Перед вылетом в Киев архиепископ Уэлби побывал в Варшаве, где встретился, как передает Ламбетский дворец, «с украинскими беженцами» и с «апостольским нунцием в Польше архиепископом Сальваторе Пеннаккьо, чтобы услышать об обширной работе Католической церкви по поддержке украинских беженцев в Польше». Также известно, что архиепископ Уэлби планирует вместе с папой Римским Франциском побывать в Африке во время визита понтифика на континент в феврале 2023 года. Недавно папа Франциск заявил в очередной раз, что его возможный визит в Киев не может состояться без посещения Москвы. Для понтифика — да, но не для архиепископа Кентерберийского, так близко сошедшегося с Ватиканом.

Что вызывает вопрос, не стало ли британское видение украинского конфликта доминировать в Ватикане, не оказывается ли секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер влиятельнее самого госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина? Посмотрим. Но пока можно с печалью констатировать политизацию Англиканской церкви, превращающейся в придаток МИД Великобритании.