Намерение мобилизовать дополнительную помощь киевским властям генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил колоссальным уроном от ракетных ударов по Украине. О том, что НАТО изучает возможности предоставить укронацистам новые системы ПВО, боеприпасы, обеспечив обслуживание уже переданных систем, извещает ТАСС. В своих новых заявлениях глава Североатлантического альянса пошел ещё дальше, отметив также, что Иран и другие страны не должны поставлять России беспилотники или другое оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Напомним, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что колоссальный урон энергосистеме киевского режима нанесли ракетные удары, совершенные Вооруженными силами России 10 и 11 октября 2022 года.

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Наступление продолжается. Только за 29 ноября, по данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах. В районе населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Василий Иванов ИА REGNUM Самоходная артиллерия ведет огонь

В конце сентября Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявив, что, мол, де-факто Киев уже прошёл свой путь для присоединения к альянсу и доказал взаимосовместимость с его стандартами. Но Столтенберг вновь подтвердил: вступление возможно лишь после окончания военных действий.

Тем временем президент Румынии Клаус Йоханнис во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком альянса Столтенбергом 28 ноября потребовал от НАТО разместить больше сил на восточном фланге, а также попросил направить туда «как можно больше военной техники». А правительство Швеции хочет помочь киевскому режиму в рамках так называемого зимнего пакета помощи. Речь идет о гуманитарной, военной и политической поддержки по линии ЕС. Военная поддержка составляет 300 млн долларов и состоит среди прочего из систем ПВО с боеприпасами.

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Однако, учитывая то, что генеральный секретарь НАТО уже признавал, что конфликт на Украине негативно сказывается на гражданах западных стран, имеет все шансы реализоваться сценарий, при котором страны НАТО начнут оказывать Украине лишь символическую помощь.

«Если во время войны в Афганистане силы НАТО выпускали не более 300 артиллерийских снарядов в день, а у их противников не было боевой авиации, то ВСУ выпускают до 7000 снарядов в день против 50 тысяч выстрелов российских ВС», — ранее пояснил корреспонденту ИА REGNUM профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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По его словам, у двадцати из тридцати стран, входящих в НАТО, закончились запасы оружия, которые они могут отправить киевским террористам.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября 2022 года Россия наносит удары высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам Украины.

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