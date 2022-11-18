8 ноября в Британии умер Ивлин де Ротшильд, банкир, косвенно причастный к происходящему сегодня в мире. Подробности о его роли только запутают и осложнят понимание, если не уложить его в более широкий контекст положения семейства Ротшильдов в мировой политике, не только в финансах. Сразу оговоримся, что на политику влияли не все Ротшильды, древо которых за шесть поколений разрослось до масштабов немаленькой энциклопедии. Поэтому упомянем только «политические» ветви.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая игра, мировое правительство

Итак, у основателя династии Майера Амшеля, близкого партнера Гессенского дома, было пять сыновей, которые расселились по Европе и втерлись в доверие к местным правящим династиям, получив доступ к управлению их финансами. Три династии Ротшильдов — австрийская (Соломон), итальянская (Карл — Калман) и немецкая, гессенская (Амшель) — в разные годы пресеклись; в наследство от последней остались расположенные во Франкфурте-на-Майне европейские финансовые институты. Выжили, получили развитие и сохранились две династии — британская, берущая начало от Натана, и французская — от Джеймса (Якоба) Ротшильда, объединенные в главном фамильном англо-французском банке Rothshild & Sons. Братья-банкиры работали в доле; известным является факт «разводки», устроенной ими Наполеону, в результате которой одураченный завоеватель Европы лично способствовал переправке в Испанию золота с Британских островов для финансирования сражавшегося против него же корпуса Веллингтона. Кстати, к организации Французской революции и Наполеоновских войн приложил руку и основатель семейства, финансировавший главное «предприятие» иезуита Адама Вейсгаупта — орден иллюминатов (нынешний «Великий Восток»), который, кроме Баварии, где он был запрещен, имел еще два крупных центра — в Кёльне и все том же Франкфурте.

Erik den yngre Ивлин де Ротшильд

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В XX веке Кёльн стал плацдармом для возвышения Гитлера, а после войны американские оккупанты Германии с помощью Ватикана использовали иллюминатскую рейнско-баварскую (кельнско-мюнхенскую) связку для создания блока ХДС/ХСС, разделив национал-социализм на национальную и социальную составляющие, второй из которых в виде СДПГ занялись оккупанты-англичане, вытравлявшие из этой партии влияние марксизма.

В 1815 году Натану удается известная афера вокруг результатов битвы при Ватерлоо, в результате которой в условиях биржевой паники, вызванной слухами о поражении союзников, под его контроль попадает Банк Англии. Национализированный в 1946 году лейбористским правительством Клемента Эттли, он и сегодня по факту управляется Ротшильдами через финансовую компанию Jardine Matheson (JM), контролируемую семейством Кезуиков.

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Компания JM взросла и разбогатела на торговле наркотиками в Китае, развернувшейся после Опиумных войн XIX века. С тех пор она тесно связана с двумя британскими банками — HSBC и Standard Chartered. Помимо глобальных позиций (о которых ниже), они и сегодня сохраняют влияние на экономику Гонконга (Сянгана), обладая правом эмиссии гонконгского доллара.

Важно отметить, что именно Банк Англии, по информации американских исследователей Керби и Муллинса, является главным акционером ФРС, а его партнерами в этом «предприятии» выступает целая сеть, точнее несколько сетей олигархических банков, связанных не только с Ротшильдами. Но и с их протеже Морганами, Мозесами и Лазарами, а также с Рокфеллерами. Последние, кстати, тоже были представлены в истории пятью братьями, только не во втором, а в третьем поколении; распределение сфер деятельности между ними осуществлялось, однако, не по территориальному, а по «производственному» признаку. Политика и власть (Нельсон Рокфеллер, в 1974–1976 гг. — вице-президент США). Банки и политика (Дэвид, основатель Совета по народонаселению, из которого выросла повестка Римского клуба). Бизнес (Лоуренс). Нефть и политика (Уинтроп, в 1967–1971 гг. — губернатор Арканзаса, считается «крестным отцом» Билла Клинтона). Джон III (благотворительность). Двоюродными братьями пятерке Рокфеллеров приходились известнейшие в мировой политике братья Даллесы, настоящая карьера которых как раз и начиналась в Кёльне, где эмиссарам олигархов, возглавляемым директором Банка Англии Монтегью Норманом, в январе 1932 года в качестве будущего германского лидера и был представлен Гитлер.

Нельсон Рокфеллер

Маленький штрих. Исторически Рокфеллеры — такие же протеже или, точнее, эмиссары Ротшильдов, как Морганы & Co. Первый Рокфеллер, еще под фамилией Роггенфелдер, появился в США во время Второй войны за независимость в составе гессенского контингента британских войск, сформированного на деньги Майера Амшеля. Оставшись в Америке, он получил землю в Нью-Джерси, на которой, разумеется, «совершенно случайно» обнаружили нефть. И последующие комментарии здесь представляются излишними. Кроме одного: многие из нынешних нефтяных компаний в США — это региональные филиалы бывшей компании Standard Oil (SO). Разукрупнив ее в 1911 году своим «антимонопольным» решением, Верховный суд США утроил тогда суммарную капитализацию «нефтяного короля».

От лондонского Натана Ротшильда, точнее от его сына Лайонеля, первым получившего британский аристократический титул и ставшего членом палаты лордов, а также от парижского Джеймса (Якоба) берут начало по две ветви, с которыми и было связано множество европейских и мировых событий. В обеих династиях применительно к политике имеются главная и побочная ветви; так случилось, что сегодня последние вышли из тени порой на первые роли. Но обо всем по порядку. От британского Лайонеля Ротшильда одна ниточка тянется к Натану (Натаниэлю) Майеру, который сыграл важнейшую роль в создании в 1891 году первой теневой структуры концептуального управления — Общества Круглого стола (ОКС).

Мориц Даниэль Оппенгейм. Лайонель Ротшильд

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Участники ОКС:

— колонизатор Южной Африки и основатель De Beers Сесил Родс;

— правая рука Родса лорд Альфред Мильнер, который в будущем в качестве члена Военного кабинета финансировал и вооружал корниловский мятеж в России;

– Арнольд Тойнби, многолетний глава Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) — главного исторического и нынешнего think tank коллективного Запада, который возник в 1919 году и от которого в это же время отпочковался вашингтонский CFR — Совет по международным отношениям;

– главы британского МИД Эдуард Грэй и лорд Артур Бальфур и т.д.

Следующий в этой цепочке — один из сыновей Натаниэля — Уолтер Ротшильд. Именно ему как лидеру британских сионистов в декабре 1917 года упомянутый Бальфур адресовал декларацию о создании в Палестине еврейского государства, на основании которой Британия в 1922 году при поддержке ряда ведущих стран получила мандат на управление Палестиной. Запомним этот факт, он нам еще пригодится. Уолтер Ротшильд умер бездетным, а его титулы перешли к сыну скончавшегося раньше него младшего брата Чарльза — Виктору, известному многолетней работой в контрразведке MI-5, а затем в качестве главного советника премьера Маргарет Тэтчер. Следующим стал его сын, ныне здравствующий Джейкоб Ротшильд.

Вторая цепочка от Лайонеля потянулась к Леопольду, лишенному политических амбиций своего брата Натаниэля, сосредоточившемуся на бизнесе, и далее — к его сыну Энтони Густаву, чьим отпрыском и является скончавшийся на днях Ивлин де Ротшильд. В 1980 году между Ивлином и Джейкобом, точнее, его отцом Виктором пробежала «черная кошка», и британский филиал банка Rothshild & Sons перешел под контроль Ивлина. Джейкоб был выведен на семейную периферию, вплоть до запрета использовать знаменитую фамилию в бизнес-проектах. Опала просуществовала до 2004 года, когда Ивлин передал руководство банком Rothshild & Sons из Лондона в Париж — Давиду де Ротшильду. Осмотревшись, Джейкоб в мае 2012 года осуществил, пожалуй, главную сделку в своей жизни — обменялся активами с Дэвидом Рокфеллером. Вопреки спекуляциям на тему «покупки первым второго», серьезные эксперты увидели в этом два среза. Первый: раздел сфер глобального влияния между кланами соответственно в бизнесе и политике. И второй: заявку на формирование единого концептуального центра, оформление которого после внутриклановых событий 2004 года получило «второе дыхание». Здесь следует отметить итоги кризиса 2008–2009 годов, когда запустившие его олигархи проиграли партию России и Китаю, не добившись глобального дефолта и оказавшись вынужденными платить за издержки финансовой дестабилизации программами QE с «печатного станка». Это побудило олигархию к перегруппировке, отражением которой и стала сделка-2012.

Дэвид Рокфеллер. 1953

Каким образом вся эта история связывается с современной большой политикой, увидим. Но для этого рассмотрим французские ветви династии, в последние полтора века распространившие влияние и на Швейцарию, структура власти которой во главе с Федеральным советом воспроизводит модель «круглого стола», скопированную у британцев нацистской СС, только не с двенадцатью, а с семью участниками. Главная «политическая» ветвь тянется от Джеймса (Якоба) Ротшильда к его сыну Эдмону, который наряду с упомянутым британским Уолтером Ротшиьдом стал важнейшим координатором сионистского проекта и еще с 1882 году начал финансирование строительства в Палестине еврейских поселений. В 1897 году в Базеле созывается I сионистский конгресс, а перед XI конгрессом Эдмон де Ротшильд, долгое время враждовавший с основателем «политического», левого сионизма Теодором Герцлем, добивается переворота в Сионистской организации и приводит к руководству правого сиониста Хаима Вейцмана. «Сближение Ротшильда с сионизмом происходило затем так стремительно, — читаем у биографа семейства Ротшильдов Алекса Фрида, — что на встрече с Вейцманом, состоявшейся вскоре после своего четвертого визита в Эрец-Исраэль осенью 1914 года, он выразил решительную поддержку идеи создания в Стране Израиля независимого еврейского государства». Подробности, чтобы избежать «благородных» спекуляций, здесь; «выносом сора из избы» этого раскола как раз и является информсообщение об XI конгрессе, состоявшемся в сентябре 1913 года в Вене (конкретно: упоминаемое протестное письмо Макса Нордау, ближайшего соратника Герцля).

Добавим к этому, что разница между двумя сионизмами такова, что если левый ориентировался на фракционное внедрение в социалистические и социал-демократические партии (пример Бунда в РСДРП, от которого В. И. Ленин в борьбе за лидерство резко отмежевался), то правый сионизм ставил глобальные цели. Во-первых, доведение до полноценной государственности проекта Эрец-Исраэль, как раз и описанного Бальфуром в декларации Уолтеру Ротшильду, под который Британия и получила палестинский мандат; как видим, сионистский проект — следующая после банка Rothshild & Sons точка пересечения британской и французской ветвей этого олигархического клана. Во-вторых, с правым сионизмом связывается становление течения, которое во второй половине XX века получит название «христианского сионизма» или «христианского фундаментализма» и наряду с либертарианством и троцкизмом образует в качестве третьего источника и составной части нынешний неоконсерватизм с его идеями «глобальной демократической революции». (Концепция была официально обнародована Бушем-младшим в 2003 году в выступлении в Национальном фонде поддержки демократии — NED.) Кстати, решение о разделении Круглого стола на симбиоз британского Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) и американского CFR в 1919 году принималось на обеде у Эдмона де Ротшильда, который вместе с Уолтером Ротшильдом выступил главным организатором и спонсором сионистского проекта. Нельзя забыть и о роли полковника Хауса, «тени за троном» президента Вудро Вильсона. Именно он и подписал в декабре 1913 года проект закона о ФРС, разработанный в недрах Конгресса Нельсоном Олдричем, дедом пятерых братьев Рокфеллеров по материнской линии.

Вудро Вильсон

От Эдмона наследственная ниточка тянется к сыну Морису и внуку Эдмону II, ничем себя особо в политике не проявившим. И, наконец, к Бенджамину, чья неожиданная смерть в январе нынешнего, 2022 года в возрасте 57 лет наделала немало шума. Дело в том, что Бенджамин, на котором эта ветвь французских Ротшильдов пока и завершилась, по ряду оценок был достаточно глубоко внедрен в проект глобальной пандемии ковида, и его безвременная кончина порой рассматривается продуктом борьбы либо конкурирующих проектов, либо за лидерство в едином проекте. И здесь мы впервые, наконец, напрямую выходим на Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане, представленный общественности в ноябре 2020 года в качестве глобальной партии «нового миропорядка». Путь к нему прокладывался с помощью пандемии, однако с началом российской СВО в бывшей УССР глобальная ситуация кардинально поменялась, и не в пользу «глобальных заговорщиков», чей головой выступил Клаус Шваб с его давосским ВЭФ и планом «великой перезагрузки». К феномену Совета мы еще обратимся, но подробности, чтобы не повторяться, автором были изложены здесь.

Вторая ветвь французских Ротшильдов от Джеймса (Якоба) через сына Альфонса и внука Эдуарда, серьезного следа в политике не оставивших, протягивается к Ги де Ротшильду и его отпрыску, ныне здравствующему Давиду, тому самому. Отметим, что Ги дважды участвовал в крупных аферах по наращиванию влияния в политике через бизнес. И если первый прецедент с отъемом у него собственности гитлеровскими захватчиками с последующим восстановлением в правах «с верхом» после 1945 года можно списать на «патриотическую» позицию, то второй — с таким же отъемом, который был осуществлен социалистическим правительством Франсуа Миттерана с возвратом, опять «с верхом» при Жаке Шираке, проливает свет на подлинную историю Пятой республики, в которой практически все президенты, начиная с Шарля де Голля, либо были связаны с Банком Ротшильда — парижским филиалом Rothshild & Sons (Валери Жискар-д’Эстен, сами Миттеран и Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд), либо напрямую из него выходили (Жорж Помпиду, а также Эммануэль Макрон). Кстати, учителем последнего был видный глобалист Жак Аттали, возглавлявший при Миттеране комитет реформ, в котором нынешний хозяин Елисейского дворца и был трудоустроен.

Отпрыском Ги де Ротшильда и является Давид, консолидировавший в 2004 году активы и управление банком Rothshild & Sons. Первое, что было проделано, Ротшильды вывели этот банк из «золотой пятерки» лондонских фиксингов по установлению цены на золото, передав место банку Barclays, которому затем, в ходе кризиса 2008–2009 годов отошли американские активы обанкроченного банка Lehman Brothers (LB).

Michael Thaidigsmann Давид Ротшильд

СПРАВКА:

Банкротство LB очень походит на операцию прикрытия с заметанием следов. Дело в том, что именно этим банком еще в 1977 году была поглощена скандально знаменитая компания Kuhn, Loeb & Co, тесно связанная с участниками пула основателей ФРС — Шиффом и братьями Варбургами. Это эмиссары Ротшильдов, которые, последовательно эмигировав из Европы в США, образовали с Куном и Лоебом финансово-семейный конгломерат путем перекрестных браков и пакетов акций. Новые хозяева компании приняли активное участие в революционных событиях в России, финансируя ниспровергателей самодержавия.

В 2015 году «пятерка» уступила место «тринадцатке», в которую наряду с упоминавшимися HSBC и Standard Chartered вошли Morgan Stanley, J. P. Morgan Chase, а также троица госбанков Китая, включенная по инерции расчета на существовавший до середины первого срока у власти Си Цзиньпина проект раздела КНР на север и юг.

Суммируем. Во французской ветви у руля встал Давид де Ротшильд, монопольный акционер банка Rothshild & Sons; параллельная ветвь обнулилась со смертью Бенджамина Ротшильда. В Туманном Альбионе теперь, после смерти Ивлина де Ротшильда, остался здравствовать его визави Джейкоб, связанный сделкой-2012 с Рокфеллерами (правда, до конца непонятно, с кем именно, ибо контрагент Дэвид Рокфеллер весной 2017 г. также ушел в мир иной, но свято место пусто не бывает). Что остается? Чистая политика, стремительно выходящая вперед бизнеса, тесно связанная с упомянутым Советом по инклюзивному капитализму при Ватикане, который наряду с папой Римским Франциском возглавляет вдова почившего Ивлина — Линн де Ротшильд.

«Великая перезагрузка» Шваба вместе с проектом «ковид», составившая идеологию Совета, организационной основой которого выступает альянс олигархии с прикормленными структурами «глобального гражданского общества», то есть совокупности НКО, хотя и «прибита» СВО, но с повестки дня не снята. Насколько оправданы конспирологические измышления, что Бенджамину Ротшильду «уйти помогли», история умалчивает. С одной стороны, в клане по-прежнему в силе завещание Майера Амшеля, запрещающее выносить споры наружу; с другой, имеются нюансы, главный из которых — предполагаемое право, если противоречия не разрешаются по-доброму, завершать их негласными приговорами. Правда, не только внутри семьи и не только смертными (пример бывшего шефа МВФ Доминика Стросс-Кана). Авторская версия сводится к тому, что в условиях вакуума, возникшего в клане Рокфеллеров со смертью последнего из пятерки братьев — Дэвида, просела политическая составляющая совместного олигархического проекта. Ротшильды решили ее по собственному разумению — созданием «инклюзивного» ватиканского Совета. Межклановый раздел бизнеса и политики уступил место внутреннему, в рамках которого французская ветвь (Давид де Ротшильд) отвечает за финансы, а политика передана британской ветви (Линн де Ротшильд). Этой расстановке сил смерть Ивлина де Ротшильда никак не препятствует, он давно уже в силу более чем 90-летнего возраста был не у дел, а две ветви надежно соединяются не только банком Rothshild & Sons, но и Ватиканом — через систему совместных банков, инкорпорированных в крупные банковские сети. Совет во главе с Франциском и Л. Де Ротшильд переносит эту олигархическую консолидацию в политическую сферу. Однако после начала СВО, которая переломила ковид-тренд, активность этого Совета существенно снизилась. Отдавая себе отчет, что мир находится в стадии динамических перемен, остается только наблюдать.