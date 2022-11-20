Начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак, выступая на Форуме по международной безопасности в Галифаксе, проявил категоричность. «[Б. УССР] должна победить, это наша миссия — и точка!» — заявил присутствующим польский военный стратег. Как пишет американский портал Defense One, Анджейчак прокомментировал недавний инцидент с ударом ракет киевского режима по Люблинскому воеводству, который привел к гибели двух поляков. «Вывод [таков], что Россия идет на эскалацию, — сказал Анджейчак. — Она все ближе и ближе подходит к границам НАТО. Я бы сказал, что зима близко, не обязательно как время года, но в гораздо более широком смысле — зима приближается к границам».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Красивая фраза о «победе б. УССР» с «точкой» тем не менее хороша для публичных политиков, которым важно внимание прессы и избирателей. Так ведут себя сегодня представители правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Они ретранслируют лозунги. Как, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявляющий, что «сегодня есть один и только один способ втянуть Польшу в войну, этот способ — отвернуться от [б. УССР], если мы не поддержим ее, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама». Или председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, утверждающий, что «мы помогаем [б. УССР] из сочувствия». От высокопоставленных сотрудников Генеральных штабов ждут иного — сухих фактов и цифр, логических объяснений, что угрожает национальной безопасности страны, как купировать эти угрозы и предотвращать их. То, что Анджейчак поступил иначе, подыграв политическому «начальству», возможно, связано с тем, что у него сложились не самые лучшие отношения с гражданским министром национальной обороны Польши Матеушем Блащаком, отчего генерал маневрирует на варшавском паркете.

NATO Раймунд Анджейчак

Но есть и другое. Ранее начальник Генерального штаба высказывал суждения, показывающие его «геополитическую смелость». Так, в 2019 году в интервью польскоязычному литовскому порталу ZW. lt он говорил, что «польская территориальная оборона очень заинтересована в том, чтобы физическая граница между государствами (Польшей и Литвой — С. С.) не создавала для нас особых проблем, в случае операций мы будем сотрудничать». А в октябре 2022 года в беседе с директором правительственного Польского института международных отношений (PISM) Славомиром Дембским подчеркивал: «Очень часто во время визитов и бесед с моими коллегами, начальниками штабов стран — членов НАТО, мы говорили о зоне нашей договорной ответственности. Я постоянно заставлял их изучать карту восточного фланга НАТО и показывал им, что зона нашего стратегического отражения простирается от Москвы через Смоленск, Минск и Варшаву до Берлина и Гамбурга и от Белого моря через Хельсинки, Таллин, Львов, Одессу, Бухарест до турецких проливов Босфор и Дарданеллы».

Но кто в этом круге является союзником Польши, а кто потенциальной угрозой? Ответы звучат разные. Эксперт по военно-политической стратегии центра Strategy & Future доктор Яцек Бартощак, рассматривающий конфликт между Россией и киевским режимом, считает, что Польше «предстоит ожесточенное противостояние с Германией». По его словам, «польское государство подсознательно считает, что оно выигрывает от того, как идут дела у [б. УССР]». Но в этом «восприятии политики очень много республиканской символики и ура-патриотизма» в то время, как Берлин «все выстраивает в соответствии с разделением труда». И если в конфликте случится «передышка, то немцы «отстроят» и [б. УССР], и Россию и нам навяжут правила». В свою очередь доктор Лешек Сыкульский, работавший аналитиком по безопасности в канцелярии президента Польши Леха Качиньского, главные опасности видит на восточном направлении. Он полагает, что вектор польской внешней политики «ведет к войне», так как, если киевский режим будет слабеть, американцы станут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать [б. УССР] непосредственную помощь.

Последнее говорит о том, что возможна ситуация, когда киевский режим станет угрозой для Польши как фактор втягивания ее в военные действия. Если сегодня, когда польское общество переживает трагедию с гибелью двух поляков из-за падения ракет киевского режима, правительство б. УССР назначает бывшего посла в Германии Андрея Мельника, «прославившегося» апологетикой Степана Бандеры и отрицающего Волынскую резню, на должность заместителя министра иностранных дел, то чего ждать завтра? Отсюда следующий вопрос: кто в случае негативного для Варшавы развития событий сможет защитить Польшу — политики или военные? XX век показал, что польские военные играли как в пользу своей страны, так и против нее. Если режим «полковников Пилсудского» с его заигрыванием с нацистской Германией и противостоянием с Советским Союзом довел до катастрофы сентября 1939 года, то генерал Войцех Ярузельский в 1980-х годах, как считают некоторые его бывшие политические противники, «спас страну от советской оккупации». Посмотрим, насколько прозорливыми и дальновидными покажут себя нынешние польские политики и офицеры.