Гражданские спутники иностранного производства, при помощи которых киевские националисты выполняют боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских военных, могут стать законными целями армии РФ. Как сообщил РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и вооружениям Владимир Ермаков, речь идет о «квазигражданских» технологиях: через такие низкоорбитальные спутники управляют беспилотниками, а также наводят ракеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

По его словам, такое провокационное применение космических аппаратов как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьёзного осуждения мировым сообществом.

«С учётом глобального покрытия территории Земли гражданскими космическими аппаратами Пентагон проводит обкатку концепции перспективной системы управления войсками в любой точке мира, при этом у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия», — подчеркнул Владимир Ермаков, призвав «все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях».

У Пентагона — другие планы. Один из них касается организации слежки из космоса за Россией и Китаем в онлайн-режиме. Для этого требуется напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к будущим орбитальным сетям. Это позволит военным в полевых условиях быстрее получать доступ к данным. В перспективе это может дать возможность практически в онлайн-режиме следить за Москвой и Пекином из космоса, за доли секунды определяя положение цели для удара. Отдельные этапы работ уже ведутся, в частности, в рамках программ Convergence и Blackjack.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

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Немало вопросов возникло к использованию спутников Starlink в военных целях.

«Например, радарный спутник излучает, пробивает облака и даёт картинку в радиодиапазоне. Это позволяет ему видеть в любых погодных условиях. Для нас это критично. Противник будет понимать все наши манёвры. Будет намного сложнее под покровом ночи и облаков перебрасывать технику», — пояснил военный эксперт Андрей Клинцевич.

По его словам, Илон Маск анонсировал гражданский выпуск плоскопанельной антенны Starlink. Её можно монтировать на подвижные средства. Именно такие антенны заметили на морских беспилотниках. У них сзади есть квадратный терминал, это говорит о плотном взаимодействии со Starlink. Противник уже получил новые перспективные образцы.

Вопрос деятельности космической группировки спутников США в контексте непосредственной поддержки ВФУ в конце октября 2022 года впервые поднял замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

«В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — указал Воронцов.

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Тему публично поддержал старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артем Кирка.

guu.ru Артём Кирка Старший преподаватель, кандидат политических наук

«Действительно, практически любой спутник — это всегда объект двойного назначения. Наличие оптики высокого разрешения и средств передачи данных позволяет с успехом применять вроде бы гражданский метеорологический или иной спутник для оперативной передачи разведывательных данных», — подчеркивал эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в информационном поле неоднократно появлялись видео из пунктов управления ВСУ, где командиры подразделений демонстрировали большие экраны, на которых в прямом режиме транслировалась оперативная боевая обстановка — можно было разглядеть практически всё, вплоть до бортового номера техники.

По оценке Артема Кирки, вариант развития событий, при котором Россия пойдет на целенаправленное уничтожение космического аппарата чужой страны, маловероятен, потому что по своей сути это является объявлением войны.

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