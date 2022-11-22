Что нужнее — мир или перемирие на территории б. УССР? В преддверии наступающей суровой зимы папа Франциск делает однозначный выбор. В интервью итальянской газете La Stampa он говорит о необходимости заключения мира, а не просто временного перемирия. «Слова папы Франциска свидетельствуют о том, что он стремится достичь долгосрочного мира между двумя странами, а не временного перемирия, при котором каждая из сторон может опустить оружие и согласиться на прекращение огня, а затем снова взяться за оружие, — пишет в этой связи американский военный портал 19FortyFive. — Однако понтифик может не получить желаемого в течение какого-то времени, поскольку официальные лица в Киеве по-прежнему отвергают любую возможность переговоров с Москвой, пока президент России Владимир Путин не будет отстранен от власти или не откажется практически от всех своих требований».

Иван Шилов ИА REGNUM Униатский архиепископ Святослав Шевчук и папа Римский Франциск

Действительно, киевский режим избирательно подходит к отношениям со Святым престолом и папой Франциском. Власти б. УССР видят в них лишь средство распространения своих пропагандистских утверждений. Когда на днях государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин отслужил мессу в римской базилике Санта-Мария-Маджоре в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Киевом и Ватиканом, посол киевского режима при Святом престоле Андрей Юраш взял после нее слово. Он заявил, что «в войне [б. УССР] защищает не только свою независимость и идентичность от российских агрессоров, но и принципы, на которых построен весь свободный демократический мир», а «Святой престол является символом этого свободного мира, поэтому для [б. УССР] так важно, чтобы [б. УССР] и Апостольская столица вместе стояли на стороне истины, созидая и утверждая победу этой истины и Божьей справедливости». Возможно, это произвело бы впечатление во время понтификата польского папы Иоанна Павла II. Но Франциск вовсе не является «капелланом НАТО» и исключительно западного мира, куда его пытается определить Юраш. И потому между Святым престолом и Киевом периодически «искрит», так как представители киевского режима не стесняются грубо «поправлять» понтифика, если тот говорит нечто, что их не устраивает.

При этом проблемы миротворческим усилиям папы Франциска создают не только светские политики. Сложностей добавляют Украинская греко-католическая церковь и ее лидер архиепископ Святослав Шевчук. Недавно он провел неделю в Риме, и это время постарался использовать для продвижения очередных тезисов по очернению России и Русской православной церкви. На встречах с представителями Римской курии Шевчук, сообщает католический портал Aci Stampa, «подчеркнул опасность идеологии «Русского мира», выразителем которой, как он объяснил, является Московский патриархат и которая зародилась в Русской православной церкви». А на обратном пути в Киев глава УГКЦ провел переговоры в Вене с кардиналом Кристофом Шенборном. По итогам разговора с Шевчуком венский архиепископ в интервью австрийскому католическому порталу Kathpress обвинил Россию в «военных преступлениях» и заявил, что «потрясен позицией московского патриарха Кирилла и руководства Русской православной церкви», которые якобы «использовали Евангелие для оправдания войны». Вместе с тем Шенборн сделал оговорку, что «его критика не направлена против простых русских православных верующих».

Международные визиты архиепископа Шевчука, после которых некоторые католические высокопоставленные иерархи делают заявления, подобные процитированному выше, важны для киевского режима. Ведь это создает у населения б. УССР иллюзию, что, как утверждал в недавней проповеди лидер УГКЦ, их «борьба» за «свободу делает сегодня [б. УССР] эпицентром мировых событий». Однако таким «эпицентром» можно быть по-разному. Киевский режим и униаты считают, что они субъект «мировых событий», в то время как их роль — быть объектом. И далеко не все в католическом сообществе разделяют непримиримость, которую ретранслируют в Киеве. Так, британский католический портал The Tablet призывает Запад сыграть роль в «скорейшем прекращении военных действий» и, «помимо гарантий суверенитета и безопасности [б. УССР]», предпринять меры, «которые снимут напряженность и подозрительность между Россией и НАТО, ясно дадут понять, что Североатлантический альянс — это оборонительный пакт, не имеющий желания расширяться на восток». Что касается «спорных территорий», то издание осторожно намекает, что Крым останется российский, а «раздел» Донбасса «де-факто может стать разделом де-юре». И такой «шаткий мир» предпочтительнее «жестокой войны, которая выглядит все более бесполезной».

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Святослав Шевчук

Вопрос в том, примет ли УГКЦ положения «шаткого мира». Ватикану придется сильно постараться, чтобы умиротворить униатов. Кое-что, похоже, уже начинает делаться. Вчера, 21 ноября, Зал печати Святого престола сообщил о назначении новым префектом дикастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти, занимавшего пост апостольского нунция в Великобритании. Напомним, что Гуджеротти в 2015–2020 годах служил нунцием в б. УССР. Он был единственным послом, который посещал Донецк и Луганск, за что подвергался критике националистов. И однажды архиепископ не выдержал и публично ответил на нападки на него, задав риторический вопрос, нужно ли «понятие территориальной целостности ограничить лишь поверхностью земли, не считая ее жителей (которые в этом случае должны были быть истреблены или депортированы, чтобы реальность соответствовала международному праву)». Судя по всему, Гуджеротти на посту префекта дикастерии, которая курирует греко-католические Церкви, включая УГКЦ, не станет удобным собеседником архиепископу Шевчуку. Переделать униатов, конечно, вряд ли получится, но сковать их активность будет Ватикану по силам. Пойдет ли Святой престол на это, покажет время.