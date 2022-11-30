Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России 30 ноября заявил о необходимости продолжить модернизацию и создание перспективных систем вооружения с последующим применением их в ходе специальной военной операции на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По словам министра обороны РФ, важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.

«На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, в 2023 году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

На коллегии Минобороны России 30 ноября Сергей Шойгу также отметил, что применяемые ВСУ иностранные реактивные и артиллерийские системы успешно поражаются в ходе СВО российскими военными с помощью самоходных артиллерийских установок «Малка» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Mil.ru САУ «Малка»

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Напомним, с перспективными образцами вооружения и военной техники министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился в конце августа 2022 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Так, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), устанавливаемую на БПЛА, для преодоления систем ПВО противника.

Но тогда выяснилось, что эта новая разработка с технологиями ИИ, позволяющая обмануть обученные нейросети противника, средства ПВО, уже знакома главе Минобороны РФ. Он лишь поинтересовался сроками масштабирования её применения в действующих подразделениях ВС РФ.

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Также известно, что в России уже началось серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам разработчиков, система управления позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны.

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«Сармат» в ближайшие 40–50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — пояснил в середине ноября 2022 года глава Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

Министерство обороны России «Сармат»

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на боевом дежурстве ВС РФ стоят баллистические ракеты «Синева», ведется серийное производство ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат» с различным боевым оснащением. Новые ракетные комплексы будут развернуты в пяти соединениях РВСН.

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