На днях представители Болгарии и Румынии обратились в структуры Европейской комиссии (ЕК) с требованием выделить дополнительные средства на содержание Софией и Бухарестом беженцев с Украины. Дескать, в противном случае финансирование программы пребывания украинских «гостей» будет полностью приостановлено. Внезапно о своем нежелании в дальнейшем предоставлять украинцам соответствующий официальный статус заявили Австрия и Венгрия. На очереди — еще около десяти стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Эта история произвела в Болгарии эффект разорвавшейся бомбы. В начале ноября группа граждан Украины совершила вооружённый налет на особняк известного болгарского бизнесмена в элитном черноморском городе в Бургасской области. Были похищены деньги и драгоценности на общую сумму $200 тыс. При этом жестокому избиению подверглись владелец дома, его супруга и даже несовершеннолетние дети. В ходе предварительного судебного заседания один из задержанных потенциальных участников нападения заявил буквально следующее: «Мы пошли на это правонарушение лишь потому, что болгарские власти выделяют слишком мало денег на наше пребывание в Болгарии».

Как оказалось, двое из четверых участников ограбления имели в Болгарии статус беженцев. При этом у прокуратуры, проводившей расследование указанного громкого дела, возник резонный вопрос — каким образом эти граждане в возрасте 32 и 44 лет соответственно вообще смогли появиться на болгарской территории. Ни для кого не секрет, что власти Украины ввели запрет на выезд за пределы Незалежной лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Марина Захарова ИА REGNUM На улице. г. Киев

Впрочем, в данном контексте речь идет не только о представителях сильного пола. Несколько дней назад в Бухаресте по подозрению в крупных финансовых махинациях задержали трех украинок. По предварительным данным, женщины занимались подделкой банковских документов, присвоив немалую для румынского государства сумму в $170 тысяч. На вопрос журналиста, что подвигло их на преступление, они дружно ответили: «Не хотим жить на жалкое пособие для беженцев».

И так далее. Недавно в одной из популярных на Украине социальных сетей появилось письмо некой бывшей киевлянки, волей судьбы оказавшейся во Франции и вместе с дочерью попросившей в этой стране убежища. «Мы рассчитывали на то, что нас поселят в хорошем доме на берегу моря, у нас будет возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, мы будем неплохо одеваться и просто радоваться, что выехали из украинского ада, — писала беженка. — Не получилось. Дали комнату в каком-то общежитии и «копеечную» социальную карточку, да еще заставили становиться на биржу труда и ходить на уроки французского».

Из сети это письмо было впоследствии удалено по требованию украинских спецслужб. Как заявил в одном из ставших уже традиционными ежевечерних выступлений президент Украины Владимир Зеленский, «украинцы должны быть благодарны странам, их приютившим, и не стоит привередничать и дискредитировать украинскую борьбу». О какой именно борьбе в данном конкретном случае идет речь, он не уточнил. Впрочем, этого и не нужно.

(сс) Silar Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове

А ведь уже дискредитировали. «Европа столкнулась с поистине странным явлением, при котором европейцы отдают украинским беженцам фактически последние деньги, получая взамен непонимание, а зачастую и сталкиваясь с откровенным хамством, — сказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM нидерландский политолог Александр Митц. — Совершенно очевидно, что в обозримом будущем Евросоюз урежет программы предоставления социальной помощи для этой категории граждан. И тогда словосочетание «не получилось» можно будет применить как к несбывшимся надеждам соискателей, так и к неоправданным ожиданиям самих жителей Европы».

Сейчас с этим мнением согласны даже те, кто ранее ратовал за «полное открытие границ ЕС» для потенциальных переселенцев с Украины. «В контексте новых событий нам стоит пересмотреть проекты оказания подобной помощи», — отметила для ИА REGNUM анонимный источник из благотворительных программ Дрездена. — ФРГ больше не может удовлетворять возрастающие запросы иммигрантов. И не только ФРГ».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Действительно — не только. Акции против предоставления выходцам с Украины нового социального статуса прошли в Италии, Испании, Португалии, Греции и даже Швейцарии, не являющейся членом Евросоюза.

Как бы там ни было, сегодня на Украине с экранов ТВ и в радиоэфире все чаще звучат призывы к соотечественницам (в отношении мужского населения Украины действует положение о мобилизации. — Авт.) «отправляться на каникулы в Европу». Гарантий того, что эти «каникулы» будут приятными, Киев не дает.