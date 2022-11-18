Американское влияние на страны Ближнего Востока продолжает ослабевать. Арабские государства, такие как Саудовская Аравия, стремятся проводить собственную независимую политику и налаживать связи с Россией, Китаем и другими государствами. Причиной тому стала очевидная слабость демократической администрации США, которая не может занять позицию, которая одинаково удовлетворяла бы всех игроков на ближневосточной политической арене.

Альберто Пазини. Арабы с соколом

В этом смысле предыдущая администрация Дональда Трампа выглядела куда увереннее. Трамп однозначно сделал ставку на поддержку Израиля, своих союзников в Персидском заливе и выступил решительно против Ирана. В свою очередь Байден успел поссориться с рядом ближневосточных государств ещё на стадии предвыборной гонки, обвинив власти ряда государств в нарушении прав человека.

Придя к власти, Байден допустил новый просчёт, начав переговоры об урегулировании отношений с Ираном. Это сразу вызвало неприятие со стороны Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В случае Эмиратов недовольство можно легко объяснить. С одной стороны, США много лет являлись гарантом безопасности своего союзника, не только поставляя армии ОАЭ оружие и военную технику, но и разместив на его территории свои военные базы. Однако весной 2022 года Арабские Эмираты стали мишенью ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Американские союзники не только не защитили эмиратовскую территорию, но и продолжили переговоры с Ираном (по версии ряда стран, именно Иран снабжает хуситов ракетами и другими вооружениями).

Эмираты оказались в двусмысленном положении. С одной стороны, у них есть постоянный партнёр в сфере безопасности, на которого завязаны цепочки поставок вооружений. С другой — этот самый партнёр не в состоянии эту самую безопасность обеспечить. Возникает патовая ситуация, которую вполне четко описал советник президента ОАЭ по вопросам безопасности Анвар Гаргаш в интервью местным СМИ.

chathamhouse.org Анвар Гаргаш

«Наши основные стратегические планы в области безопасности однозначно связаны с Соединенными Штатами. Однако жизненно важно, чтобы мы нашли способ гарантировать, что мы можем полагаться на эти отношения на десятилетия вперед, посредством четких, систематизированных и недвусмысленных обязательств», — заявил он.

В этой ситуации ОАЭ начинают рассматривать другие варианты сотрудничества: с Китаем — как с крупнейшей мировой экономикой, и Россией — как с партнёром по ОПЕК.

Подобная позиция вызывает серьёзные опасения у Вашингтона, который не может одобрять наметившегося дрейфа своих союзников в сторону других держав (да ещё и «враждебных» США).

Своё неудовольствие действиями властей ОАЭ в Штатах выразили не напрямую, но вполне очевидно. В начале октября в газете Washington Post появилась крайне интересная публикация. Авторы статьи, со ссылкой на некие источники в американской разведке, заявили, что власти Эмиратов неоднократно предпринимали попытки вмешаться во внутреннюю политику США путем подкупа высокопоставленных государственных чиновников. Якобы ОАЭ даже вмешивались в святая святых — избирательный процесс.

Здесь легко напрашивается простая логическая связь. Эмираты налаживают отношения с Россией, Эмираты вмешиваются в президентские выборы в США, как и Россия. Значит, правящий режим в ОАЭ — это ставленники Кремля, с которыми стоит поступать соответственно.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном

Пока подобное заявление не было сделано официально. Однако тенденция к охлаждению отношений между двумя странами очевидна. Аналогично обстоят отношения с Саудовской Аравией, которая отказывается выполнять требования США по увеличению объёмов добычи нефти. В поддержку саудовцев, кстати, высказались и власти ОАЭ, прямо назвавшие требования администрации Байдена «безответственными».

В сложившейся ситуации США не имеют прямых рычагов влияния на ОАЭ. Любое политическое или экономическое давление может привести к тому, что власти страны перенаправят экспорт нефти или, напротив, сократят объёмы добычи (в чём будут поддержаны другими членами ОПЕК). Штаты также не могут ограничить объёмы поставок вооружений ОАЭ — эту нишу сразу же могут занять Израиль, Китай или страны Европы.

Однако не стоит исключать, что в обозримой перспективе Штаты решат поискать в Эмиратах демократию и права человека. А в таких случаях, как мы знаем, из «ниоткуда» берутся отряды боевиков, демонстрации и другие атрибуты проамериканских переворотов. А новые власти ОАЭ будут куда более сговорчивыми и лояльными.