До недавнего времени Ватикан старался публично не комментировать сложности, реальные или называемые в качестве таковых, на его треке с Китаем. Однако в минувшую субботу, 26 ноября, Зал печати Святого престола распространил заявление, названное католическими экспертами беспрецедентным.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Святой престол с удивлением и сожалением воспринял известие о «церемонии поставления» в Наньчане Джованни Пенга Вэйчжао, епископа Юцзяна (провинция Цзянси), в качестве «вспомогательного епископа Цзянси», епархии, не признанной Святым престолом, — говорится в нем. — Это событие, по сути, состоялось не в соответствии с духом диалога, существующего между Ватиканом и китайской стороной, и тем, что было предусмотрено во временном соглашении о назначении епископов от 22 сентября 2018 года. Более того, гражданскому признанию епископа Пенга, как сообщается, предшествовало длительное и сильное давление со стороны местных властей. Святой престол надеется, что подобные эпизоды не повторятся, ожидает соответствующих сообщений от властей и подтверждает свою полную готовность продолжать уважительный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес».

Формально Ватикан действует в своём праве. С точки зрения церковного управления китайская провинция Цзянси разделена на пять епархий, и уже по этой причине епископ Пенг не может быть «вспомогательным епископом Цзянси», таковая епархия канонически не существует. Дело в том, что границы китайских епархий были установлены еще в 1946 году и с тех пор никогда не пересматривались. Важный вопрос здесь, на который обращает внимание профессор Агостино Джованьоли из Миланского католического университета, состоит в следующем: кто стал причиной «инцидента»? По мнению Джованьоли, в коммюнике Святого престола не случайно подчеркивается роль «местных властей» провинции Цзянси. Это старая проблема, так как «местные власти» в Китае в церковных вопросах часто проявляют большую самостоятельность, «не особо заботясь о диалоге между Святым престолом и центральными властями». И Ватикан в данном случае просит Пекин «призвать (очень влиятельные) местные власти к порядку».

John Ragai Китайские католики

Однако до сих пор Святой престол предпочитал решать подобные вопросы в кулуарном порядке. Тема временного соглашения о назначении епископов, подписанного в 2018 году и после этого продлевавшегося в 2020 и 2022 годах, содержит немало имиджевых уязвимостей для Ватикана, чем часто пользовались и пользуются как некоторые светские западные политики, так и католические активисты. После появления заявления Святого престола относительно дела епископа Пенга в западной прессе снова появились критические оценки временного соглашения. В очередной раз указывается, что оно «предлагает слишком много уступок» Пекину и «не дает желаемых результатов» на фоне «ужесточения ограничений свободы вероисповедания в Китае для христиан и других меньшинств». Ранее Ватикан «защищал» китайских партнеров, указывая, что, хотя «успехи» и выглядят «небольшими», но они являются «важными шагами к постепенному исцелению ран, нанесённых» Церкви в Китае. А что произошло сейчас?

За день до появления коммюнике Святого престола суд в Гонконге вынес обвинительный приговор кардиналу Джозефу Дзену, который на протяжении последних лет выступал с критикой китайской политики Ватикана и особенно временного соглашения. Дзену инкриминировались нарушения при создании и финансировании фонда, который оказывал помощь арестованным во время «демократических протестов» три года назад. С момента задержания кардинала и до недавнего времени на Ватикан оказывалось давление с тем, чтобы тот оказал «активную поддержку» или выступил с «критикой в адрес Пекина». В конце концов, делу можно было при желании придать окраску «религиозных преследований». Но этого не произошло. Оценивая назначенный Дзену штраф в 4000 гонконгских долларов, местный католический портал UCA News называет его «скромным» и полагает, что таким образом власти хотят «не привлекать внимания к этой позорной истории».

Alfredoko Кардинал Джозеф Дзен

В данной ситуации проявленная Святым престолом «принципиальность» в отстаивании своих канонических прав позволяет увести внимание от дела кардинала Дзена и купировать попытки придать ему религиозную окраску. Ватикан демонстрирует, что он готов вступать в спор с Пекином, но сугубо по тем положениям, которые прописаны во временном соглашении о назначении епископов. Посмотрим, чем теперь ответят центральные власти КНР и пойдут ли они на то, чтобы в интересах сохранения диалога со Святым престолом указать на «неприемлемые перегибы» провинциальным руководителям.