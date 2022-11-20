23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится саммит глав стран — членов ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в нем примет личное участие Владимир Путин. Официально объявлено, что одним из самых важных вопросов на саммите станет совершенствование системы кризисного реагирования. Также запланировано обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период. Будут подписаны документы, касающиеся оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

В принципе, в заявленной повестке нет ничего необычного. И на прежних саммитах глав стран — членов ОДКБ всегда стоял вопрос о системе кризисного реагирования на вызовы глобального и регионального характера в зоне ответственности организации. И всегда он привязывался к конкретным ситуациям. В частности, раньше повышенное внимание уделялось Афганистану как главному внешнему фактору. По мнению руководства ОДКБ, после вывода из этой страны международных сил содействия безопасности возникла реальная угроза проникновения оттуда вооруженных бандформирований на территорию региона. Что касается остальных проблем, таких как заметная активизация внешнего воздействия, особенно со стороны стран НАТО вблизи границ стран ОДКБ с целью либо замедлить, либо нарушить происходящие между ними интеграционные процессы, то они больше воспринимались на уровне диагностики. Теперь ситуация изменилась. Угрозы и вызовы стали приобретать комбинированный гибридный характер.

С одной стороны, кризис на территории б. УССР вывел Россию фактически на уровень прямого военного противостояния с НАТО. С другой, появилась опасность эскалации между Киргизией и Таджикистаном и противостояния между Арменией и Азербайджаном. Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на недавней встрече секретарей советов безопасности стран — членов СНГ говорил, что «события текущего года стали серьезным испытанием для ОДКБ, они показали необходимость оптимизирования механизма реагирования на кризисные ситуации». Он также сообщил о готовящихся по этому поводу пакетах документов, которые будут рассматриваться на саммите ОДКБ в Ереване. Их содержание пока не раскрывается, хотя очевидно, что речь ведется прежде всего о правовых и прочих механизмах использования миротворческой операции ОДКБ в той или иной из его стран. Ясно и то, что бездействие в той или иной форме негативно скажется на коллективной безопасности самих стран — членов ОДКБ.

ОДКБ Встреча секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. 03.11.2022

Конечно, каждый из внутренних для ОДКБ конфликтов имеет свои особенности. Но наиболее опасным представляется азербайджано-армянское противостояние. И вот почему. Россия пока еще сохраняет возможность оказывать влияние на Баку и Ереван, но там меняется восприимчивость к этому влиянию. Первая особенность в том, что Армения, как член ОДКБ, и Азербайджан, как официально неблоковое государство, вместе участвуют в различных программах Североатлантического альянса. Вторая особенность: потенциально новый армяно- азербайджанский вооруженный конфликт может дестабилизировать почти весь черноморский регион, в который входят несколько членов НАТО. В то же время мир между Баку и Ереваном способен нейтрализовать такие угрозы. Третья особенность: идет отдаление России и приближение к региону бурного на события Ближнего Востока, что заметно на росте влияния Турции и Ирана, которые сами находятся в геополически турбулентном состоянии. Наконец, актуализируются риски экономического характера, связанные в первую очередь с альтернативой поставок энергоносителей из этого региона в Европу.

В «сухом остатке» выходит, что существовать на стыке с ОДКБ, НАТО и Ближним Востоком может при одних условиях быть благом, при других — исторической трагедией. Хотя бы потому, что то государственное строительство, которое осуществлялось в регионе при существовании Советского Союза, может в одно мгновение рухнуть. Не случайно на Западе активно муссируются проекты создания Курдистана и Большого Азербайджана, объединяющего его нынешнюю территорию с иранской частью. Эти факторы вынуждают ОДКБ учитывать в своей деятельности в Закавказье новые рождающиеся геополитические реалии, чтобы оперативно адаптировать к ситуации свои организационно-управленческие структуры для адекватного реагирования на угрозы стабильности и безопасности в зоне своей ответственности. Это в целом.

В частности же важно конкретно определить наличие оценки этих событий, наметить формы и методы реагирования на них при определенных, порой весьма существенных, нюансах. Времена сдержанной официальной реакции или обтекаемых формулировок официальных заявлений уходят. Поэтому саммит глав государств ОДКБ в Ереване может оказаться сенсационным.