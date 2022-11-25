Официальный Киев выступил с инициативой очередного продления сроков мобилизации на Украине резервистов, офицеров запаса и граждан мужского пола в возрасте до 60 лет. По словам заместителя главы украинского оборонного ведомства Анны Маляр, подобная мера связана с «катастрофической нехваткой людей» в рядах местных вооруженных формирований. При этом ряд региональных структур минобороны оставляет за собой прибегать к «исключительным мерам призыва населения на службу». Зачастую эти меры выходят за рамки здравого смысла.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Сорокалетний житель Черниговской области Валерий К. получил из районного военкомата поистине странную повестку. На клочке второсортной бумаги корявым почерком от руки было написано следующее: «Вам необходимо явиться для прохождения медкомиссии. За отказ вас ждет тюремное заключение». Неразборчивая подпись сопровождалась размытой печатью, в которой с трудом узнавались реквизиты отделения министерства обороны. Еще более странным Валерию показался сам факт привлечения его к «военной деятельности»: как инвалид второй группы К. был освобожден от всяческой мобилизации.

На призывном пункте мужчине сообщили о том, что «украинская армия в нём крайне нуждается». «Мы несем потери, которые нужно регулярно восполнять», — резонно заметил сотрудник военкомата и демонстративно порвал документ, свидетельствующий о том, что десять лет назад Валерию в Москве был проведена операция на хрусталике глаза, а второй глаз потенциального военного функционирует всего на двадцать процентов. «В итоге мне сказали, что я могу избежать фронта только в тюрьме», — сказал К. в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженные военные и гражданские автомобили ВСУ

Впрочем, как показывают реалии Украины, от нового этапа призыва не «спасают» даже места заключения. Так, например, киевлянин Андрей Ващенко (имя изменено, — прим. ИА REGNUM), уже отбывший заслуженное наказание по обвинению в превышении пределов самообороны, имеет все шансы оказаться на передовой — на днях ему торжественно вручили соответствующую повестку. «Я им [сотрудникам военкомата] заявил, что не хочу и не буду воевать за украинскую власть уже только потому, что эта самая власть мне уже испортила жизнь, — написал он на своей страничке в одной из соцсетей. — Считайте, что я — диссидент!». Впоследствии эта запись была удалена. По слухам, сейчас Ващенко скрывается от представителей «мобилизационных групп».

«Таких примеров на территории бывшей УССР сейчас десятки тысяч, — отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM социальный психолог Марина Яковенко. — В рамках очередной волны мобилизации в поле зрения официального Киева попадают люди совершенно разных взглядов и судеб. В частности, одна категория таких «диссидентов» в свое время выступила против переворота 2014 года в Киеве, представители другой — не согласны с политикой действующей киевской власти, разрушающей памятники и уничтожающей часть мировой культуры. Есть и еще довольно многочисленная часть несогласных — люди, которые попросту не желают становиться «пушечным мясом» и погибать под знаменами и флагами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, было немало случаев, когда люди призывного или мобилизационного возраста уходили в тоталитарные секты (по закону не подлежат немедленной мобилизации представители признаваемых государством религиозных общин и организаций, служители культов, не принадлежащих к титульной религии).

Mil.ru Реактивная артиллерия. ВС РФ

Сегодня Украину вовсю сотрясают слухи и даже вполне достоверные данные о сотнях местных жителей, получивших реальные сроки тюремного заключения за отказ явиться на мобилизационные пункты, вступить в ряды ВСУ и других вооруженных формирований Украины. В этой связи довольно цинично звучат комментарии некоторых «аналитиков» из команды киевского режима Владимира Зеленского, заявляющих о том, что после отбытия «заслуженного наказания» эти граждане получать шанс отправиться на передовую.

Вот только количество граждан, не желающих отправляться на передовую, на Украине растет в геометрической прогрессии.