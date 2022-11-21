Россия рассматривает идею строительства в Иране новых линий железных дорог с привычной для себя колеёй 1520 мм. Подробности обсуждения и расчётов не называются, однако масштабы возможного решения не скрыть. Сейчас Иранские железные дороги используют узкоколейные линии европейского стандарта 1435 мм. Это создаёт неприятные сложности для грузов в рамках проекта транспортного коридора «Север — Юг». Если необходимости смены колеи не будет, иранские порты в Персидском заливе станут с транспортной точки зрения почти российскими. Путь Москва — Баку — Бендер-Аббас окажется прямым.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В кулуарах форума «Транспорт России» замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал журналистам о перспективах участия нашей страны в достройке недостающего железнодорожного 170-километрового участка в рамках МТК между иранскими городами Решт и Астара. Рассматриваются два варианта колеи — 1435 мм (как в Иране сейчас) и 1520 мм (как в России и Азербайджане).

«Дальнейшая перспектива развития этой линии — широкой колеей непосредственно до портов Персидского залива», — приводит слова Иванова ТАСС.

Замминистра отметил, что для России может быть выгодно не перегружать вагоны для перехода между колеями, а сосредоточиться на развитии широкой колеи на территории Ирана, обеспечив доставку товаров к трём основным портам страны в Персидском заливе.

«Сейчас делается оценка экономической целесообразности реализации целиком широкой колеи там [в Иране], практически новая железная дорога непосредственно до портов Персидского залива. Эту техническую часть, оценку, сделаем в ближайшее время. После этого решение будет принято, какое целесообразно будет реализовывать», — пояснил Иванов.

Три порта — это главная гавань Ирана в Персидском заливе Бендер-Аббас, перспективный глубоководный порт Чахбехар и, по всей видимости, порт города Бушир, в котором российские специалисты строят вторую очередь атомной электростанции.

franek2 В порту Бендер-Аббас. Иран

Спустя два десятка лет реализации проекта «Север — Юг» появляется понимание, зачем нужен удобный путь. Ещё недавно список торговых партнёров России из дружественных стран, по сути, ограничивался четырьмя государствами — могучим Китаем, независимой Турцией, а также близкими Москве Белоруссией и Казахстаном. С остальными объёмы сотрудничества оставались незначительными и уступали товарообороту с недружественными державами. С февраля 2022 года страны Запада и прозападного Востока вынуждают Россию создавать логистические цепочки с нуля, лишая налаженных путей экспорта и импорта.

Стресс-тест для российской внешней торговли наглядно показал отсутствие у России прямого доступа к рынкам большинства стран. Наша страна привыкла торговать только с Европой (включая Турцию) и Китаем и не имеет фактической возможности перемещать товары даже в географически близкие государства.

Порты в Персидском заливе открывают России пути не только в Индию, но и в Юго-Восточную Азию, Индонезию, страны Ближнего Востока, восточную часть Африки вплоть до ЮАР. Комбинация железной дороги и морских перевозок позволяет продавать и приобретать сырьё, стройматериалы, сельскохозяйственную продукцию и потребительские товары массового ценового сегмента. Дополнительный перевалочный пункт в виде смены колеи для этих групп товаров мог бы означать критичное удорожание и лишнее промедление поставок.

(сс) Kabelleger. David Gubler Иранские железные дороги

Новая логистика означает экономическую революцию не только для России, но и для большей части незападного мира. Африканские и азиатские страны смогут забыть о голоде, о нехватке предметов первой необходимости, получат материалы для строительства домов. И к тому же получат крупный рынок сбыта для своих сырья и товаров. Одновременно с Россией исторические шансы получат государства Закавказья и Туркестана, ещё больше, чем Москва, страдающие от географической изоляции.

Кстати, МТК «Север — Юг» может оспорить выгоду доставки грузов в Европу через Суэцкий канал. Да, Брюссель в нынешней политической обстановке вряд ли перейдёт на маршрут через Россию, но конкуренцию никто не отменял. Следовательно, высокомерие оппонентов из недружественных стран будет их же и бить.

Ещё недавно российские чиновники не решились бы рассматривать такие смелые проекты. Но рассеялись иллюзии в отношении Запада, а Иран, напротив, сумел показать себя по-настоящему надёжным партнёром. И у Москвы не остаётся вариантов, кроме как рубить удушающие санкционные сети и прокладывать для экономики новые дороги.