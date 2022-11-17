Париж и Вашингтон практически одновременно предприняли шаги, которые могут серьезно изменить перспективы подписания готовящегося мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Сенат Франции 295 голосами «за» принял резолюцию в поддержку Армении и Нагорного Карабаха. «Правительство Азербайджана обязано принять меры по защите армянского населения, армянского религиозного и культурного наследия в соответствии с Конвенцией о запрещении всех видов дискриминации от 4 января 1969 года», — говорится в резолюции. Предлагается также ввести санкции против Азербайджана за «агрессию» в сентябре 2022 года, открыть гуманитарный офис в Нагорном Карабахе, рассмотреть вопрос признания республики и разместить международные миротворческие силы на границе Армении и Азербайджана.

В свою очередь спецпредставитель США по переговорам на Южном Кавказе Филипп Рикер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, вдруг заговорил о Минской группе ОБСЕ в связи с карабахским урегулированием. По его словам, МГ ОБСЕ «не функционирует, но мандат, цели остаются». Более того, США, которые в последнее время стали активно общаться с Баку и Ереваном, позиционируют себя не в качестве отдельного самостоятельного «игрока», а обозначают свое участие в миротворческом процессе именно как один из сопредседателей этой группы, деятельность которой, по словам Рикера, «сохраняет свою полезность».

Usembassy.gov Филип Рикер

С формальной точки зрения может казаться, что французский ход не имеет политической перспективы. Напомним, что в ноябре 2020 года французский Сенат принял резолюцию, призывающую Париж признать Нагорный Карабах. Однако тогда как МИД Франции, так и президент Эммануэль Макрон отвергли этот документ. Так с большой долей вероятности будет и на сей раз. Это следует из того, что за несколько дней до обсуждений резолюции в Сенате французский лидер провел «успокоительный» телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

С Минской группой все сложнее. Москва заявила о ее развале, но не о выходе из ее состава. Баку вообще объявил, что после победоносной для себя второй карабахской войны «надобность в работе группы с прежней повесткой отпала». Но фактом остается то, что Азербайджан юридически не объявил о своем выходе из участия в работе этого формата. Что касается самой МГ ОБСЕ, то ее позиция носит интригующий характер. С одной стороны, она считает, что проблема Нагорного Карабаха давно выведена из сферы полной правовой компетенции Азербайджана и Армении. Она приветствует мирное трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией, положившее конец второй карабахской войны.

С другой, считает это соглашение промежуточным и продолжает видеть свою задачу в содействии переговорам по «долгосрочному и устойчивому» урегулированию конфликта, включая урегулирование прав и обязанностей людей, проживающих в Нагорном Карабахе. По мнению экс-сопредседателя Минской группы от США Яна Келли, «ранее в ней были выработаны хорошие идеи на пути разрешения конфликта, но они оказались невостребованными из-за перевода событий к силовому сценарию».

В зоне конфликта сложилась уникальная ситуация. Если раньше Баку выступал против развертывания в зоне конфликта мониторинговой миссии ОБСЕ, то сейчас он принимает факт работы так называемой гражданской миссии ЕС на границе двух стран и наблюдателей от ОБСЕ. Объективно это создает предпосылки для возобновления работы Минской группы, когда, как считает один российский эксперт, «старый статус-кво радикально сломан, но новый еще не устоялся, его формирование происходит по ходу пьесы, которая обрастает своей драматургией». Теоретически этому ничто не препятствует.

OSCE_SMM Наблюдатели из ОБСЕ

Французский и американские ходы объединяет одна общая идея — интернационализация проблемы Нагорного Карабаха, что создает новый набор проблем и вопросов. Так Вашингтон и Париж, прежде всего как сопредседатели МГ ОБСЕ, обозначают новые позиции в закавказском политическом пейзаже. Стала меняться и позиция Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте обрисовал ее следующим образом. По его мнению, готовящийся мирный договор с Азербайджаном необходимо заменить так называемым рамочным документом, в котором в общих чертах будет зафиксировано текущее положение, без какой-то серьезной конкретизации деталей.

Затем начать делимитацию границ, которая «может продлиться не один год». То есть в случае реализации такого сценария обнуляются все дипломатические усилия, предпринимаемые в последнее время как на московской, так и на брюссельской переговорных площадках. Это уже игра на обострение ситуации в регионе, что чревато при определенных условиях реализацией военного сценария. Потому что стал проявлять себя западный индикатор влияния на ход событий. И еще потому, что сужаются возможности для азербайджанской дипломатии, которая соглашалась на любые переговорные площадки, для широкого маневрирования. Что же касается Армении, то она становится сейчас дверью для Парижа и Вашингтона в регион.

Так что «Большая игра» в Закавказье продолжается. И Россия, разумеется, не станет безучастно за этим наблюдать.