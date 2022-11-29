Экономический кризис в европейских странах приведет к тому, что члены НАТО под давлением общества значительно сократят военную помощь Киеву, сообщает 29 ноября китайское издание Global Times со ссылкой на эксперта по изучению США и научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Учёный напомнил: интерес к поддержке Киева со стороны европейского общества падает по причине того, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы и высочайшей инфляции. Ситуацию усугубляет американский закон «о снижении инфляции». В этих условиях официальные представители НАТО, в частности Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением, считает Люй Сян. По его словам, вероятным дальнейшим сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки останутся лишь на символическом уровне.

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Китайский эксперт также отметил: очередным подтверждением того, что США используют киевский конфликт для ослабления России и Европы, стал вступающий в силу 1 января 2023 года американский «Закон о снижении инфляции», который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. Китайская газета Global Times обращает внимание на то, что «вкусные» субсидии для промышленности в США могут спокойно поглотить львиную долю производств из Европы.

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«В борьбе за помощь Украине и противостояние России Европа продемонстрировала единство, упорство и готовность нести огромные затраты, и это продолжится дальше, однако масштабы помощи могут измениться», — считает доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Людмила Капранова. По её словам, жестокое экономическое давление станет проверкой устойчивости Европы в 2023 году.

«Все это усугубляется экономическим национализмом США. Закон [президента США] Джо Байдена о снижении инфляции предусматривает выделение 400 миллиардов долларов на энергетику, производство и транспорт», — подчеркнула эксперт.

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Mario Rebeschini Романо Проди

Коммерческой войны между ЕС и США опасается бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди:

«Разница в цене на энергоносители и эти субсидии могут вести, как очевидное следствие, к смещению инвестиций и бизнеса в сторону США, прогрессирующей деиндустриализации Европы и риску торговой войны между двумя берегами Атлантики».

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Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьёзный удар по экономике ФРГ и ложатся тяжёлым бременем на немецкие компании. По словам генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер, каждая четвёртая немецкая компания думает о переносе производства за границу.

Особенно пострадала химическая промышленность, и если она рухнет, то вслед за ней пойдут и другие отрасли, что может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса, заявил глава Ассоциации химической промышленности ФРГ Вольфганг Гроссе Энтруп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября о том, что военная помощь Германии киевскому режиму привела к тому, что ФРГ осталась с ничтожным запасом боеприпасов, заявил обозреватель Die Welt Герхард Хегманн. По его словам, в условиях потенциальной войны Германии хватит имеющихся запасов всего на несколько часов или, самое большее, на несколько дней.

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