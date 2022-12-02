Запад во главе с США не оставляет надежд на введение ограничений цен на нефть из России. Однако данная мера лишь приумножит сырьевые доходы нашей страны, считает обозреватель популярного новостного сайта об энергетике Oil Price Ирина Слав.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Автор напомнила, что страны «Группы двадцати» (G7) считают оптимальным лимит цен в размере $65–70 за баррель. По словам обозревателя, такой размер стоимости сырья сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть. Слав считает предсказуемым предупреждение Москвы о прекращении поставок в страны, поддерживающие введение ценового потолка.

Наблюдаемые сейчас разногласия среди стран ЕС в отношении «потолка цен» на энергоносители подтверждают оторванность этой инициативы от экономических реалий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также подчеркнула, что ценовой диктат и формирование «картеля покупателей» создают крайне опасный прецедент и для международной торговли, которая пока ещё осуществляется на рыночных принципах.

«Введение так называемого «потолка цен» на российскую нефть — это антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках. Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею», — заявила Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

При этом многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры, прекрасно понимая, что сегодня её нацеливают против России, а завтра по политическим или иным основаниям могут применить к любой другой стране.

Так, решение стран Запада о введении потолка цен на нефть из России назвали оскорбительным в Японии. Такого рода решения западных стран вызывают противоречивые чувства, а к «конструкциям» такого рода мер имеется большое количество вопросов, говорится в опубликованной 2 декабря статье японского издания Yahoo News Japan.

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Новые антироссийские санкции стран Запада в отношении поставок энергетических ресурсов являются необдуманными, считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

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«Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только в нефтяной. Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила», — сказал он в ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Официальный сайт Правительства РФ Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

Напомним, ранее президент России Владимир Путин официально предупреждал, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те государства, которые ограничат цены на них. Неспособность США и Европы согласовать уровень ценового потолка для российской нефти уже аукнулась падением котировок Brent в конце октября 2022 года.

«Трейдеры, купившие нефть до вступления потолка в силу, теперь продают или как минимум приостанавливают покупки, поскольку перспективы эффективности такого подхода начинают вызывать сомнения», — считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

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С мнением о том, что ограничение цен на нефть из России не сулит ничего хорошего странам Евросоюза, согласен депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре. Он уверен, что подобными действиями Евросоюз, и в частности Германия, вредят самим себе, а эффект для России не будет таким уж существенным.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что страны ЕС не смогут прийти к единой позиции по размеру ценового «потолка», что заставит Евросоюз ввести эмбарго на нефть, заявила обозреватель Ирина Слав в статье для сайта Oil Price. По её мнению, в таком случае ситуация спровоцирует подорожание нефти и приведет к росту доходов России.

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