США теряют влияние на своих арабских союзников
Арабские Эмираты дистанцируются от США
Американское влияние на страны Ближнего Востока продолжает ослабевать. Арабские государства, такие как Саудовская Аравия, стремятся проводить собственную независимую политику и налаживать связи с Россией, Китаем и другими государствами. Причиной тому стала очевидная слабость демократической администрации США, которая не может занять позицию, которая одинаково удовлетворяла бы всех игроков на ближневосточной политической арене.
В этом смысле предыдущая администрация Дональда Трампа выглядела куда увереннее. Трамп однозначно сделал ставку на поддержку Израиля, своих союзников в Персидском заливе и выступил решительно против Ирана. В свою очередь Байден успел поссориться с рядом ближневосточных государств ещё на стадии предвыборной гонки, обвинив власти ряда государств в нарушении прав человека.
Придя к власти, Байден допустил новый просчёт, начав переговоры об урегулировании отношений с Ираном. Это сразу вызвало неприятие со стороны Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.
В случае Эмиратов недовольство можно легко объяснить. С одной стороны, США много лет являлись гарантом безопасности своего союзника, не только поставляя армии ОАЭ оружие и военную технику, но и разместив на его территории свои военные базы. Однако весной 2022 года Арабские Эмираты стали мишенью ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Американские союзники не только не защитили эмиратовскую территорию, но и продолжили переговоры с Ираном (по версии ряда стран, именно Иран снабжает хуситов ракетами и другими вооружениями).
Эмираты оказались в двусмысленном положении. С одной стороны, у них есть постоянный партнёр в сфере безопасности, на которого завязаны цепочки поставок вооружений. С другой — этот самый партнёр не в состоянии эту самую безопасность обеспечить. Возникает патовая ситуация, которую вполне четко описал советник президента ОАЭ по вопросам безопасности Анвар Гаргаш в интервью местным СМИ.
«Наши основные стратегические планы в области безопасности однозначно связаны с Соединенными Штатами. Однако жизненно важно, чтобы мы нашли способ гарантировать, что мы можем полагаться на эти отношения на десятилетия вперед, посредством четких, систематизированных и недвусмысленных обязательств», — заявил он.
В этой ситуации ОАЭ начинают рассматривать другие варианты сотрудничества: с Китаем — как с крупнейшей мировой экономикой, и Россией — как с партнёром по ОПЕК.
Подобная позиция вызывает серьёзные опасения у Вашингтона, который не может одобрять наметившегося дрейфа своих союзников в сторону других держав (да ещё и «враждебных» США).
Своё неудовольствие действиями властей ОАЭ в Штатах выразили не напрямую, но вполне очевидно. В начале октября в газете Washington Post появилась крайне интересная публикация. Авторы статьи, со ссылкой на некие источники в американской разведке, заявили, что власти Эмиратов неоднократно предпринимали попытки вмешаться во внутреннюю политику США путем подкупа высокопоставленных государственных чиновников. Якобы ОАЭ даже вмешивались в святая святых — избирательный процесс.
Здесь легко напрашивается простая логическая связь. Эмираты налаживают отношения с Россией, Эмираты вмешиваются в президентские выборы в США, как и Россия. Значит, правящий режим в ОАЭ — это ставленники Кремля, с которыми стоит поступать соответственно.
Пока подобное заявление не было сделано официально. Однако тенденция к охлаждению отношений между двумя странами очевидна. Аналогично обстоят отношения с Саудовской Аравией, которая отказывается выполнять требования США по увеличению объёмов добычи нефти. В поддержку саудовцев, кстати, высказались и власти ОАЭ, прямо назвавшие требования администрации Байдена «безответственными».
В сложившейся ситуации США не имеют прямых рычагов влияния на ОАЭ. Любое политическое или экономическое давление может привести к тому, что власти страны перенаправят экспорт нефти или, напротив, сократят объёмы добычи (в чём будут поддержаны другими членами ОПЕК). Штаты также не могут ограничить объёмы поставок вооружений ОАЭ — эту нишу сразу же могут занять Израиль, Китай или страны Европы.
Однако не стоит исключать, что в обозримой перспективе Штаты решат поискать в Эмиратах демократию и права человека. А в таких случаях, как мы знаем, из «ниоткуда» берутся отряды боевиков, демонстрации и другие атрибуты проамериканских переворотов. А новые власти ОАЭ будут куда более сговорчивыми и лояльными.