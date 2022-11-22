В начале ноября 2022 года в Сети стали распространяться призывы к свержению власти в Египте. «Из ниоткуда» появились десятки страниц в социальных сетях, которые стали публиковать обращения к жителям разных египетских городов с призывом выходить на улицы, пока правительство страны отвлечено проведением климатического саммита COP27.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

В текст инструкции для демонстрантов также вошёл список публичных мест, где следует организовать акции протеста. Жителей Каира призвали выходить на площади Тахрир и Аль-Галаа, в Александрии — в районе мечети Каэд Ибрагим. Также призывы касались жителей городов Матрух, Исмаилия, Гиза, Суэц и Даманхур и ряда других, включая даже районные центры.

Вся эта компания происходила исключительно в Сети. На акции протеста не вышел ни один человек. Однако есть два обстоятельства, которые указывают на то, что к этой информационной кампании следует относиться очень серьёзно.

Первое обстоятельство — это её массовость и организация. Как уже было сказано, аккаунты с призывами к акциям протеста появились буквально из ниоткуда, но достаточно быстро сумели собрать внушительную аудиторию.

al-ain.com Египет армия

Второе (и куда более важное) — это реакция египетских властей. Перед предполагаемой датой начала протестов (11 ноября) во всех местах, где в теории планировалось организовать беспорядки, начали появляться блокпосты, перекрывающие подъезд автомобилей. В местах массового скопления людей появились патрули полиции и служб безопасности с боевым оружием и в полной боевой выкладке. И хотя демонстрации так и не начались — власти решили принять все необходимые меры.

Казалось бы — почему? В конце концов, нельзя реагировать на любую информацию, которая публикуется в Сети. Однако озабоченность египетских властей можно понять, если учесть ряд важных обстоятельств.

С начала этого года в Египте прошла волна арестов журналистов, членов оппозиционных партий и движений. Большинство из них месяцами находилось в камерах предварительного заключения без предъявления какого-либо обвинения. На все запросы депутатов и СМИ власти отвечали, что большинство арестованных подозревается в терроризме. Однако многие оппозиционеры были выпущены из тюрьмы по… требованию США. В Вашингтоне прямо заявили, что приостановят поставки вооружений для армии Египта, пока оппозиционеры не будут выпущены из тюрем.

Стоит отметить, что Египет ежегодно получает от США финансовую помощь на оплату военных расходов в размере $1–1,5 млрд. В Каире не захотели терять столь внушительную сумму и пошли на уступки. Был создан «президентский комитет по помилованию», который организовал амнистию сотен человек.

Стоит отметить, что США не впервые проявляют такую озабоченность судьбой египетских оппозиционеров. В последний раз подобные призывы звучали в 2011 году, когда тогдашний президент Хосни Мубарак решил «завинтить гайки» и арестовать многих оппозиционных активистов. Под давлением со стороны США Мубарак пошёл на уступки и в итоге лишился президентского поста. На волне народного протеста к власти в стране пришли радикалы из движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захвативший власть в итоге военного переворота президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси, который по сей день возглавляет Египет, в течение долго времени был настроен крайне резко против США. В 2014 году охрана Сиси устроила досмотр госсекретарю США Джону Керри и его спутникам. Сиси вполне обоснованно считал администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы причастной к свержению Мубарака, а потому — не питал иллюзий относительно «американских союзников».

Kremlin.ru Абдул-Фаттах ас-Сиси

С приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между странами сильно потеплели. Однако теперь, с возвращением к власти в США Демократической партии, отношения между странами вновь переживают не лучшие времена.

Поэтому волне объяснимо, почему власти Египта видят за протестной кампанией в Сети реальную угрозу, которая исходит из-за рубежа. Вопрос лишь в том, хватит ли решимости у администрации Сиси или же Штатам удастся очередной ближневосточный переворот.

И глядя на то, что происходит в Иране, можно предположить, что за годы правления Трампа Штаты не только не разучились организовывать подобные акции, но и всерьёз модернизировали свою тактику «гибридных войн».