Под Херсоном найдены документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщила 1 декабря пресс-служба Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В частности, отмечается угнетенное состояние военных, которые конфликтуют между собой. Причиной, повлиявшей на падение морального духа, назван «неудовлетворительный подбор личного состава». Также сказано о необходимости наладить «систему межличностных отношений между офицерами и сержантами роты»: командир не умеет вести работу с личным составом подразделения.

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Факт морального разложения ранее приводил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, командиры ВСУ используют данное им право на заверение завещаний в своих интересах.

«Хорошие новости, но не для украинских вояк. Я уже представляю, какое количество вояк будут списаны как боевые потери, чтобы командиры смогли отжать их имущество», — отметил Безсонов.

Цитата из видео «Украинские нацисты бьют по мирным кварталам» ВСУ

О моральном разложении киевской армии свидетельствуют многочисленные факты необоснованной агрессии и жестоких расправ как с мирным населением, так и с военными. О том, что офис Зеленского уже не скрывает тот уровень морального разложения, до которого дошла армия Украины, заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин:

«Сейчас это лишь сборище убийц, преступников и мародеров, которые безнаказанно реализуют все свои антигуманистические идеологии и стремления. Без какого-либо контроля и без оглядки не только на международные организации, но и на собственные власти». По его словам, руководство Украины своим бездействием сподвигает боевиков ВСУ на новые преступления.

Цитата из видео «Зверства ВСУ» ВСУ

«Такое поведение связано с неспособностью как-то влиять на своих военных. Армия Украины всё больше изолируется от властей и живет уже по своему внутреннему подобию законов, которые никак не связаны с понятиями о морали, гуманизме и нравственности», — считает эксперт.

Недавно о зверствах киевских карателей впервые заговорили западные СМИ, ранее не рассказывавшие о преступлениях ВСУ. Это произошло после того, как достоянием общественности стало видео с бесчеловечным расстрелом нацистами киевского режима взятых в плен российских военных. Видеоматериал кровавой расправы был передан Россией в международные организации, в том числе коллегам из ООН.

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