Недавние события на восточном фланге НАТО, чьи очертания до степени смешения совпадают с зоной «Междуморья» Юзефа Пилсудского, выявили пределы устремлений Соединенных Штатов на территории Европы. Резкая отповедь американского президента Джо Байдена в адрес номинального руководителя киевского режима Владимира Зеленского, сообщившего о российской ракетной атаке территории Польши, показывает, что в глобальном ядерном конфликте Штаты не заинтересованы; более того — боятся его. Глупость докладчика, а также его соратников по «Междуморью» — от Польши до Эстонии — была очевидна для высокопоставленного американского абонента ещё и по той причине, что система раннего предупреждения о ракетном нападении функционирует в Штатах не хуже, чем в России, и данные об атаке российской стратегической крылатой ракетой «Х-101» территории НАТО стали бы известны противнику немедленно. Впоследствии, уже после мобилизационных воплей «министерств обороны» стран бывшей советской Прибалтики и бывшей же ПНР, последовал окрик из Пентагона с призывом не путать стратегическую крылатую ракету «воздух-земля» (Х-101) с киевской (по месту пуска) зенитной ракетой (да — советского, а значит — российского) комплекса С-300, к тому же запущенной в режиме «поверхность-поверхность», то есть с преднамеренно отключенной системой самоликвидации при потере цели. На этот факт позднее обратили внимание и военные эксперты — от израильского бывшего высокопоставленного военного Якова Кедми до отечественных, с генеральскими звёздами в недавнем прошлом, с высказыванием оценок ввиду «особого периода» не спешивших.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим и США

«Холодный душ» на головы лидеров «авангарда Запада» в борьбе с «российско-белорусской (!) инвазией на [территорию б. УССР]» (этим медицинским термином в официальных литовских СМИ именуется СВО — А. С.) из Вашингтона, да ещё и с Пентагоном в придачу, вызвал в несостоявшемся «Междуморье» панику и непонимание. Тем более что в предшествующий инциденту (с расстрелом несчастного экипажа польского трактора очень недешёвой ракетой) период была проведена большая «подготовительная работа», что по линии НАТО, что руководителями постперестроечных государственных новообразований Прибалтики (включая, конечно же, и Польшу). Бесконечные «предупреждения» России со стороны как руководителей НАТО, так и евро-дипломатии, напоминали скорее «эротические мечтания» о подобном исходе, чем реальную заботу о чём-то из области безопасности.

Потому как неизбежно возникало два вопроса: громкий — «зачем?» и тихий, почти про себя — «почему именно тактического, а не, скажем, сразу — стратегического?» Этих контраргументов никто так и не расслышал: спущенный с заокеанских «верхов» сценарий должен был быть отработан, Европа неуклонно велась к войне с «ограниченным» (не дай Бог — более того) применением ядерного оружия. И подготовка к такому развитию событий велась противником с самого начала СВО. Ещё до оглашения РФ данных о подготовке киевским режимом имитации «российской ядерной атаки» с использованием «грязной бомбы» случилось знаковое событие, затерявшееся в общем потоке однообразных пресс-релизов МО РФ. А именно: 19 марта российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был уничтожен важный военный объект ВС [киевского режима] в поселке Делятин Ивано-Франковской области Западной части [б. УССР]. В советские годы он представлял собой одну из четырех центральных баз хранения ядерных вооружений МО СССР и был способен выдержать прямое попадание ядерного заряда. Но никак не «Кинжала» с вольфрамовым стержнем вместо взрывчатки в головной части, прошившим скальную породу насквозь и превратившим укрытие в пыль и мелкий щебень. Встаёт заведомо безответный вопрос: а что такого хранилось в бывшем (?) советском хранилище ядерных боеголовок? Какие работы и кем там велись? Правильный детальный ответ на этот вопрос, тем более с публикацией в СМИ на настоящее «особое» время, судя по всему, дан быть не может. Много позднее по местам изготовления [киевским режимом] компонентов «грязной бомбы» выезжала комиссия МАГАТЭ, но ничего подозрительного, конечно же, не нашла. Тем не менее это был второй известный публике эпизод срыва провокации планетарного масштаба, готовившейся киевским режимом. Далее последовали иллюзии «перемог» на харьковском и херсонском направлениях, до такой степени «успешные», что потребовалась ракетная атака по территории бывшей ПНР. Целью которых была попытка спасти положение вовлечением в конфликт вооружений (заканчивающихся и в ЕС, и в Штатах), а лучше контингента НАТО во главе с американской дивизией, благо расположилась она по соседству — в Румынии.

Министерство обороны Российской Федерации МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал»

Но манипуляция чужими средствами и судьбами — удел сильных, и засаленной защитной маечки на накачанном в фитнес-клубе торсе, да с лицом, измождённым «долгими бессонными ночами» (есть и другие версии — А. С.) борьбы с «мировым злом», здесь явно недостаточно. Потому главе киевского режима пришлось ограничиться лишь поддержкой лишь со стороны одного из руководителей аппарата «Белого дома» вроде «ну, мы-то знаем, что Россия всё равно виновата!»

А вот президент США, несмотря на постоянное акцентирование средствами массовой информации эпизодов его неуклюжести и намёков на неадекватность, проявил приличествующую его статусу сдержанность и ответственность. Как и председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Мили, а также министр обороны США Ллойд Остин. То есть командование американскими вооруженными силами в данной ситуации однозначно поддержало своего президента, тем самым подтвердив своё доверие ему. Казалось бы — что здесь удивительного? Однако в случае с Дональдом Трампом — предшественником и ровесником (разница всего 3 года — А. С.) Джо Байдена — таких близких отношений отнюдь не наблюдалось. Причинами были как нескончаемо сложная ситуация вокруг самого Трампа, так и его импульсивность в принятии решений. Некоторые приказы бывшего президента исполнялись весьма своеобразно: так, серия ракетных ударов коалиции США, Франции и Великобритании по Сирии в отместку за якобы имевшую место «химическую атаку» повлекла ранение трёх местных жителей и незначительные повреждения инфраструктуры. Мелькали досужие сообщения о том, что американские военные заранее предупредили командование российского военного контингента о времени и местах атаки. И это, по данным экспертов, не единственный случай подобного «взаимодействия», пусть и вынужденного.

Занятно, но ещё перед последними президентскими выборами в США осведомлённый нерядовой представитель тамошней еврейской диаспоры в разговоре с автором сообщил, что члены её склоняются в пользу не известного своими с ней связями Дональда Трампа, а Джо Байдена. На недоуменный вопрос автора последовал чёткий ответ собеседника (ветерана боевых действий в составе ЦАХАЛ): «Мы не хотим и боимся войны!»

Правда, известный американский политолог Дмитрий Саймс в программе Первого канала «Время знать» от 21 ноября этого года заявил, что ситуация в самих США вступает в период турбулентности. Причина тому — победа республиканцев на выборах в Конгресс. Спикер — 82-летняя Нэнси Пелоси, два десятилетия возглавлявшая демократов в палате представителей Конгресса США, уходит в отставку. У Джо Байдена начинаются трудные времена, не исключен импичмент ввиду коррупционных схем с участием и его самого, и его сына Хантера Байдена. Своими вредными привычками, возрастом и настырностью, по всей видимости, напоминающего президенту США руководителя [б. УССР], но тут, как говорят, «есть разница». Параллельно Байденом назначен спецпрокурор для расследования деятельности Дональда Трампа, недавно выдвинувшегося в кандидаты в президенты США. Случай, по мнению Саймса, беспрецедентный. Похоже, Штатам будет уже совсем не до восточно-европейских дел.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Да и с ЕС, похоже, американцами все интересовавшие их экономические вопросы решены: идёт «переток» финансов, технологий и персонала в США. Экспорт СПГ в Европу отлажен. «Северные потоки», по сути, остались в прошлом. То есть осуществляется то, чего так и не смог добиться энергичный харизматик Трамп и что с успехом провёл еле живой «дед на перфокартах» Джо Байден.

Поэтому, похоже, американское лидерство в европейских делах на оперативном уровне переходит британскому. На примере «СП» и Крымского моста знаем, что ничего хорошего нам это не несет. К тому же вопрос с «ядерной угрозой» с повестки не снят; наоборот: обстрелы ЗАЭС — по мнению МАГАТЭ (чьи представители прочно обосновались на станции) — «неизвестно кем» ©. Вот у этих бы «представителей» (корректировщиков?) и спросить.

Что касается «блох» с ковра из «красных линий», то уже известно, что Польша запросила и наверняка получит от НАТО системы Patriot. А вот страны Прибалтики заявили, что у них с ПВО всё нормально. Поставки оружия (уже не европейского, а американского) в Прибалтику и в остальные регионы НАТО продолжатся. Что и требовалось Штатам: в экономическом плане и в перспективе «расчленения» России, над чем Запад работает уже более ста лет (с русско-японской войны)… И вот, 21 ноября 2022 года Парламентская Ассамблея НАТО признала Россию «террористическим государством». Отмечается, что документ, ранее заключенный между НАТО и Россией, о нераспространении сил НАТО прекращает своё действие. Ожидаются ну очень серьёзные для нас последствия. Какие именно — скоро увидим; то есть сами же и покажем.