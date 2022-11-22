НАТО готовило киевский режим к войне с Россией последние восемь лет. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на интервью польского генерала, бывшего заместителя командующего стратегическими силами Североатлантического альянса Мечислава Бенека, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM США и б. УССР

По его словам, в марте 2014 года Киев имел лишь 7 тыс. военнослужащих, способных воевать. С тех пор натовские офицеры обучили десятки тысяч военных, потратив на эти цели около 11 млрд долларов. Причём подготовка велась не только на территории бывш. УССР.

Кроме того, США активно участвовали в перевооружении ВСУ современным оружием. В результате к февралю 2022 года численность готовых к бою киевских военных достигла 210 тыс. человек, плюс ещё примерно столько же националистов, объединённых в военизированные формирования.

Многие пользователи соцсетей в связи с этим выразили удовлетворение, что итальянские СМИ наконец начали писать правду. При этом некоторые опасаются, что издание теперь могут включить в число «агентов Путина».

«Наконец-то доля правды вышла наружу», — прокомментировала Роза П.

«Сейчас скажут, что Il Fatto Quotidiano на стороне русских», — предполагает Теа П.

«А помните, что в начале войны показывали кадры, как жители б. УССР делают «коктейли Молотова». СМИ говорили, что люди противостоят России почти с голыми руками, без настоящей армии. Теперь мы знаем, что реальность была немножко другой», — напомнила Франческа Л.

«По новостям показывали детей и женщин, которые готовили «коктейли Молотова», а также стариков, учившихся воевать с автоматами из фанеры и картона. Теперь понятно, что это была маркетинговая стратегия, чтобы «продать» войну», — добавил Алессандр М.

«Неужели скоро выяснится, что война была спровоцирована действиями НАТО?» — удивляется Франко А.

Впрочем, ряд комментаторов пишут, что ничего нового польский генерал не рассказал. По мнению итальянцев, Вашингтон никогда не скрывал, что намерен ослабить Россию путём организации войн на её границах.

«Эта информация была известна всем, кто имел глаза и уши в последние 10–20 лет. К сожалению, экономические интересы Запада преобладают над интересами отдельных граждан», — заметил Марио Ф.

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«Меня это уже совсем не удивляет… где есть конфликт, там обязательно есть «они», — заявила Аделе М.

«К сожалению, это не новость, что там, где Америка и НАТО, там начинаются войны», — поддержала её Мария П.

Некоторые читатели также призвали журналистов пойти дальше и раскрыть настоящие цели организаторов конфликта.

«Не нужно зацикливаться на войне как таковой. Это всё экономический вопрос. Атлантисты, как обычно, использовали войну для ослабления экономики России и Европы. Результаты теперь видны всем», — заметил Джузеппе Ди Дж.

«Отправка американских солдат на войну против России вызвала бы недовольство в обществе. Поэтому они (Вашингтон) решил только продавать оружие, оставив человеческие потери [жителям б. УССР] и русским», — считает Франческо К.

«Европа уже проиграла в этой войне — США добились цели разорвать связь между Россией и ЕС. Они продают нам газ втрое дороже и вытесняют наши компании с рынков», — вставил Пьетро К.

«Российский Крым, как того хочет население, автономный Донбасс, как хотят жители, нейтральный Киев… и войны можно было бы избежать. Однако кое-кому нужно было ослабление России и Европы, пусть даже путём разрушения [территории б. УССР]», — заключил Даниеле М.

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